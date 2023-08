Por Martha Isabel Alvarado

Acuse de recibo

.-Promueven Amparo, Padres de Tampico

.-Buscan frenar entrega de libros de texto

.-AMLO responde a acusaciones de Ebrard

.-‘Cobijan’ a Beatriz 32 Comités del Tricolor

Con todo y que la Secretaría de Educación de Tamaulipas a cargo de su titular LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR, ya dio ‘luz verde’ a la distribución de nuevos libros de texto gratuitos en las instituciones escolares del estado, ya hay quien se opone a esa dinámica.

Incluso, a principios de esta semana, el dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, dio la ‘bendición’ a dicho reparto, diciendo: “Dejen a los maestros trabajar con los nuevos libros”.

La Unión de Padres de Familia del sur de Tamaulipas por conducto de su presidente, DAVID HERNÁNDEZ MUÑIZ, dio a conocer que tramitó un juicio de amparo contra la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en los planteles públicos de Tampico.

Al exponer lo anterior, Hernández Muñiz fue muy enfático al señalar que no llevarán a cabo marchas, ni manifestaciones contra los libros de texto, únicamente impugnarán su distribución por la vía legal.

Refirió el representante de esta asociación de Padres, que son dos los juicios de amparo que han interpuesto, uno ante la instancia federal y otro en la estatal.

Tan pronto como el día de hoy, esta Unión de Padres espera que el juzgado Décimo de Distrito con sede en Tampico les conceda la suspensión provisional, dentro del expediente 887/2023.

Presentes en la conferencia de prensa, acompañando a la Unión de Padres de Familia, estuvieron el titular de la delegación de Coparmex, GONZALO TREVIÑO, y el diputado local panista EDMUNDO “Món” MARÓN MANZUR.

A todo esto: ¿Cuántos políticos de Tamaulipas han hablado sobre el tema de los nuevos libros de texto?.

Con el trámite de su amparo, la Unión de Padres de Familia del sur de Tamaulipas se suma a las acciones legales emprendidas contra los nuevos libros de texto, en los estados de: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Yucatán.

En el plano nacional, se puso ‘calientito’ el proceso interno de Morena y sus partidos aliados, al tenor de lo que expuso el ex Canciller MARCELO EBRARD, exigiendo a MARIO DELGADO, “que se respete el proceso interno rumbo al 2024, o será un desastre”.

Además, Ebrard acusó a la Secretaría del Bienestar a cargo de ARIADNA MONTIEL, de “acarreo” y “uso masivo” de recursos públicos, a lo cual agregó un señalamiento de “encuestas pagadas a favor de Claudia Sheinbaum”.

Quien dio ‘acuse de recibo’ a lo anterior, fue nada menos que el presidente LÓPEZ OBRADOR, en su conferencia mañanera de este jueves, quien a pregunta expresa, manifestó:

“¿Qué opino?, que (Marcelo) está en su derecho, es normal y además tiene derecho de hacerlo, y hay la instrucción de que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto, para favorecer a nadie”.

Añadió: “Marcelo, Adán y Claudia, todos me conocen perfectamente, saben que no tenga una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo, y que es el pueblo el que va a decidir”.

Ante la pregunta sobre si hay funcionarios apoyando a alguna “corcholata”, AMLO respondió: “No, no, se están portando muy bien, es el informe que yo tengo”.

“Por ejemplo, los gobernadores, que esos tienen más influencia, ninguno. En un momento nos reunimos y firmamos un acuerdo, los gobernadores lo están cumpliendo al pie de la letra”, aseguró.

Concluyó López Obrador: “En vísperas de que se decida, hay inquietudes, hay dudas razonables, pero pues somos distintos”.

En la acera de enfrente, la del Frente Amplio por México, los números parecen favorecerle a BEATRIZ PAREDES RANGEL, considerando que el PRI tiene dos millones de militantes en su padrón, mientras que el PAN cuenta con 252 mil.

Durante la jornada de ayer, se llevó a cabo en la CDMX, una reunión (a puerta cerrada) de los Comités del PRI de los 32 estados del país, junto con sus sectores, organizaciones y coordinadores, misma que encabezó el presidente del CEN, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”, y por supuesto, la aspirante presidencial BEATRIZ PAREDES.

CONTRAFUEGO: ‘Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí’.

Hasta la próxima.