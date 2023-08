Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los 40 muertos de calor…

La cosa está que arde y no precisamente por la denuncia contra el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, la cual se presentó por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado que le señala hasta el haber contratado a su hijo y un cuñado sin tener preparación alguna en las oficinas a su cargo, el saqueo de las arcas tamaulipecas con ambos angelitos fue de casi dos millones de pesos.

Con está van tres denuncias que acapara el Fiscal Anticorrupción, qué, como si fuera un mal chiste o eso que llaman un colmo, precisamente está acusado del delito que le toca perseguir, de corrupción, dígalo sino las medallas que le cuelgan como el haberse autoindemnizado, utilizar su función contra enemigos políticos, saquear una anterior dependencia a su cargo, y ahora saqueo de recursos o violaciones parecidas a la ley.

Pobre Tamaulipas, la anterior administración cabecista no tuvo un mínimo de decencia para hacer los nombramientos en espacios clave, o por lo menos eso parece, que emplearon a cómplices más que a personas que pudieran darle resultados al pueblo.

Pero le decía, no es el tema por hoy, es más, ni siquiera hablaremos de los libros de texto que igual han elevado las temperaturas porque tienen incendiadas las redes sociales, miles de usuarios de las mismas señalando errores, otros quejándose sin sentido, lo más indignadísimos por el tema de la sexualidad, y no será el dialogo de hoy porque se soluciona rápido, mesas de trabajo para corregir lo equivocado, para discutir las controversias y hacer la chamba en forma más decente, más transparente, más profesional.

Lo de hoy es propiamente el tema de calor, la situación está que arde, más de 40 muertos en el Estado por este motivo y viene una nueva ola de altas temperaturas y, ese si es asunto importante, en dos aspectos, primero en que es obvio que este fenómeno solo mata a la gente pobre, a quienes no tienen dinero para pagar la luz si se atrevieran poner a funcionar los aparatos como abanicos u aires acondicionados e igual afecta a quienes tienen que salir a buscar para la comida, a los que deben trabajar a la intemperie y dos; ya es tiempo que se le exija a la CFE tratar a los tamaulipecos como lo mandata la ley, es decir, de acuerdo a las temperaturas que registramos.

Mire, la realidad es que en México vivimos épocas muy difíciles, una de cada cuatro familias no tiene dinero ni para comprar comida suficiente y nutritiva, entonces, menos van a disponer para pagar la luz, sintetizando, de verdad, esos 40 muertos que se contabilizan en Tamaulipas debido a las altas temperaturas que se han registrado los últimos meses deberían avergonzarnos, deberían, poner a trabajar a todos para que nunca más haya un caso de estos…

EVALUAR, EVALUAR… por cierto, en algo que será tema muy pronto y luego de que el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, comenzó a evaluar toda la administración a su cargo, comenzaron empresarios y organismos sociales a pronunciarse por evaluar indicadores de productividad en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al Congreso del Estado, al Poder Judicial de Tamaulipas.

En la parte estatal quien manda en Tamaulipas se comprometió a seguir ese proceso con las instituciones a su cargo, el objetivo, que haya indicadores claros, un diagnóstico confiable de todas las dependencias, reconoció que hace falta mejorar en algunos aspectos de acuerdo a las expectativas de la sociedad, así que en el trabajo de evaluación de los otros poderes no se puede esperar menos si es que se desea que los recursos se estén empleando con transparencia, eficiencia y en beneficio de todos los tamaulipecos.

NOTARIOS E ITAVU TRABAJARAN POR CERTEZA JURIDICA PROPIEDADES, TESTAMENTOS Y ESCRITURIZACIÓN EL OBJETIVO… En anticipación al programa nacional “Septiembre Mes del Testamento” en Tamaulipas, Manuel Guillermo Treviño Cantú, Director General del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo (ITAVU) recibió a Mario Alberto Cruz Calderón, Presidente del Colegio de Notarios de Tampico, Madero y Altamira A.C. con el objetivo de unir esfuerzos y coadyuvar en otorgar certeza jurídica a la propiedad de las familias mediante procesos de regularización de la tenencia de la tierra y de la escrituración de su patrimonio.

Los Notarios del sur del Estado se comprometieron atender a aquellas personas que sean derechohabientes o propietarios de un lote de terreno y estén en posibilidades de realizar su testamento o escriturar el mismo. Cabe subrayar que durante el mes de septiembre, este servicio tiene un costo preferencial, tal y como se ha realizado desde hace 20 años.

El programa se extenderá hasta crear una estrategia de divulgación de los servicios que ofrecen las notarías, ya que este año, además de la promoción del testamento, también la población, en este caso quienes sean herederos, podrán tener seguridad jurídica a través del juicio sucesorio que ya se puede hacer directamente desde estos despachos porque instrumento legal permitirá materializar la voluntad de la persona fallecida de manera que los nuevos propietarios tengan la documentación que así lo avale.

Los interesados en recibir orientación y mayor información al respecto podrán acudir a la Delegación del ITAVU correspondiente, o bien, si tienen domicilios en la zona sur del Estado, contactar al Colegio de Notarios mediante correo electrónico: colegionotarioszonasur@gmail.com, o a través de las redes sociales Facebook, Instagram y X (antes Twitter).

Finalmente, el presidente del colegio de notarios del sur de Tamaulipas mencionó que también hay una mejor relación institucional con el Gobierno Estatal, como prueba mencionó que se sostuvo una reunión con el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González quien los instó a trabajar de forma cercana a la población más vulnerable de la entidad, por lo cual durante el mes agosto se estarán concertando reuniones de trabajo con organismos y organizaciones para que haya una mejor oportunidad de servir a todos.

PREPARA UAT REGRESO A CLASES CON PROGRAMAS DE ESTUDIO CERTIFICADOS… En su esfuerzo por seguir a la vanguardia de la educación superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha anunciado la renovación de 74 programas académicos para la implementación del nuevo plan de estudios que entrará en vigor con el próximo ciclo escolar de otoño 2023.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo Institucional liderado por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, con el objetivo de lograr una trascendencia social y formar individuos capacitados y comprometidos con la sociedad.

El nuevo plan de estudios se ha conformado a partir de la reforma curricular UAT 2023, que busca proporcionar a sus estudiantes una educación más completa y adaptada a las demandas cambiantes del mundo laboral y académico.

En ese contexto, se ha rediseñado la malla curricular de estos programas con el fin de fomentar el éxito tanto académico como laboral del estudiantado, además de enriquecer su vida universitaria con nuevas experiencias.

El proceso de renovación se ha llevado a cabo con la participación y colaboración de todas las dependencias académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dando como resultado un nuevo plan de estudios organizado en tres etapas fundamentales: formación propedéutica, formación académica y formación universitaria.

La formación propedéutica se enfoca en brindar al alumnado una base sólida para su aprendizaje, considerando estrategias y procesos que les permitan iniciar sus estudios con las habilidades y conocimientos necesarios. Como parte de esta etapa, se implementará un proceso de orientación vocacional para ayudar a cada aspirante a seleccionar programas que se alineen con sus proyectos de vida.

La formación académica se centra en la actualización y renovación de los contenidos de las asignaturas, con un enfoque en la innovación curricular. Con ello se busca asegurar la relevancia de las materias y la pertinencia de las prácticas profesionales y el servicio social, elementos esenciales para la formación integral del estudiantado.

Por su parte, la formación universitaria se apoya en las unidades de formación integral (UFI), que constituyen reconocimientos extracurriculares para los estudiantes.

Estas unidades de medida se obtienen a través de la participación en actividades de formación que garantizan la integralidad y transversalidad de los aprendizajes.

A través de su portal oficial, la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene a disposición de los interesados la oferta educativa renovada, los detalles sobre la estructura curricular, objetivos, perfiles académicos, asignaturas y requisitos de ingreso y egreso disponibles para consulta.

