Por Martha Isabel Alvarado

Una salida inteligente

.-Descalifica AMLO, a tamaulipeco desertor

.-José Ángel Gurría se baja de la contienda

.-CDV anuncia probable registro, el viernes

.-ISSSTE de Matamoros, en modo “infierno”

La novedad es que habrá un tamaulipeco menos en la carrera presidencial rumbo a las elecciones del 2 de junio del 2024, toda vez que el tampiqueño JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO, ha hecho pública su determinación de no participar.

Sin duda, Gurría es de esos “garbanzos de a libra” de la política mexicana, de profesión Economista, ex Secretario de Relaciones Exteriores, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, y Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entre 2006 y 2021.

Pero definitivamente, la popularidad no es la fortaleza de Gurría, y las elecciones tienen mucho que ver con eso.

Habría que señalar, que Gurría Treviño optó por una salida inteligente al ‘bajarse’ de la contienda presidencial, pues ofreció que se encargará, junto con un grupo de expertos y especialistas, de elaborar un Plan de Gobierno que brinde solución a problemas que aquejan al país en materia de Salud, Educación y Seguridad, entre otros rubros.

Más pronto que inmediatamente, proclive como es a desacreditar a sus “adversarios”, el presidente LÓPEZ OBRADOR dijo en su conferencia mañanera de ayer, que Gurría se retira de la contienda presidencial porque no puede reunir las 150 mil firmas que solicitó la coalición PRI, PAN, PRD para el registro de aspirantes.

Para todos tiene AMLO, “no deja títere con cabeza”.

Otro tamaulipeco que ‘amenaza’ con registrarse para buscar la candidatura presidencial de la coalición “Va por México”, es el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien publicó un video en sus redes sociales, en el cual expresa:

“Tengo un anuncio importante que compartirles, los momentos difíciles que atravesamos en nuestro país hoy más que nunca de esfuerzos y compromisos, nos vemos el viernes a las 11:30 de la mañana, sigan mis redes sociales”.

De lo anterior, se infiere que el ex mandatario tamaulipeco hará acto de presencia en la Ciudad de México, para registrarse de manera presencial como aspirante a la presidencia.

Sin embargo, la convocatoria de la coalición “Va por México” prevé que los aspirantes podrían solicitar su registro a través de un representante. Veremos si Cabeza de Vaca optaría por esa vía.

Acá en Reynosa, no faltó el malicioso que dice, que ojalá no se atenga el ex gobernador a su hermano, el Senador ISMAEL CABEZA DE VACA, porque con la ‘pericia’ y las ‘habilidades’ que ha demostrado hasta ahora, no lo haría ni regidor.

Para “botón de muestra”, lo sucedido esta semana, en que el Senador Cabeza de Vaca se apersonó en la presidencia municipal de Reynosa para solicitar la Carta de Residencia para su carnalito Francisco, misma que le fue negada.

Si los subordinados del alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ en ventanilla, son capaces de “hacer de agua” al Senador Cabeza de Vaca de esta manera, pues ahí ustedes dirán, amados lectores, que sucedería si le toca lidiar con alguien de mayor calibre.

Dice una frase ranchera: “No arregla un café instantáneo”.

Cambiamos de tema, para comentar que en la heroica Matamoros le están sobrando ‘mentadas de madre’ al gobierno de la “4T” y al director general del ISSSTE, PEDRO ZENTENO SANTAELLA, por parte de personal del hospital dependiente del propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado en ese municipio, que lleva tres semanas trabajando sin aire acondicionado.

Si el personal del ISSSTE se queja, mucho más deben sufrir los pacientes que acuden a demandar sus servicios, bajo tan inclementes temperaturas como las que estamos viviendo.

No está de más recordar que, en noviembre de 2022, la Senadora panista ALEJANDRA REYNOSO, denunció penalmente al director del ISSSTE, por su presunta responsabilidad en la adjudicación directa de un contrato por 144.7 millones de pesos a la empresa “IMEDIC, S.A. de C.V.”, presuntamente incumpliendo la ley.

Sucede que el señor Zenteno aseguró que por medio de dicha empresa el ISSSTE contaría con mejor tecnología y tendría una mayor cobertura, dado que 90 unidades mejorarían la atención a los derechohabientes, algo que no ha ocurrido.

CONTRAFUEGO: “En todos lados se cuecen habas”.

Hasta la próxima.