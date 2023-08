Análisis Político

Antonio Frausto

Lo que no se comunica no existe

En un mundo globalizado e hiperconectado con las redes sociales al alcance de todos, es difícil imaginar que alguien no tenga la forma de comunicarse con otras personas, por eso la comunicación es un elemento fundamental para toda figura política, partido político o gobierno, porque como decía Gabriel García Márquez “lo que no se comunica no existe”.

A diez mes de haber llegado al poder, el gobernador Américo Villarreal hace un análisis de su equipo de trabajo, como él mismo dijo hace unos días, calificándolo con un 8.5 de promedio, para saber su rendimiento, en qué áreas se han alcanzado las metas, en cuáles se tiene que trabajar más e incluso cuáles necesitan una renovación para cumplir con los propósitos de ser un gobierno humanista y cercano a los tamaulipecos.

Por eso el área de Comunicación Social coordinada por Francisco Cuéllar Cardona es fundamental en el éxito del Gobierno de Tamaulipas, al ser la estructura institucional de la comunicación social y en parte de la comunicación política del gobernador y de los funcionarios de primer nivel.

Al igual que en otras dependencias, recientemente la coordinación tuvo una reunión con la estructura de comunicación social de todas las áreas gubernamentales, en donde se analizaron los problemas y los retos que enfrentan día a día las y los comunicadores para hacer su trabajo, además de proponerse soluciones para tener una comunicación efectiva.

LOS RETOS DE COMUNICAR

Son múltiples los retos que se tienen en la comunicación social, si bien la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas la integra un equipo de especialistas con amplia experiencia, desde periodistas, publirrelacionistas y creadores contenidos digitales, entre otros expertos, no siempre es así en las secretarías, instituciones u OPDs (Organismos Públicos Descentralizados)

En mi experiencia de más de una década en este ámbito, donde he sido jefe de prensa en dos gobiernos municipales y una dependencia estatal, son diversos los desafíos que se tienen que sortear para resaltar el trabajo del gobierno y del gobernante en turno.

El primero de ellos es el equipo, por más que el coordinador de prensa tengan las habilidades necesarias, es imposible que sea todólogo, tome fotos, grabe video, redacte el comunicado, publique en las redes sociales y esté al pendiente de los cuestionamientos de los periodistas a su jefe o jefa.

El segundo es la capacitación, tal vez se tiene un grupo de personas, pero si nunca han estado en el área, se tienen que capacitar en los conocimientos básicos, porque no sirve de nada tener 10 ó 20 elementos a tu cargo, si no captan la fotografía adecuada, no se resalta el mensaje preciso que se quiere transmitir o no se sabe el momento adecuado de retirar a tu jefe de la prensa ante provocaciones de algunos “seudoperiodistas”.

El tercero es la tecnología, es lo mismo que los dos anteriores, si tienes un equipo, saben cómo hacer el trabajo, pero no tienen las herramientas para ellos, difícilmente se alcanzará el objetivo, con resultados como fotografías de mala calidad o retardo al enviar la información al no contar con la tecnología para ello.

Cuarto y no menos importante es tener un secretario o director general que entienda la relevancia de la comunicación, porque si tu superior desdeña la función de informar y busca evitar a toda costa a los periodistas, será imposible que se cumpla con la labor, por más que se tengan cubiertas las primeras áreas arriba mencionadas.

A un par de meses del primer año del gobierno estatal y con este tipo de encuentros de retroalimentación, la Coordinación de Comunicación Social y su titular, refrendan el compromiso con su amplio equipo de trabajo, con el gobernador y con los tamaulipecos de resaltar con su labor en México y el mundo las riquezas de un estado próspero como lo es Tamaulipas.

