Por Martha Isabel Alvarado

Y todo para qué

.-Más bajas en la acera de “Va por México”

.-Lily Téllez decide no continuar en la lucha

.-¿Regresará Gil Zuarth con su exjefe CDV?

.-“Desprecio de perro”, sufren ‘Los Makitos’

Qué tan ‘amolados’ no estarán los de la alianza “Va por México”, para efectos de disputarle la Presidencia de México a Morena, que han “revivido” al ex presidente VICENTE FOX QUESADA como uno de sus principales ‘propagandistas’.

Hasta spots tiene ya el ex mandatario federal panista, que prácticamente estaba retirado de la política, y más bien estaba dedicado a la comercialización de la marihuana, promocionando sus ‘bondades’ a través de conferencias ‘magistrales’ en todo el país.

Resulta que Fox Quesada fue una de las figuras estelares en la “presentación en sociedad” del método por medio del cual será seleccionado el candidato presidencial de “Va por México”, el pasado lunes, en un hotel de la CDMX.

Habría que recordar que, en el año 2000, Vicente Fox generó una altísima expectativa como candidato del PAN a la Presidencia, por su estilo extremadamente franco y desenfadado.

Tanto así, que Fox logró derrotar “sin despeinarse”, con el 43.43 por ciento de la votación, a su principal competidor, FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, del PRI, quien obtuvo el 36.89 por ciento.

“Y todo para qué”, como dice la canción.

Todo mundo sabe que, llegando a la Presidencia, a Fox Quesada lo ‘neutralizó’ su mujer, que por la vía de un contrato matrimonial se convirtió en primera dama, MARTHA SAHAGÚN, quien para efectos prácticos se ‘adueñó’ del mando en la entonces residencia oficial de Los Pinos, con resultados lamentables para el país.

Cuenta la leyenda que a Fox lo tenían “entoloachado”, y que, gracias a ello, los que ‘bateaban’ eran los hijos de Martita, los hermanitos BIBRIESCA SAHAGÚN que, entre otras cosas, presuntamente, tenían el ‘control’ de las Aduanas.

Cualquier parecido con la actualidad, es mera coincidencia.

Dijo muy ufano Vicente Fox, en entrevista con JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA acerca del evento del lunes en que fue presentado el método: “Estábamos 250 gentes presentes, todos con renombre”.

No es por intrigar, pero si la alianza “Va por México” tuviera 250 personas con renombre, organizados bajo un solo propósito, no tendría problema para ganar la Presidencia en la elección que viene.

El problema es que, en dicha alianza, todos quieren ser. Carecen de visión estratégica para establecer quién tiene posibilidades reales de competir, y persuadir a los demás de que deben ‘alinearse’.

En el mismo tenor de la contienda presidencial que viene, habrá que ver si ahora que “se bajó” la Senadora LILY TÉLLEZ de la disputa por la candidatura de “Va por México”, su súper asesor ROBERTO GIL ZUARTH, regresa con su antiguo jefe el ex gobernador de Tamaulipas CABEZA DE VACA, que se asume como prospecto.

Lo más curioso del caso, es que un día antes de su declinación, Lily Téllez dijo tajantemente al periodista JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, que por ningún motivo se bajaría de la competencia. ¿Y?.

Lo cierto es que a los asesores de Lily Téllez les falta capacidad de síntesis, pues 50 preguntas o dudas sobre el método de selección del candidato presidencial, eran demasiadas. Bien habrían podido concretar 10 o menos, si la intención era que se las contestaran en 24 horas. Vaya pifia.

Por otro lado, a más de uno dejó pasmado el secuestro colectivo de 14 servidores públicos del área de Seguridad Ciudadana, en el estado de Chiapas. Y eso que el gobernador RUTILIO ESCANDÓN, emanado de Morena, es cuñado de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, ex Secretario de Gobernación, hoy en calidad de “corcholata” de Morena en busca de la presidencia.

Los que dicen que “se sacaron de onda”, fueron el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, y su señora madre, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, ante el hecho de que no fueron invitados al evento realizado el domingo en Reynosa, para festejar el cumpleaños de la ex jefa de gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM.

De algún modo, “Los Makitos” ya se asumen incluidos en Morena y por ende en la “4T” tamaulipeca, y de repente se dan cuenta que no están en el ánimo de dirigentes, como MARCO BATARSE, representante de Claudia Sheinbaum en Tamaulipas, que fue quien encabezó el evento del domingo.

Por cuanto hace a la remodelación del estadio de beisbol “Adolfo López Mateos”, que según ha trascendido estaría a punto de arrancar, el alcalde Carlos Peña trata de ‘venderla’ como una “manita de gato” que el Ayuntamiento daría al inmueble, cuando en realidad los trabajos se darían con la participación del “Grupo Burgos” del empresario JORGE GARCÍA.

CONTRAFUEGO: “Que no le digan, que no le cuenten…”.

Hasta la próxima.