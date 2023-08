Marco Antonio Vázquez Villanueva

Qué pinche oso…

Este miércoles el Tribual Electoral de Tamaulipas dio palo a la petición del Diputado panista Félix García, quien en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política le solicitaba a dicha institución una aclaración sobre sus atribuciones argumentando que se las habían arrebatado ilegalmente los de Morena.

El dirigente de la bancada panista alegaba que la sentencia de este poder, de regresarle la Junta de Coordinación Política a su partido, se había quedado a medias ya que le habían quitado todas sus facultades al crear la Junta de Gobierno del Congreso que está liderada por Morena y aliados por lo que solicitaba le aclararan sus funciones, el Tribunal le respondió que no se especificaban en la demanda las atribuciones que reclamaba y, por tanto, no se podía resolver su petición.

Apenas se filtró la resolución, el PAN argumentó que les habían dado palo porque el gobierno, Morena (y los ovnis, porque acusaron a medio mundo y sus alrededores de estarlos hostigando), habían amenazado a una magistrada para que no acudiera a la sesión, a la maestra Blanca Hernández, y que por ello perdieron votos y no les fueron reconocidos sus presuntos derechos, por represión de gobierno.

En el papel que mejor les queda, decirse perseguidos políticos y las víctimas, los panistas dieron vuelo a su versión por cuanto medio estuvo a su alcance, pero oh, sorpresa, la maestra Blanca Hernández, a la que presuntamente amenazaron para que no acudiera, no estaba muerta ni andaba de parranda, es más, apareció muy sonriente en un evento en Morelia, Michoacán.

“@TRIELTAM La Mtra. @BlancaHdzR, Magistrada del #TRIELTAM, asiste al evento “Acceso a la Justicia Político-Electoral” que organizan diversas instituciones con el objetivo de abordar temas relativos al acceso a la Justicia Político-Electoral”, dice el tuit oficial donde además se arroba al INE y otros organismos y se le adjuntan cuatro fotografías quizá con el objetivo de que los azules no les utilicen para sus fines perversos.

Descubierta la mentira, hasta la dirigente de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, en un mensaje dirigido al pueblo de Tamaulipas, se les fue a la yugular a los azules para recordarles su pasado, casi casi, para gritarles que el león piensa que todos son de su condición.

“Son ustedes los panistas, los que en el pasado ocuparon el gobierno nefasto que encabezó el que hoy es un prófugo, los que normalizaron las amenazas, las mentiras, las difamaciones, y las calumnias, los que presionan al Poder Judicial, a la Fiscalía, a los funcionarios de la UAT y a los miembros del Tribunal, y que además, hoy lo siguen haciendo en contra de quienes estorben a su actuar delincuencial.

“No, no se confundan, no somos iguales, los que actúan como si fueran una organización criminal que hostiga mediante la violencia y las presiones son ustedes, los que no han entendido que Tamaulipas y México ya cambiaron. Este ya no es el imperio de la impunidad en el que ustedes delinquían sin ningún recato”, les dijo en parte del escrito.

Conclusión, los panistas de Tamaulipas si no quieren seguir haciendo el ridículo tendrán que buscar mejores asesores, informantes más confiables,

o mentirosos más solventes en sus argumentos para que sus dichos aguanten por lo menos unos días ya que en esta ocasión la regaron.

Más aún, los cabecistas del Estado tienen que entender que ya no son poder, que sus errores se van a notar de inmediato porque no pueden amedrentar a nadie para callarlos.

Hoy, por lo pronto, los azules en su afán de desacreditar, de hacer escándalo, no pasaron de hacer un pinche oso, de esos, del tamaño del mundo que además los va a desacreditar en automático para futuras quejas que pudieran hacer en materia política si no las argumentan sólidamente…

ASEGURÓ AMERICO RESPALDO A SUS PROYECTOS PARA GARANTIZAR AGUA A LOS TAMAULIPECOS… La gira de trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el martes, por los municipios fronterizos de Reynosa y Río Bravo, fue políticamente productiva y parece que presupuestalmente lo puede ser más.

En la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la Cámara de Diputados, efectuada en el Centro de Convenciones de Reynosa y presidida por Rubén Muñoz Alvarez, ahí se amarró el respaldo de los legisladores federales, por cuyas manos pasará la aprobación del presupuesto federal para el 2024, en lo relacionado con los proyectos que el Estado ya tiene en marcha en el tema de agua, caso concreto el nuevo acueducto de Ciudad Victoria, que ya cuenta con el visto bueno de la secretaría de Hacienda, pero aún le falta por recorrer el camino legislativo.

Pero además se pudo avanzar en la construcción de un emisor de aguas residuales en Monterrey con el cual se regresará al Estado, el agua que presta a los vecinos regiomontanos y para resolver en definitiva el problema de la crisis hídrica no solo en Tamaulipas sino en todo el noreste del país.

Igual de importante se tornó el tema de la construcción de un acueducto que iría desde el Río Pánuco hasta la frontera, pasando por la presa Vicente Guerrero, para garantizar el abasto de agua potable a la capital Victoria, en este proyecto también será indispensable el apoyo de la Comisión de legisladores que sesionaron en Reynosa.

De ahí que la reunión con los diputados fue un sólido avance en las gestiones del gobernador para concretar proyectos estratégicos.

