Marco Antonio Vázquez Villanueva

La casa de los famosos…

De acuerdo con los datos más de 21 millones de personas estuvieron pendientes de la final de un programa que se denominó La Casa de los Famosos de Televisa, una participación muy alta si tomamos en cuenta que son más que los votos obtenidos por tres de los cuatro candidatos presidenciales de la última elección de este tipo en México.

Por supuesto, no faltaron los detractores de la diversión que tacharon de idiotas y demás a las personas que estuvieron vieron este reality show, en lo personal, considero que esta sociedad está al pendiente de los mismos porque los necesita, porque no tiene otra forma de escapar del estrés diario, de la violencia, de las pocas oportunidades, a veces, hasta para olvidar que no tiene que comer.

Y no crea que es juego o solo una justificación, las cifras de pobreza nos exhiben la situación plenamente, es más, en Estados como Tamaulipas se dio a conocer que creció la misma en el gobierno de Cabeza de Vaca porque se transaban todo el dinero de los apoyos, de despensas, becas, para salud o seguridad pública, lo que colocó a miles de tamaulipecos, por lo menos unos 135 mil, por debajo de la línea de pobreza, es decir, de los que a veces no tienen ni para comer, los cuales, por supuesto, se tienen que sumar a más de un millón 200 mil personas que tienen alguna pobreza.

A nivel nacional las cifras fueron diferentes, por primera vez el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador puede colocarse una medalla en el combate a la pobreza ya que lo que va de su sexenio sacó a 9 millones de personas de esta situación, aunque nada para festinar y es por dos cosas, lo primero es que muchos de ellos no ingresaron a esa clasificación por dinero proveniente del extranjero, remesas les dicen, y la segunda porque todavía el 65 por ciento de la población puede considerarse pobre al tener al menos una carencia de seis que son básica y que son las siguientes: educación, salud, no tiene vivienda, gana poco, o de plano carece de servicios básicos o seguridad social.

La piel se pone chinita, por ejemplo, al saber que cuatro de cada 10 mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud o los reciben en forma muy deficiente, cuando se comprueba que tres de cada 10 mexicanos tienen al menos tres carencias básicas, cuando se acepta que 9,1 millones habitantes de este país no solo tiene más de tres carencias sino que la mayor parte de los días no cuenta con dinero para las tres comidas que le deben corresponder, a veces ni para una.

Concretando, 9.1 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, el 65 por ciento de nuestra población tiene una carencia de seis que se evalúan, educación, salud, vivienda, servicios básicos, alimentación nutritiva, seguridad social y por lo menos 3 de cada 10 padece tres de esas carencias, hay que sumarle a esta lista 15 millones de personas que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema (que no pueden comprar una despensa ni suficiente ni digna), lo que representa un 12 por ciento, más el 16 por ciento de los menores de 21 años que ya no van a la escuela.

Entonces, ¿qué peor daño puede hacer la casa de los famosos a la gente?, la verdad es que, con todo el dolor de nuestro corazón hay que aceptar que si no fuera por este tipo de entretenimientos muchos conflictos sociales estaríamos padeciendo, estallarían porque ese entretenimiento funcionan como la válvula de escape de una hoya de presión.

Claro, lo idea será reforzar el debate sobre o importante en este país, los libros de texto, el sistema educativo, el de salud, sobre la política que es la que controla todos estos aspectos, sin embargo tampoco podemos condenar a la población por escaparse de la realidad, digo, más cuando nuestra realidad esta tan pinche que puede matarnos si nos la tomamos tan apecho.

Y si, ya lo dice una vieja canción de aquellos años de la llamada ola del rock en tu idioma, nos describía con precisión a este país, “es mágico este lugar, entre más pobreza hay, más alegría se ve, el circo es esta ciudad”, y dígalo si no 21 millones de personas viendo un programa sin sentido mientras el país parece que se cae a pedazos, peor la situación, todos huyendo de la política, de lo que podría cambiar nuestro futuro y haciéndolo porque ya no se confía en la misma pero si en la Casa de los Famosos…

DIVERTICIENCIA LLEGA A LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, inauguró el campamento de verano infantil Diverticiencia UAT 2023, que es organizado por la máxima casa de estudios del estado en los campus de Victoria y Reynosa.

Con la participación de alrededor de cuatrocientos niños, tanto hombres como mujeres, el contador Guillermo Mendoza puso en marcha las actividades que se desarrollan del 14 al 18 de agosto, de manera simultánea, en las instalaciones de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) y en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA).

En la ceremonia oficial de apertura que se llevó a cabo en la Facultad de Comercio de Victoria, el rector destacó que con este tipo de programas se pretende coadyuvar al desarrollo de la comunidad involucrando a la niñez en temas científicos.

Añadió que es importante para la UAT generar espacios mediante los cuales se pueda fortalecer la difusión de la ciencia, la cultura y el deporte, como parte importante del desarrollo social.

El rector Guillermo Mendoza encabezó un recorrido junto al Dr. Julio Martínez Burnes, director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) quien, además, acudió representando a la Mtra. Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación; la secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, Dra. Mariana Zerón Félix; y el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV.

Diverticiencia UAT es una actividad dirigida a la niñez escolar de nivel primaria, y ofrece en sus diferentes espacios temas relacionados con la reserva de la biósfera El Cielo, además de actividades que desarrollan investigadores, profesores y alumnos de la UAT, quienes aportan sus proyectos de trabajo a través de la divulgación científica.

TRABAJAN EN DISMINUIR REZAGO DE DEMANDAS LABORALES… Con la resolución de 5 mil 673 expedientes, en lo que va de la actual administración de Américo Villarreal Anaya, se avanza de manera eficaz en el abatimiento del rezago en las Juntas de Conciliación y Arbitraje Laboral, de acuerdo al porcentaje de juicios concluidos, respecto al total de los que se encuentran en trámite, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas.

La titular de la dependencia, Olga Patricia Sosa Ruíz informó que en octubre de 2022, se recibió la dependencia con 26 mil 861 asuntos pendientes de resolver en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo que la instrucción del mandatario estatal, fue agilizar el abatimiento del rezago para brindar a las y los tamaulipecos justicia laboral.

“De enero a junio del presente año, se han concluido 1 mil 575 juicios laborales, y la meta anual para finalizar el año será de 3 mil expedientes en total”, informó la secretaria del Trabajo.

Olga Sosa Ruíz, señaló que trabajan con estricto apego a la ley, para dar salida a la mayor cantidad de expedientes de juicios laborales que están pendientes en las Juntas Locales y destacó el compromiso de su equipo de trabajo para seguir avanzando hasta concluir el total de asuntos en trámite.

