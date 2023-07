Por Martha Isabel Alvarado

¿Encuestas del Bienestar?

.-Adán Augusto habla de las “encuestas anímicas”

.-Rodolfo González, en reunión privada con AMLO

.-¿Se diluye la posibilidad de reelección para “JR”?

.-Al garete, obreras de maquiladora de Matamoros

Vaya declaración la que hizo durante su reciente gira por el estado de Puebla, el ex Secretario de Gobernación y aspirante presidencial, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, en relación a las encuestas que circulan en los diversos medios informativos y plataformas.

Fue en el municipio de San Jerónimo de Calderas, en una entrevista ‘banquetera’, donde Adán Augusto dijo: “Que si Latinus, que si Reforma, que si El Financiero, que si La Razón, que si Televisa”, esas son encuestas anímicas”.

Aseveró: “Las publican porque las pagan, para mantener el ánimo de los que aparecen ahí. Recuerden lo que sucedió hace seis años, cuando Ricardo Monreal en 27 de 30 encuestas salía arriba de las preferencias, y cuando se hizo la encuesta con el pueblo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum le ganó, y Ricardo se fue al cuarto lugar”.

En casi todas las encuestas, el ex Secretario de Gobernación aparece en tercer lugar, después de CLAUDIA SHEINBAUM y MARCELO EBRARD, que aparecen en primero y segundo. En algunos de los sondeos, el ex Canciller es colocado a la cabeza.

No nos había tocado ver una encuesta con Adán Augusto como puntero de las famosas “corcholatas”, hasta este miércoles, que nos encontramos en redes sociales con una firmada por “El Ceo”.

Dicha encuesta atribuye a Adán Augusto un 35.4 por ciento de las preferencias, mientras que en segundo sitio aparece Claudia Sheinbaum con 34.6 por ciento y en tercero, con un pobretón 19.8 por ciento viene el ex Canciller Marcero Ebrard.

En cuarto lugar de esta encuesta, aparece GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA con 6.1 por ciento y en quinta posición, el ex Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, con un raquítico 2.2 por ciento.

El ‘sotanero’ de dicha encuesta, es el ex gobernador de Chiapas emanado del Partido Verde Ecologista, MANUEL VELAZCO, a quien “El Ceo” (firma desconocida para nosotros) concede un 1.9 por ciento de aceptación.

¿Ya podemos hablar de que hay encuestas del Bienestar?.

Por otro lado, el que está dando mucho de qué hablar es el ex ‘súper delegado’ de los programas sociales en Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, luego de la reunión que sostuvo en privado con el presidente LÓPEZ OBRADOR, este miércoles, en Palacio Nacional.

La semana pasada, González Valderrama anduvo por Tamaulipas acompañando a Ricardo Monreal durante la gira que tuvo en Reynosa, Matamoros y Tampico, tras haber renunciado al cargo de director general de RTC, el 31 de mayo pasado.

Se comenta que González Valderrama podría perfilarse como candidato a Senador por Morena, y que bajo esa condición se estaría dando su retorno a suelo tamaulipeco. ¿Será?.

¿O sea que JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR” no tendría opción de reelegirse en el escaño que ahora ocupa en la Cámara Alta?.

Por cierto, que buen “berrinche” se aventó “JR” ahora que despidieron a delegados y subdelegados federales de su confianza, en diversas dependencias de Tamaulipas. Hasta quiso cobrar ‘venganza’, encandilando a Adán Augusto López, durante su visita a Reynosa, para que pidiera “la cabeza” de un delegado estatal.

Al parecer, dicha ‘maniobra’ no prosperó, a juzgar porque no ‘corrieron’ a nadie, a petición del ex Secretario de Gobernación.

Luego del tremendo descalabro electoral que sufrió en Coahuila, siendo parte del equipo del candidato de Morena a la gubernatura, ARMANDO GUADIANA, que fue derrotado de calle por el Priista MANOLO JIMÉNEZ, cualquiera diría que a “JR” le hace falta una buena “barrida” para cortar la “mala racha”. Ya tiene rato “con el santo de lado”, como se dice coloquialmente.

Finalmente comentaremos que, trabajadoras de la maquiladora “Ensambladora de Matamoros”, que recientemente cerró sus puertas (sin previo aviso), las cuales se encuentran hoy en calidad de desempleadas, lanzan un llamado a la comunidad para las apoyen comprándoles los platillos que venderán en las inmediaciones de lo que antes fue su centro de trabajo, para su subsistencia económica.

Asimismo, las ex empleadas de “Edemsa”, piden apoyo en despensas o en especie, a las diversas instancias de gobierno. Todo indica que, tanto los líderes sindicales como la Secretaría del Trabajo, se olvidaron de ellas y sus familias.

CONTRAFUEGO: Gajes del “súper peso”.

Hasta la próxima.