Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sueñan con destruir el mundo…

Los encumbrados del PAN, PRI y otros partidos políticos todos los días amanecen con unas ganas inmensas de destruir y acaso tumbar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

PAN y algunos priístas, todos los días amanecen con ganas de tumbar al gobernador Américo Villarreal Anaya.

También los de Morena, e igual algunos del PAN o PRI, dependiendo quien gobierne en los municipios, todos los días amanecen con la intención de destruir a alcalde en turno, de señalarlo de corrupto, inútil y lo que se les ocurra.

Triste, pero lo único común en todos los presuntos liderazgos de los partidos políticos es su tendencia a cerrar los ojos en los gobiernos propios, en los emanados de sus siglas que quieren calificar como los mejores, como si pertenecer a su partido los purificará en forma automática, como si la gente no sufriera con sus actos, mientras al adversario, nomás por ser de otro color, lo consideran lo peor.

Usted y yo pensaríamos que la intención es señalar a los opositores de incapaces de gobernar, de culpables de tener malos alcaldes, malos gobiernos estatales, malos legisladores o un mal presidente de la República, pero la realidad es distinta, tratan de alejarnos de la política, hacernos creer que todos son iguales y la verdad es que, aunque parezca, eso es una mentira, quizá los partidos se parezcan mucho pero dentro de sus militantes hay bueno, malos, y peores, pretenden hacernos ver todo similar porque lo que quieren es quedarse solos, que nadie les moleste mientras se despachan del presupuesto.

Vaya, un mal presidente municipal no es culpa del partido político que lo postuló, lo mismo con los otros puestos, lamentablemente un buen presidente municipal tampoco es culpa del partido que los llevó al poder, los gobernantes son adultos, saben lo que hacen y, créalo, cuando se portan mal los partidos políticos no se enriquecen sino las familias y cómplices de los que tienen poder y caen en tentación de agarrar lo que no es suyo.

Los partidos políticos buena culpa tienen por elegir lo peorcito, pero en todos los organismos hay buenos y malos militantes, por ello lo nuestro, de hoy en adelante, tiene que ser el dejar de satanizar la política, no dejarnos manipular por muchos que se empeñan en hacernos creer que todos son iguales y en consecuencia nos quieren alejar para seguir ellos despachándose con la cuchara grande, vaya, los malos no son PAN, PRI, Morena, PT, PRD, o Movimiento Ciudadano, ni ningún otro partido, los malos, usted y yo los conocemos y se pueden cambiar de camiseta a la hora que les dé la gana, usted y yo los conocemos y es a esos a los que debemos alejar de los presupuestos para que no nos sigan robando.

A qué viene esta breve introduccción, pues a que no olvide que estamos en medio de un proceso para elegir ya a quien será el futuro presidente de la República, a que no se distraiga solo en ello, que también nos tocará elegir a quienes le acompañen en el Congreso federal y, en el caso de Tamaulipas, a los alcaldes con sus regidores y síndicos, a los Diputados.

Se trata de acercarnos más a los partidos, de participar para tener a los mejores de cada uno de ellos, más que eso, se trata de buscar personajes con ganas de servir no de charlatanes que solo quieren quedarse con lo más posible, que solo sueñan con destruir el mundo…

OFRECE UAT BECAS A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio de la Secretaría de Gestión Escolar y la Dirección de Becas y Estímulos Educativos, invita a estudiantes que ingresarán a esta casa de estudios a participar en el programa de Becas de Nuevo Ingreso correspondiente al periodo 2023-3, es decir, el ciclo de otoño.

La convocatoria promueve la equidad educativa y alienta a que sus estudiantes, por su mérito académico, continúen con sus estudios de educación superior mediante el otorgamiento de una beca que consiste en la exención del pago de inscripción del primer periodo; apoyo que podrá mantenerse en los periodos posteriores hasta el final de la carrera.

Para obtener esta beca deberán realizar la solicitud correspondiente y presentar su certificado de bachillerato con promedio general mínimo de 9.7 ante el responsable de becas de la facultad o unidad académica.

Quienes obtienen este beneficio pueden conservarlo durante toda su formación universitaria si mantienen un promedio de 9.5 o más en el periodo inmediato anterior sin reprobar ninguna asignatura. El trámite podrá realizarse del 11 al 25 de agosto de 2023.

Para más información, comunicarse con la Dirección de Becas de la UAT mediante sus redes sociales, el portal universitario oficial y el teléfono 834 318 1800, extensión 1955.

AFIRMA VOCERO QUE TAMAULIPAS ES EL ESTADO MÁS SEGURO DEL NORTE, MÁS QUE NUEVO LEON, RECALCA… Todos los días se trabaja para avanzar en seguridad y quitar el estigma de una entidad violenta, porque es un compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, afirmó el vocero de Seguridad, Jorge Cuéllar Montoya, quien aseguró que Tamaulipas es el segundo estado más seguro de la frontera norte.

En conferencia de prensa enfatizó que es prioridad revertir los índices de algunos hechos delictivos y de manera paulatina se verán los resultados, para lo cual se tiene el apoyo de las corporaciones de seguridad y de la sociedad civil.

“Vamos a seguir mejorando porque ese es el compromiso del gobernador y es el empeño demostrado día con día y de todos los que formamos parte de la Mesa de Seguridad”, expresó.

“Tendremos más resultados y vamos a empezar a revertir los índices, sobre todo en delitos como el de la violencia familiar”, dijo.

También destacó que Tamaulipas es la entidad más segura de la frontera norte, después de Sonora: “Tamaulipas es el estado más seguro de los estados de la frontera con Estados Unidos, después de Sonora; mejor que Nuevo León, mejor de Coahuila, que Chihuahua y que Baja California”.

Cuéllar Montoya explicó que además implementan diferentes programas, no solo para responder de forma reactiva ante un hecho de inseguridad, sino para prevenirlos y abundó sobre la regularización de vehículos, la cual es una estrategia para brindar seguridad y, además del beneficio, para recaudar fondos que se destinan a la pavimentación de calles.

“Trabajamos en un importante número de programas que hemos echado a andar con apoyo de recursos federales y estatales; hemos creado el Centro Estatal de Prevención de Delitos que no existía, hemos iniciado el modelo nacional de Justicia Cívica que tampoco existía y programas que tenemos en coordinación con el Instituto de las Mujeres y otras instancias como la Secretaría de Educación, la de Cultura y los municipios”, puntualizó.

Destacó la participación de la sociedad civil, que está trabajando con el gobierno estatal, haciendo sinergia, como la Asociación de Gasolineros del centro del estado, norte y sur, aunado a pláticas con responsables de tiendas de conveniencia para instalar cámaras que estarán conectadas al C-5.

Sobre los hechos registrados el lunes por la mañana, donde fue agredido el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González y respecto a los bloqueos registrados este martes en Reynosa, el vocero dio la cronología de lo sucedido y afirmó que ambos acontecimientos son investigados por las autoridades correspondientes y se debe respetar el debido proceso para no entorpecer las investigaciones.

Por último, el vocero de Seguridad de Tamaulipas señaló que se cuenta con el apoyo del Gobierno Federal para reforzar la seguridad y confirmó la llegada de cien militares para brindar más vigilancia en la frontera.

