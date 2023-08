Marco Antonio Vázquez Villanueva

El 2024, a abrir los ojos…

Hace cinco años todos los políticos que andaban en campaña nos dibujaron un mundo perfecto, seguridad, gasolina barata, calidad en la educación, en los servicios de salud, obras estratégicas, cerro corrupción e impunidad y hasta agua potable, electrificación y empleos para todos, desde luego, en su morral traían novedosos programas de seguridad pública, de desarrollo social y humano, muy democráticos, administraciones honestas y acordes a los sueños de todos nosotros.

Ese fue el México que ellos nos pintaron en sus campañas cuando pidieron el voto con la promesa de que todo estaría mejor y viene a colación el comentario porque es tiempo de evaluar, ya estamos en la recta final de este gobierno, pero también de los espacios que ganaron los contrincantes, aunque muchos con razón y otros nomás porque no tienen llenadera o les sobra cinismo buscarán reelegirse y necesitamos saber en qué nos quedaron bien.

¿Han cumplido a cabalidad sus promesas?, usted tiene la mejor respuesta, de mi parte no hay duda de que se notan esfuerzos, hay trabajo de algunos, pero también la urgencia de denunciar que otros y otras nomás se han dedicado a lucirse cuando hay gente, a malgastar el presupuesto, a torear los problemas con cualquier pretexto a la mano e incluso viviendo lejos de sus pueblos.

En definitiva, no es el México que ellos dibujaron y se ve muy lejana la posibilidad de que lo sea y ahí el problema, los políticos no han aprendido que más vale exponer realidades a subir a la gente en un mundo de sueños y buenos deseos porque la decepción se hace más grande.

Hoy, es necesario revisar a fondo las propuestas que hicieron cada uno de los actuales ediles, legisladores y quien ostenta el poder ejecutivo, revisar el avance de las mismas, investigar el compromiso que pactaron con sus electores y dónde andan o cómo hacen para proteger a quienes los honraron con el voto.

Estamos de lleno en la elección del 2024, elegiremos Presidente de la República, Senadores, Diputados federales, Diputados locales y Alcaldes con sus cabildos, lo ideal es iniciar a analizar lo que tenemos a la mano, comenzar las auditorias ciudadanas en los municipios para observar cómo han cumplido las autoridades y que bases se tienen para contar con la certeza de que realmente van a cumplir si se quedan.

Se entiende, desde luego, que las administraciones en marcha casi todas han ido cuesta arriba, recibieron calles destrozadas, camiones de basura que más parecían chatarra, finanzas comprometidas y un descontento social que rayaba casi en la posibilidad de manifestaciones, en resumen, tuvieron en sus manos una bomba que en muchos casos se ha desactivado, pero en otros está punto de estallar, es indudable que el trabajo de ellos ha logrado que en muy pocos casos la esperanza siga viva.

Ahora, en este momento en lo local como en lo federal el pasado ya no es razón para justificar lo mucho o poco que han hecho, no se pueden seguir justificando en el eso, es decir, ya fue mucho tiempo para demostrar de que han sido capaces.

¿Su alcalde o alcaldesa ha hecho lo correcto?, ¿Senadores y Diputados han construido leyes basados en sus necesidades?, ¿el presidente le ha quedado bien?, si la respuesta es positiva de favor, por sus hijos, le pido que salga a la calle y pregone los aciertos, son tiempos de buscar que se queden los buenos e ir eliminando de la política a los malos, obvio es, si ha detectado excesos, raterías, pues con mayor razón grítelo a los cuatro vientos, también son días de mandar al cesto de la basura política a quien se lo merezca.

El caso es que están los tiempos encima, vivimos las últimas oportunidades para cambiar este México lindo y querido por la vía pacífica que es la política, estamos ya en la elección del 2024, vea las publicaciones en redes sociales, en mantas, espectaculares, entonces, hay que abrir los ojos para evitar que otras vez nos sorprendan algunos malos…

LLAMA GOBERNADOR A BUROCRATAS A CUMPLIRLE A LOS TAMAULIPECOS… Al reanudarse las labores tras el periodo vacacional, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, reiteró el llamado a las y los servidores públicos del Estado a dignificar el trabajo, otorgar un buen servicio a la ciudadanía y cumplir el compromiso de transformar a Tamaulipas.

En la ceremonia cívica de honores a la bandera, realizada este lunes en el Parque Bicentenario, ante la presencia de integrantes del gabinete estatal y de las y los trabajadores, dijo que de esta manera se puede lograr un estado de bienestar.

“Lo importante del quehacer de nosotros como funcionarios públicos, dignificando nuestro trabajo, es que otorguemos un buen servicio a nuestra ciudadanía y podamos contribuir a crear desarrollo y bienestar social”, dijo.

El mandatario señaló que se debe aprender a vivir en un estado de bienestar en el que todos puedan trabajar en paz, progresar y vivir mejor.

“Yo sé que este gobierno está empeñado en esa función y les agradezco mucho la voluntad del trabajo que desempeñan todos los días y que, con su conocimiento, contribuyamos a comprender porque hemos decidido este cambio de rumbo en nuestra nación y tener una visión humanista centrada en la persona, para el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad”.

Previo a ello, la contralora gubernamental Norma Angélica Pedraza Melo durante su intervención, invitó a todas y todos a trabajar con responsabilidad, ética y compromiso y también destacó que desde la Contraloría, acompañan a las dependencias y entidades para un desempeño responsable, eficaz y eficiente del presupuesto, con el propósito de que el gasto público cumpla sus objetivos, así como que las conductas de las y los servidores públicos se apeguen a las normas que rigen su actuación.

“Tenemos un avance en la instalación de comités de ética del 93% en dependencias y del 92% en entidades, con once planes de trabajo de estos comités, además se ha capacitado a 272 servidores públicos, quienes son titulares de direcciones administrativas, presidentes de comités de ética, titulares de los órganos internos de control, en temas de ética e integridad, conflicto de interés y actuación de conflicto de interés; asimismo se han revisado, a esta fecha, más de 30 códigos de conducta en dependencias y entidades”, dijo.

Durante la ceremonia, correspondió a Verónica Terrones, jefa del Departamento de Auditoría, pronunciar el juramento a la bandera, en tanto las efemérides estuvieron a cargo de América Lorena González Cisneros, subcontralora de Evaluación y Gestión y Luis Osvaldo Soberón Mejía, director de Investigación de la Contraloría.

Acompañaron al gobernador en el presídium, Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Úrsula Patricia Salazar, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas; Eduardo Abraham Gattás Báez, presidente municipal de Victoria; general Elpidio Canales Rosas, comandante de la 48 Zona Militar y Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.

TRABAJARÁ UAT CON UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS EN INVESTIGACIÓN CIENTIFICA… En el marco de las políticas de vinculación académica y de investigación que impulsa el rector Guillermo Mendoza Cavazos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prepara un programa que fomentará la participación de estudiantes del Doctorado en Una Sola Salud en proyectos científicos con universidades de Estados Unidos.

Al respecto, la Dra. María de la Luz Vázquez Sauceda, jefa de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), refirió que el Doctorado en Una Sola Salud está certificado por la Universidad de Arizona y surge del interés por abordar y dar solución a problemas de salud de alto impacto, de manera integral y multidisciplinaria, principalmente en tres vertientes: salud humana, salud animal y salud ambiental.

Comentó que el concepto de Una Sola Salud es de interés a nivel internacional, porque integra a la sanidad animal, ambiental y pública, desarrollando un aprendizaje en el cual sus doctorandos tienen que enfocar proyectos hacia ese modelo holístico.

Detalló que los estudiantes del doctorado tendrán la oportunidad de participar junto a investigadores de la FMVZ en proyectos con la Universidad de Arizona y con la Universidad de Ludo en Texas.

Con la Universidad de Arizona —explicó— trabajarán un proyecto para la comunidad pesquera en San Fernando, en un estudio para conocer contaminantes a través de los peces.

Además, van a monitorear la sanidad animal, el cambio climático y el impacto en las poblaciones humanas que consumen esos peces.

Con la Universidad de Ludo en Texas se va a realizar un proyecto relacionado con la rickettsiosis (grupo de enfermedades causadas por bacterias y transmitidas por artrópodos; por ejemplo, garrapatas), que se va a hacer con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Se va a hacer un comparativo de la presencia de la enfermedad de las Montañas Rocosas en niños, tanto en el área rural como en la urbana.

Los investigadores de la UAT trabajarán en una comunidad rural de Linares, Nuevo León. Vázquez Sauceda explicó que en este proyecto participará un estudiante de este doctorado analizando el vector, esto es, la garrapata que está en el perro, el cual, a su vez, está dentro de una casa con una familia.

Comentó que la finalidad del estudio es analizar el impacto que puede tener esta enfermedad en la salud pública y cuál es la variación que genera el cambio climático en las garrapatas.

Enfatizó que este tipo de enfermedades son prioritarias porque son zoonóticas, de ahí la importancia de que los investigadores de la UAT se involucren en este tipo de proyectos, tal como ha exhortado el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos con el propósito de que el conocimiento que se genera en la UAT sirva a la comunidad.

