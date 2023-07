“Siempre sí”; llega Gabriel Quadri sonriente al PRI a su registro por candidatura del Frente Amplio

AGENCIAS

Tras negar que esté impedido legalmente para competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Gabriel Quadri llegó despreocupado y sonriente a la sede del PRI para registrarse como contendiente.

Una vez más insistió en que el Tribunal Electoral dejó claramente asentado en su resolución que él no ha perdido sus derechos políticos por lo que “siempre sí” está facultado para participar en la búsqueda por la presidencia del bloque opositor.

Al recibir de manos de Alejandro Moreno la constancia de registro, expresó que se siente honrado de ser incluido en la lucha de Va Por México por la presidencia del país y por ello, aunque las encuestas no lo favorezcan, contribuirá a los pasos siguientes del proceso después de elegir al representante de la coalición.

“Me siento muy contento de que me reciban y de no resultar yo favorecido me voy a unir, voy a apoyar y voy a contribuir con todas mis piezas capacidades y talentos a este proyecto de reestructuración nacional”, dijo.