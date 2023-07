Marco Antonio Vázquez Villanueva

Apestan a traición…

Un viejo adagio reza “piensa mal y acertarás” y la verdad hoy no puede hacerse otra cosa con la sentencia que emite el Tribunal Electoral de Tamaulipas para obligar a Morena a regresarle la junta de Coordinación Política del Congreso del Estado al PAN, el poder de la legislatura, pues.

Pero no, no se vaya con la finta, en este caso de quienes debe pensar mal no es de los panistas que hacen la chamba a su jefe, ni de los magistrados del TRIETAM que quién sabe porque atendieron sus peticiones, de quien debe dudar es de todo el aparato morenista que tuvo en sus manos la defensa y la promoción de recursos sobre esta controversia que se presentó en los tribunales ya desde hace muchos meses.

Los de Morena apestan a traición, puede comenzar con Úrsula Salazar que la hizo de presidenta de la Jucopo por unos meses, más todos los legisladores y asesores que le acompañen, la verdad es poco entendible que les arrebataran ese poder como quien le quita el dulce a un niño, y no fue inocencia, por más ignorante que sean de las leyes, por más torpes que puedan ser para hilar ideas y pensamientos, tenían suficiente presupuesto, o lo tuvieron, para urdir una defensa sólida que impidiera a los cabecistas retomar ese poder que es una de sus principales tapaderas del saqueo de la administración anterior, les cubre en la Auditoria Superior aprobando sus cuentas u ocultando información y, por si fuera poco, desde está legislatura, todos los diputados, han hecho lo posible porque el Fiscal General y el Fiscal anticorrupción ni suden ni se acongojen en sus cargos, es más, que se envalentonen contra los morenos cada que les da la gana.

También, como principales sospechosos de traición, ponga a los que en palacio de gobierno sabían del tema y no quisieron evitarlo, quizá Rómulo Pérez que funge de algo así como enlace entre ambos poderes, sea el más señalado, pero los demás no se salvan, bien pudieron buscar asesores que permitieran sin problemas a los magistrados argumentar el voto en contra de ese proceso, es más, hasta los pudieron convencer de por lo menos darle más largas al asunto e ir tomando tiempo para seguir aplazando la entrega de la Junta de Coordinación Política del Congreso al PAN y no lo hicieron.

Es más, ahora mismo es para que ya se estuvieran amparando o acudiendo a los tribunales federales para que tomen medidas de apremio y evitar la sentencia, dudo que lo logren, si no pudieron convencer a los magistrados locales menos lo harán con los federales, con quienes tienen más que perder.

Claro es, los Magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas, hasta su presidente que fingía congoja, son parte de todo ese compló.

Le insisto, todos apestan a traición por lo que bien valdría la pena someterlos a los trabajos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado y de la Federación a fin de que revise como gastan dinero, si sus compras corresponden a lo que ganan, si su vida es acorde a sus ingresos.

Especulando, que quede claro que no hay pruebas ni acusaciones contra nadie, pero pensando mal para encuadrarnos en el tema, da la impresión de que fluyó mucho dinero del cabecismo, de los perversos del pasado, hacía todos los que fingieron demencia para que se perdiera este caso, la otra es creer que realmente son extremadamente pendejos, extremadamente inocentes e ignorantes (que quizá es lo mismo, pero para no ofenderlos y) para decirles de mejor manera, solo así se entendería porque les ganó la partida el Diputado panista que acudió a un tribunal local para tumbar un trabajo de meses y de mucha inversión, de una manera tal sencilla, aunque, nadie se puede tragar ese cuento.

Vendrán, suceda o que suceda con el caso, repercusiones políticas, desde el poder tendrán que tomarse medidas para ir alejando de los cargos a todos los señalados, más aún, para no permitirles que vuelvan a hacer daño, en el caso de Úrsula, por ejemplo, ¿con qué confianza se le puede dar una candidatura si no pudo defender lo sencillito?, obvio ya no será posible a menos que la manden a perder a sabiendas de que puede traicionar.

El gabinete, los que han demostrado lealtad, tendrá que ser también más participativos, entrarle a trabajar para eliminar obstáculos, más que ello, para que en la elección del próximo año se gane el Congreso con políticos más leales a la cuarta transformación, para obtener triunfos en todos los distritos y de manera más contundente.

La realidad es una, en este momento los que debieron defender el poder del Congreso apestan a traición, una grave traición a la cuarta transformación, digo, a menos que estén suficientemente limitados, cuyo pecado también debe castigarse, por lo que hay que buscar dinero cabecista en sus alforjas o cuentas, le insisto, nomás porque en estos casos, cuando se pierde de manera tan sencilla, se tiene que pensar mal y (lo aseguran los antiguos) acertarás…

TAMAULIPAS ES NÚMERO 1 EN REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS… Derivado de la ampliación del decreto del Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez informó que Tamaulipas sustenta el primer lugar a nivel nacional en unidades regularizadas.

Fue después de la inauguración del dragado de navegación en el puerto de Matamoros, que la funcionaria reveló que las y los tamaulipecos han mostrado una gran aceptación ante este beneficio impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera opera en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Tamaulipas, contando este último con más de 284 mil automóviles regularizados hasta el momento…

ESTUDIANTES DE LA UAT SE CONVIERTEN EN DONADORES DE SANGRE… Personal administrativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se une a la campaña Más Vida, que se trabaja de manera permanente con la Secretaría de Salud como parte de la colaboración y vinculación institucional que impulsa el rector Guillermo Mendoza Cavazos con el fin de fomentar en toda la comunidad universitaria la importancia de la donación altruista de sangre.

El módulo itinerante para la donación de sangre se instaló en el edificio de la Rectoría, donde el C. P. Guillermo Mendoza constató la participación del personal que labora en las distintas dependencias. Se destacó que, en continuidad con las actividades estipuladas del programa Más Vida del periodo 2023-2, la Dirección de Participación Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Gestión Escolar, tiene a su cargo la organización de pláticas de sensibilización para el personal administrativo y sindicalizado de la Universidad, y, posteriormente, con la colaboración de personal de la Secretaría de Salud estatal, se llevan a cabo las jornadas de extracción sanguínea.

Al respecto, la Dra. Juana María Cárdenas Cerda, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, agradeció y reconoció la importancia de la participación de la máxima casa de estudios, y destacó los esfuerzos que ambas instancias han realizado en esta labor de donación voluntaria de sangre en todos los campus del estado.

Dijo que la UAT aporta aproximadamente 1500 unidades de sangre al año, donadas por estudiantes, personal docente y administrativo, y subrayó que la implementación de este programa ha servido de ejemplo para que otras instancias educativas y empresas se sumen a esta importante labor.

El módulo instalado con el fin de facilitar la participación del personal contó con las áreas de recepción, enfermería, entrevista médica y donación, mediante las cuales se realiza un diagnóstico que permite saber si los donantes potenciales son aptos para donar sangre, además de brindarles información y llevar a cabo el proceso de extracción.

El proceso se realiza cumpliendo todos los lineamientos para la donación segura, cuidando en todo momento la integridad de los donadores y vigilando de cerca a cada participante. En esta etapa se recaudaron alrededor de 100 unidades de sangre del personal de la UAT, las cuales serán analizadas para descartar cualquier enfermedad que pudiera ser transmitida por medio de los componentes sanguíneos.

Una vez cumplido este paso, la sangre podrá ser utilizada para apoyar a la comunidad que lo requiera. En el próximo ciclo escolar 2023-3 de la UAT se programarán las jornadas Más Vida en todas las escuelas, unidades académicas y facultades; dichas actividades serán retomadas en agosto en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico) y luego en los campus de las zonas norte y centro del estado.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com