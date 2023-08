Marco Antonio Vázquez Villanueva

Muletazo al de los cuernos…

Y la gradería eufórica gritó el consabido “oooleee”, había razones de sombra para la felicidad del pueblo, el muletazo fue con maestría para el de los cuernos que cayó de bruces y quedó tirado en los tendidos, aunque para muchos ni siquiera salió del toril, se quedó en el chiquero como dicen los amantes de la tauromaquia, vaya pues, para usted y para mí, que ni siquiera alcanzó a salir al ruedo.

Vaya usted a saber que sucedió, el caso es que el de los cuernos no pasó ni la primera prueba, que Francisco García Cabeza de Vaca se exhibió como lo que es, un farsante sin apoyo social al que su partido le ha dicho, que sus sueños de ser presidente eran guajiros, que no podrá competir por la candidatura presidencial al no reunir las firmas que se impusieron como requisito para ello.

¿Y qué pasó, pues no que dijo él que ya le faltaban poquitas?, pues unos dicen que hizo trampa en la recolección de firmas, que se apuntó mañosamente muchas de ellas y lo mandaron al diablo por esa razón, que no pudo agandallar ni mandar a Irving a crear carpetas de investigación en contra de quienes no lo aceptaron; otros afirman que simple y sencillamente no las reunió porque ni los panistas tamaulipecos lo quisieron; algunos más, entre ellos el aludido soñador, que si tuvo muchas firmas pero que no las distribuyó en más de 17 Estados como se lo exigía la convocatoria, vaya usted a saber cual de las tres versiones será la real, el caso es que México se ha quitado un alacrán de encima, nos libramos, por ahora, de tener un presidente que según los morenos en el gobierno es muy propenso a robarse el dinero público, a delinquir, a golpear a sus rivales políticos con todo el peso de las instituciones de justicia o seguridad según sea el caso, también a agandallar, a arrebatar cosas o candidaturas que no le pertenecen.

Pero, espérese, ahora la pregunta de los 64 mil, para este caso, es otra y ahí le va, ¿está muerto políticamente Francisco García Cabeza de Vaca, el señor de la señal de los cuernos?, la respuesta es no, todavía tiene la posibilidad que siempre se dijo perseguía, la de aparecer en las candidaturas plurinominales al Senado o a Diputado federal.

Cierto es, Cabeza de candidato a un puesto de elección popular sería un lastre para la candidata o candidato a la presidencia de la República que elija el Frente Amplio Por México compuesto por PAN-PRI-PRD y aliados, porque al exgobernador tamaulipeco se le asocia con todo lo malo, se le acusa de saqueador, de delincuente, además, porque trataría de agandallar a los de su partido en cuanto se lo permitan, obvio, los puntos malos y todo eso a él no le importa, es decir, el de los cuernos anda a salto de mata, al grito de “sálvese quien pueda” y no le importa en lo mínimo si para ello sacrifica votos o la presidencia de la República para su partido y compinches con tal de adquirir un fuero que le garantice impunidad por todos los presuntos delitos que cometió en su paso como mandatario de Tamaulipas.

¿Entonces?, pues veremos que tal son para la operación política sus enemigos y cuanto éxito puedan tener al intentar evitar más diabluras de Cabeza, es decir, si logran bloquear todas las candidaturas que el reynosense quiere agandallar, porque no sólo es él ahora prófugo exgobernador que pretende subirse al barco de la impunidad, también es todo su equipo de incondicionales que hasta hoy tienen paralizadas las investigaciones en contra de su exjefe al mantener a los Fiscales en Tamaulipas, al Auditor Superior del Congreso e incluso una importante corriente en lo federal.

Hoy, por lo pronto, es un día grande para México, se eliminó por completo la posibilidad de que el exgobernador tamaulipeco sea presidente de la República los próximos seis años, quizá para siempre, sin embargo, lo más importante será hacer lo mismo en Tamaulipas y a nivel nacional con sus incondicionales porque ha de saber que el fracaso de Cabeza era pronosticado desde que comenzó con la locura de decir que sería presidente, era un sueño guajiro o un bloff, quién lo sabe, vaya, no es ni la mitad de inteligente que Tomás Yarrington, por ejemplo, y el expriísta apenas había arañado el 13 o 15 por ciento en las preferencias a su favor cuando aspiró a presidente por lo que del panista no se esperaba más de lo que tiene ahora, un cinco o seis por ciento de aceptación nacional.

Conclusión, hoy se agradece el muletazo al de los cuernos, el haberlo humillado y dejado tirado en los tendidos, o cómo dicen otros por el hecho de encontrarse a salto de mata y fuera aún de la cancha electoral, por haberlo dejado tirado en el toril, en los chiqueros…

NEGOCIA GOBERNADOR MEJORES TAFIRAS DE LUZ PARA TAMAULIPECOS… Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobernador Américo Villarreal Anaya, acordaron iniciar las negociaciones para que los usuarios tengan una tarifa eléctrica de verano más accesible.

Durante una reunión de trabajo, Villarreal Anaya expuso las razones y los argumentos por los que Tamaulipas, por sus altas temperaturas, debe tener una tarifa preferencial.

“Tamaulipas es el primer productor de energía eléctrica en el país y abastece de este servicio a otras entidades, por tanto debe tener un beneficio que llegue a todas las y los tamaulipecos”, argumentó el mandatario tamaulipeco.

Manuel Bartlett y su equipo de trabajo estuvieron de acuerdo y convinieron empezar las negociaciones para que se llegue a una reclasificación de tarifas en el Estado, empezando por los municipios más vulnerables.

La negociación sería establecer en el Estado la tarifa F, durante la temporada de verano.

El gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció a la Federación por una inversión de más de 9 mil millones de pesos dispuesta para ampliar la red de distribución de energía para Tamaulipas.

LLEGARON RESULTADOS DEL CENEVAL A LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió los resultados del EXANI-II, el Examen de Admisión del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), que el 20 de julio aplicaron los aspirantes a ingresar al nivel superior en las unidades académicas y facultades de la máxima casa de estudios distribuidas en las sedes universitarias de las zonas norte, centro y sur del estado.

En este marco, se llevó a cabo la apertura de actas y documentos oficiales entregados por el CENEVAL, ante un notario público que dio fe de la legalidad del procedimiento, atendiéndose los lineamientos del rector Guillermo Mendoza Cavazos para garantizar la trasparencia del proceso de admisión.

La sesión se realizó de forma presencial en instalaciones de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, donde estuvieron los representantes de las facultades y unidades académicas del Campus Victoria; mientras que los representantes de las zonas Sur y Norte de la UAT siguieron los trabajos de manera virtual, al igual que autoridades del CENEVAL.

Los resultados se darán a conocer a partir del 11 de agosto a través de los sitios de internet oficiales de la Universidad y de las diferentes unidades académicas y facultades, donde los aspirantes podrán conocer las puntuaciones obtenidas en su evaluación.

Luego de darse a conocer los resultados, los jóvenes que hayan aprobado recibirán una carta de aceptación y deberán continuar su proceso de inscripción, que estará abierto del 14 al 31 de agosto.

Cabe señalar que el proceso de admisión, que comprende la recepción y aplicación de los exámenes, así como la apertura de las actas, se hace bajo la estricta vigilancia del Comité de Calidad, que está integrado por representantes del CENEVAL, personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios, del área jurídica y de la Dirección de Servicios Escolares de la UAT.

