Por Carlos López Arriaga

Mujeres que buscan lo mismo

Cd. Victoria, Tam.- Mire usted, a ratos parece que hace más ruido quien menos posibilidades tiene. Y no me refiero únicamente a los señores NOROÑA o ADÁN AUGUSTO. También la tlaxcalteca BEATRIZ PAREDES, colera en las encuestas pero ruidosa en las primeras planas. Trae bronca con XOCHITL.

En contraste, cabría tomar nota de un fenómeno inverso. Discretamente asoma algo parecido a un pacto de no agresión entre XOCHITL y la doctora SHEINBAUM.

Se diría que por una antigua relación amistosa, hay elementos para pensar que han pospuesto (o por lo menos matizado) la exposición de sus diferencias, esperando dirimirlas hasta la contienda constitucional.

En la etapa previa hay armisticio, tregua o (si acaso) fuego de baja intensidad, al que CLAUDIA se ve forzada tan solo cuando debe defender a LÓPEZ OBRADOR.

Doña BEATRIZ, en cambio, parece estar haciendo suyos los argumentos de MORENA contra la señora GÁLVEZ, como es el caso de los contratos públicos obtenidos por las empresas de esta última durante su gestión al frente de la demarcación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Las crónicas del Foro Regional organizado por dicho Frente Opositor cuentan lo siguiente:

-“La senadora del PRI, BEATRIZ PAREDES arremetió en contra de la también senadora XÓCHITL GÁLVEZ”

“Entonces miró a la panista y aseguró que lo primero que debería hacer” (un candidato opositor) es “no ser corrupto”, esto es “no generar negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental.”

Para añadir: “que tengas las manos limpias, que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental.”

Mire usted, en boca de una presunta aliada, XÓCHITL escuchó señalamientos similares a los que hizo públicos por vez primera ANDRÉS MANUEL en su conferencia matinal. Contratos, montos, nombres de las empresas.

FUEGO AMIGO

Lo cual de alguna manera nos remite a los encarnizados debates por la candidatura presidencial del PAN en enero de 2012 entre JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, ERNESTO CORDERO y SANTIAGO CREEL. Hace 11 años, en efecto.

En particular las acusaciones de CORDERO (el favorito del entonces presidente FELIPE CALDERÓN) contra JOSEFINA a la que acusó de su escasa participación en la Cámara Baja donde recién había pedido licencia para contender por la nominación albiazul.

Bajísimo índice de propuestas y también un alto récord de ausencias, superior (incluso) al de un faltista contumaz como era entonces EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, dirigente y diputado del PVEM. Significativo, sin duda, el dicho de CORDERO. ¡Peor que el “niño verde”!, comentaba LA GENTE. Eso si duele.

El caso es que cuando JOSEFINA se convierte en candidata y participa en los debates propios de la justa constitucional, el propio AMLO (abanderado entonces por el PRD) aprovechó la información revelada por CORDERO para tundirle a la panista.

Al igual que hoy hace BEATRIZ llevando a la palestra interna argumentos que coinciden con los de la trinchera contraria.

Desde luego, son muy remotas las posibilidades de la tlaxcalteca y acaso por ello está radicalizando sus posturas, aunque no sabemos si esto le ayude, como tampoco cuánto le puede servir a CREEL.

El más reciente sondeo de la agencia POLLS (agosto 19), bajo la modalidad conocida como “encuesta de encuestas” (modelo “bayesiano dinámico”, le llaman) indica que CREEL y PAREDES estarían empatados en 20% en las intenciones del voto, contra los 58% de GÁLVEZ (https://tinyl.io/9BpC).

La respuesta entre la opinocracia nacional ha sido adversa para BEATRIZ. La interpretan como un rebrote del viejo autoritarismo tricolor. Estrategia propia del jurásico priísta.

Las estimaciones de POLLS también nos indican que XÓCHITL habría alcanzado en julio un pico de 61%, lo cual significa que en el más reciente cálculo bajó tres puntos.

Detalle interesante, observando los perfiles, PAREDES es la mayor de los tres aspirantes frentistas. Nacida en 1953, el pasado 18 de agosto cumplió 70 años; mientras que CREEL nació en 1954 y el próximo 11 de diciembre celebrará sus 69 y GÁLVEZ llegó al mundo en 1963, es decir, cumplió 60 el pasado 22 de febrero.

Por cierto, BEATRIZ es tres meses mayor que ANDRÉS MANUEL, quien cumplirá también 70 hasta el próximo 13 de noviembre.

REYNOSA, OTRA VEZ

En la madrugada de este domingo, un intenso operativo de la delincuencia organizada eligió por blancos las torres y cámaras de seguridad en 14 sitios de videovigilancia, afectando a por lo menos 18 colonias de Reynosa.

En ataques paralelos y prácticamente simultáneos, los agresores emplearon camiones, autobuses, retroexcavadoras y también ráfagas de metralletas para su exitoso boicot.

Dicha ciudad fronteriza vive hoy en día una intensa disputa entre distintos cárteles por el control de territorios y de manera comprensible deriva en la destrucción de dichos mecanismos que las últimas tres administraciones estatales han implementado para sus tareas de vigilancia.

Hay un cuantioso daño al erario y también una temporal merma en la capacidad de monitoreo y seguimiento de la seguridad pública.

Estamos, sin duda, ante una vigorosa demostración de fuerza por parte de las bandas criminales, ante la cual debe tomar nota la autoridad más alta del país, el Gobierno de la República.

El evento amerita una respuesta inmediata y contundente de las autoridades estatales y federales. No puede ni debe quedar impune dicha secuencia calculada de destrucción sobre objetivos muy específicos. Verdaderos tiros de precisión.

