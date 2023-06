Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los ataques que vienen…

Sin importar lo que pase con Morena, más sus aliados el Partido Verde y PT, en la selección de candidato a presidente de la República, en el Estado el proceso interno es interesante ya que se observa un relevo generacional que avanzará, le insisto, sin interesar resultados a nivel general.

Es claro que en Tamaulipas todo favorecerá a Claudia Sheinbaum, la juventud dentro de ese movimiento que han llamado cuarta transformación y es encabezada por Américo Villarreal Santiago, con la Avanzada, la acogió como su candidata y traen una fuerza y organización en territorio por encima de los grupos tradicionales.

Con un agregado, los enemigos de la Jefa de Gobierno y de su equipo de campaña en el Estado han agotado su catalogo de ocurrencias y siguen, seguirán, con las mismas descalificaciones del año pasado en que Morena les ganó la gubernatura del Estado, precisamente, por carecer de verdad dichos señalamientos.

Hay otra realidad, será en la contienda interna cuando más mugrero se lance al equipo de la jefa de Gobierno porque en la misma se define quien será el presidente o presidenta de México, la Constitucional solo será de mero trámite ya que Morena tiene ganada esa elección, entonces, no dude que se vayan con todo tipo de acusaciones contra quienes encabezan su campaña en el Estado que son el propio Américo Villareal Santiago, más su mano derecha Marco Batarse Ferrel, en su calidad de Secretario de Organización del Partido Verde, porque son ellos las cabezas visibles en los liderazgos de Claudia en Tamaulipas, los que han sido llamados y le han acompañado en México, los que han organizado en territorio la movilización a favor de Sheinbaum con la AVAnzada que nació en la campaña por la gubernatura el año pasado, pero hoy con más grupos y personajes que se han ido agregando producto de lo atractivo que resulta dar resultados, ganar.

El proceso sin duda servirá para medir en territorio a ambos políticos jóvenes, Américo Villarreal Santiago y a Marco Batarse Ferrel, aunque, le insisto, tienen una enorme ventaja contra sus detractores, los señalamientos que vengan ya los superaron porque se sabe que fueron un invento de Cabeza de Vaca que intentó por todos los medios y a base de mentiras hacerle creer a la ciudadanía que eran verdad los nexos con el huachicol, pero cuando les exigieron que por la vía judicial comprobaran dichas acusaciones se retractaron y hasta el mismo Irving Barrios, Fiscal del Estado que en aquel tiempo fue el mejor aliado del cabecismo, confirmó que no había prueba alguna al respecto.

Lo que son las cosas, los cabecistas, los ligados a esa familia, con mucho cinismo pretendían hacerle creer a los tamaulipecos que otros eran los huachicoleros y ahora, no lo dude, que algunos grupos de Morena, también con fuertes nexos al pasado y por consecuencia a sus negocios, intentaran hacer lo mismo.

A qué vamos, pues a que en Tamaulipas nos conocemos y todo se sabe, principalmente quiénes cometen los pecados y desde cuándo.

Vaya pues, con lo dicho es claro que Claudia ganará en Tamaulipas y de calle, que es muy probable que lo mismo suceda a nivel nacional donde todas las encuestas la hacen favorita, hasta la del presidente.

También queda firme el futuro del Estado, viene el relevo generacional, los jóvenes avanzan vacunados por sus propios enemigos que siguen empeñados en hacer la política como en los viejos tiempos.

Pero además los jóvenes políticos, el caso de Villarreal Santiago y Batarse Ferrel, llegan con la fortaleza de que todo mueven a su favor también por el lugar privilegiado que ocupan, pero más porque no piden sino que van y se ponen al frente de las movilizaciones, las encabezan, trabajan en ellas, van en ellas, invierten mucho tiempo y trabajo en ellas.

La prueba más clara pasó en Reynosa, un evento organizado por la AVAnzada de Villarreal Santiago, ahí uno de los oradores, su mano derecha, Marco Batarse Ferrell y explicó de que se trata el movimiento.

“Venimos a apoyar a una mujer que va demostrado con hechos y palabras que las mujeres pueden llevar las riendas de un Estado y una nación. Firme, inteligente, que ha sido un gran ejemplo en esta cuarta transformación como es Claudia Sheinbaum. La vimos hace 10 días y nos dijo, en Tamaulipas salí enamorada de Reynosa y la grandeza de su gente, nos instruyó trabajar aquí, porque aquí también saben que es tiempo de las mujeres y estamos seguros de que esa mujer para México es Claudia”.

Y más allá de las palabras están los hechos, era un evento bastante representativo, con muchas personas atendiendo la convocatoria, con miles que se suman todos los días y por muchas vías que solo confirman que, sea quien sea el candidata o candidato a la presidencia de la República en Morena, aquí, en nuestro Estado y a pesar de los ataques que vienen, se acerca un relevo generacional interesante y que por fuerza nos empujará a un Tamaulipas más moderno y en desarrollo constante…

RECORREN EMBAJADORES EUROPEOS ZONA SUR DEL ESTADO… La gira de los embajadores de la Unión Europea continúa por Tamaulipas, explorando en esta ocasión la zona sur de la entidad; el propósito de su visita es analizar oportunidades de inversión en proyectos turísticos y de servicios que promoverán el bienestar de las familias tamaulipecas.

La estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya en el ámbito turístico, destaca por su enfoque en el desarrollo y la inversión, su visión consiste en posicionar a Tamaulipas como un estado líder en turismo, con múltiples nichos de oportunidad como motor generador de crecimiento económico, impulsor de empleos directos e indirectos, inversión, desarrollo que se traduce en bienestar para la región.

Durante su estancia en los municipios de Tampico y Madero, la Secretaría de Turismo diseñó un programa de visitas a los centros turísticos, históricos y culturales más destacados de la región, cuyo objetivo es dar a conocer el potencial de desarrollo turístico y de servicios en sus diferentes ramas como atractivo integral que posee Tamaulipas.

Los embajadores europeos guiados por la subsecretaria de Desarrollo y Promoción Turística, Verónica Loredo Hernández, en representación del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, realizaron un recorrido en bote por la Laguna del Carpintero y el Canal de la Cortadura, visitando también el Museo de la Cultura Huasteca que muestra más sobre la historia y tradiciones de la zona, disfrutando posteriormente de un recorrido a pie por el Centro Histórico, la Plaza de Armas y la Catedral de Tampico.

“La presencia de los embajadores de la Unión Europea genera un ambiente propicio para la atracción de inversionistas internacionales interesados en las oportunidades que nuestro estado ofrece en términos de turismo. Su visita es un testimonio del interés que despierta Tamaulipas en el escenario internacional y desataca el potencial que tenemos para convertirnos en un destino turístico de clase mundial”, señaló la subsecretaria de Turismo.

Para culminar el día, los embajadores y embajadoras de Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Bélgica se deleitaron con el impresionante paisaje de Playa Miramar, misma que ofrece dos kilómetros de fina arena con su mar cálido en esta temporada que invita a practicar deportes acuáticos como son el surf, jet-ski, kayak, veleo, windsurf, kitesurfing y buceo, incluyendo la pesca deportiva y recreativa en donde recientemente capturaron aficionados a esta actividad un enorme marlín de 214.400 kilogramos, previo a un torneo internacional en Tampico, Tamaulipas.

“Es importante destacar el decidido apoyo del gobernador de Tamaulipas en la generación de estrategias que impulsen y detonen el turismo en nuestra entidad, su permanente labor con visión integral con el desarrollo económico y social del estado de Tamaulipas, han sido fundamentales para promover la creación de alianzas estratégicas, mejorar la infraestructura turística y fortalecer la promoción de nuestros atractivos naturales y culturales”, indicó la funcionaria estatal.

Aseguró que con estas acciones, el gobernador Américo Villarreal Anaya demuestra su compromiso con el desarrollo turístico de Tamaulipas, impulsando inversiones y resaltando la riqueza cultural y natural de la región.

La visita de los embajadores de la Unión Europea es un reconocimiento al trabajo que se ha realizado para posicionar a Tamaulipas como un destino turístico atractivo y seguro.

