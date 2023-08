Marco Antonio Vázquez Villanueva

La estupidez humana…

El debate que se ha originado por los nuevos libros de texto gratuitos de primaria es para dar vergüenza, más que eso, debe preocuparnos, y en serio, el futuro que espera a nuestros niños, de nosotros mismos como adultos mayores.

El debate por supuesto que era necesario, pero antes de que comenzaran a distribuirse los libros, es más, antes de que iniciara su impresión, es por eso que debe darnos vergüenza hasta hoy enterarnos de los contenidos, que nadie haya sido capaz de discutirlos a tiempo para quitarle la ideología innecesaria en algunos aspectos, para obligarlos a ir más a fondo en temas que enseñen al niño a pensar, analizar, a resolver y proponer.

Por ello le insisto que es para preocuparnos el debate sobre los libros, porque ahora resulta que las asociaciones de padres de familia están muy molestas sobre el contenido en sexualidad, pero parece no importarles el daño que se hará en temas como las matemáticas y el español que deben ser las principales materias, o por lo menos son con las cuales usted y yo comenzamos a pensar analizar, a comprender nuestro mundo.

Por supuesto, el tema de la sexualidad es discutible, también es una realidad que las libertades de algunos se quieren imponer a la cultura de las mayorías, da vergüenza como pretenden modificar lenguajes para satisfacer a una minoría cobijada en el silencio o la tolerancia de las mayorías, digo, porque nada tienen que ver las preferencias sexuales de los adultos en la educación de los niños, por más que así lo quieran hacer creer algunos.

Vaya pues, en lo personal abrazo las luchas de todas las corrientes sociales, respeto y hasta aliento las preferencias sexuales de todos, la felicidad es primero que cualquier cosa, amor es amor, sin embargo, también hay certeza de que esas luchas no deben utilizar de arena las escuelas primarias, menos los kínderes.

Y si, por eso a veces me mortifica este mundo y su tendencia a discutir tontejadas como los gustos sexuales que algunos pretenden convertir en géneros hasta joder el lenguaje a fuerza de su verdad y me mortifica más cuando esa estéril lucha se lleva a los salones de clase de primarias o kinderes que quieren convertir en su arena…

Insistir, respeto y hasta aliento toda lucha social y preferencia sexual, la felicidad es primero, amor es amor, pero estoy convencido que la libertad propia termina al iniciar la libertad de otra persona, respeto pues.

Con un agregado, allá en el horizonte, quizá muy lejos, se vislumbra un mundo sin eso que ellos llaman géneros, donde todos seremos iguales, y entonces no sabrán ni que hacer con todo lo que se han ido inventando.

Para concluir, dicen los pensadores que lo único infinito es el universo y la estupidez humana, así que no sigamos fomentando esa creencia, es decir, conocidos los libros de texto es urgente reiniciar el debate para corregir todos los excesos y os errores en los mismos, pero sin mojigaterías, sin apasionamiento, sin libertinajes y sí mucho centrarse en lo sustancial, en las matemáticas y el español, las ciencias sociales y las naturales, porque solo educando con calidad a los niños tendremos en el futuro hombres y mujeres pensantes que no se van a frenar a discutir de género o preferencias sexuales mientras el mundo se derrumba así como hoy, tristemente, lo hacemos nosotros…

INICIAN INSCRIPCIONES EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inició con el periodo de reinscripciones para los estudiantes que cursan las diferentes licenciaturas que ofrece la máxima casa de estudios del estado, y que, por instrucciones del rector Guillermo Mendoza Cavazos, este proceso estará abierto todo el mes de agosto.

La Secretaría de Gestión Escolar de la UAT, a través de la Dirección de Servicios Escolares, informó que a partir del 31 de julio están abiertas las reinscripciones para el periodo de clases otoño 2023-3, debiendo realizar el trámite a través del sistema en línea en el portal oficial de la UAT.

Por otro lado, la dependencia universitaria anunció que, en seguimiento al proceso de admisión, los resultados del examen CENEVAL de ingreso al nivel superior se darán a conocer el día 11 de agosto del 2023, y posteriormente, a partir del 14 de agosto se abrirán las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso.

De acuerdo con el calendario de la UAT, la actividad administrativa se reanuda el 7 de agosto, mientras que las clases del período escolar otoño 2023-3 inician el 21 de agosto.

Cabe destacar que, la administración del rector Guillermo Mendoza Cavazos, ha implementado un nuevo modelo académico y educativo, que incorpora a partir de este próximo ciclo escolar la reforma curricular de sus programas de licenciatura.

Con ello se busca que el nuevo esquema educativo de la UAT brinde a sus estudiantes nuevas y creativas formas de aprendizaje, y que, entre otras habilidades, permita generar profesionales con un amplio sentido humanista, emprendedores y socialmente responsables con el medioambiente.

Para más información sobre las fechas, requisitos y procedimientos de inscripción y reinscripción, consultar el portal de servicios escolares de la UAT con acceso en el enlace https://escolares.uat.edu.mx o bien contactar directamente a la facultad y unidad académica correspondiente.

SE CONSOLIDA TAMAULIPAS COMO ATRACTIVO TURISTICO… Tamaulipas se sigue consolidando como uno de los destinos turísticos de mayor preferencia para turistas nacionales y extranjeros, prueba de ello es el incremento registrado durante las vacaciones de verano, ya que en el periodo comprendido del 8 al 30 de julio, se registró 1 millón 227 mil 161 visitantes, estimando una derrama económica de aproximadamente mil 079 millones 901 pesos.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, dio a conocer que comparado con el mismo periodo del año pasado, Tamaulipas presentó un crecimiento del 12.64 por ciento en la afluencia turística, registrando una diferencia de 137 mil 721 visitantes más que en el periodo vacacional anterior, cuando la cifra alcanzó un millón 89 mil 440 turistas.

Agregó que entre los diferentes destinos turísticos de Tamaulipas, Ciudad Madero se posicionó en primer lugar con 689 mil 575 visitantes, seguido de Tampico con 196 mil 624 visitantes y en tercer lugar destacó playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, con 90 mil 987 visitantes.

Otros destinos de descanso, esparcimiento y servicios turísticos diversos, también han mostrado un aumento en la afluencia como La Pesca, en Soto la Marina, con 42 mil 957 visitantes; Reynosa reportó 36 mil 053 turistas, seguido por Ciudad Victoria con 31 mil 656 y el Pueblo Mágico de Tula con 31 mil 604 visitantes.

Benjamín Hernández indicó que las playas de Tamaulipas también destacan como los principales atractivos turísticos, liderando la lista Playa Miramar en Madero, que recibe al 80.72% del total de quienes prefieren el segmento de sol y playas durante lo que va del verano.

Playa Bagdad en Matamoros ha recibido el 10.79% del total, seguido por La Pesca, en Soto La Marina, con el 5.1% de los visitantes; playa Tesoro ha recibido a 18 mil 143 turistas y la playa de Barra del Tordo en Aldama, tiene 10 mil 438 visitantes en estos 23 días de monitoreo.

El funcionario estatal afirmó que este importante aumento en la afluencia turística, es el resultado del trabajo de transversalidad del Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y otras dependencias que trabajan para generar confianza a través del enfoque en la promoción y seguridad de los diversos destinos.

Por último, el secretario de Turismo reiteró que como consecuencia de este incremento en la afluencia turística, la derrama económica que se espera de aproximadamente 1 mil 079 millones 901 pesos, es una cifra que impacta positivamente en el desarrollo y crecimiento de la economía de la entidad.

