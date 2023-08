Marco Antonio Vázquez Villanueva

El mejor exgobernador…

Libre el exgobernador Eugenio Hernández Flores, desde el sábado por la madrugada, los especuladores y nostálgicos de aquella bella época (que ellos pasaron) comenzaron a soñar, se lo imaginaron de candidato, mejor aún, hasta lo ven en breve tiempo impulsando sus figuras para que los llamen el próximo año de candidatos a Senadores, Diputados federales, de alcaldes, jodidamente, de Diputados locales, regidores o tesoreros en algún municipio.

Triste será su despertar, peor aún, algunos vivirán la transformación de su sueño en pesadilla si no les cae pronto el veinte que la figura central de la política nacional y de la política local son otros y es en ellos donde se decide quien sí y quién no debe ocupar espacios de poder.

¿Qué Geño es un exgobernador muy querido?, ni duda existe, parte de la imagen del prófugo exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca se vino abajo cuando lo metió a la cárcel, cuando se hizo cómplice de Egidio Torre y muchos expriístas para destrozar al equipo que le acompañó en su administración, pero eso es otra cosa, más en la endeble situación del jefe de todos ellos que por haber conseguido la libertad del ex gober ya creen despachar en oficinas grandotas y disponer de presupuestos públicos aunque no hayan hecho nada para que así sucediera.

Porque hay algo más, el mismo Geño sabe que todos son una bola de hipócritas y muchos de ellos hasta traidores, que se ven ridículos y hasta grotescos dándole la bienvenida y gritando que son felices con su libertad cuando estos seis años no hicieron nada a su favor, peor aún, en el caso de muchos tricolores, que hasta se unieron con quien lo metió al bote, con Cabeza de Vaca y no eran simulaciones, los cargos que tuvieron en su sexenio los delataron.

Y para ser más contundente, quizá esos soñadores deban escuchar la parte de la entrevista de Eugenio Hernández donde les confirma que se dedicará a la familia y a sacar adelante su proceso de extradición, sus proyectos.

Vaya pues, quizá nadie le quitará al exgobernador el privilegio de la venganza, de poner su caso a disposición de la autoridad estatal y federal para encontrar un motivo que sea suficiente para remover a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y algunos federales que se han prestado a construirle delitos a los enemigos políticos, por supuesto, para remover al Fiscal General de Tamaulipas y a su Fiscal Anticorrupción que también participaron en esos actos.

¿Proyectos políticos?, por supuesto que fue una locura tratar de hacerlo centro de una precampaña, a lo mejor hasta mencionarlo como prospecto, obvio, no se puede descartar que en la búsqueda de hacerle completo el favor y regalarle un fuero lo pongan en alguna lista ya que en México no debe nada, pero solo es una posibilidad que crecerá o se caerá en la medida que entiendan su nuevo rol en la política tamaulipeca.

Concretando, los traidorzuelos que se lamen los bigotes imaginando que su exjefe olvidará sus actos o que no se enteró de los mismos por lo que seguirá con ese corazón que los hizo ricos y poderosos, quizá lo primero que deben hacer, si poquita vergüenza les queda, es quedarse calladitos hasta que sean convocados y no meterlo más en problemas.

Y para el exgobernador Eugenio Hernández Flores, pues por supuesto que da gusto verlo libre si no hubo nunca forma de probarle delito alguno, es parte de la justicia que se merece como persona, como buen ser humano y, sin que lo pida, cometeremos la osadía de recordarle unas palabras de uno de sus antecesores, de Manuel Cavazos Lerma, cuando le preguntaron unos días antes de que terminará su gobierno como se evaluaba, “los tamaulipecos tendrán la mejor opinión de ello, lo que si les puedo asegurar es que seré el mejor exgobernador de Tamaulipas, apenas termine me iré del Estado”.

Por supuesto, Cavazos no cumplió del todo y sufrió persecución, hasta ahí esa anécdota que él mismo Geño puede completar al regresar su mente y recordar las acciones que tomó cuando el tomasismo quería regresar por sus fueros o reclamar más de lo que les correspondía, a qué vamos, pues a que ahora el mejor papel que puede jugar, ya libre, es el de ser un buen exgobernador, mucho mejor al que propuso el chaparrín de las botas, sombrero, y cinto pitiado al agregarle humildad a sus futuros actos…

INAUGURAN FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO EN LA UAT… En un acto de relevancia cultural y académica, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició este sábado la Feria Universitaria del Libro (FUL), en la ciudad de Nuevo Laredo, la cual ofrecerá, del 26 de agosto al 3 de septiembre, una amplia gama de actividades gratuitas que buscan fomentar el amor por los libros, la lectura y las artes.

La ceremonia inaugural, presidida por el rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, tuvo lugar en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, espacio que albergará esta edición de la FUL.

Acompañado por funcionarios de la rectoría, directivos de unidades académicas y facultades, así como por autoridades municipales y de instituciones educativas de Nuevo Laredo, el rector cortó el listón que inició ese foro literario y cultural.

En su mensaje de apertura destacó que la UAT es la única universidad en el país que alberga cuatro ferias itinerantes, ya que en este año la FUL se llevó a cabo, en el mes de abril, en Ciudad Victoria; en mayo, en Reynosa; y después de la edición actual, en Nuevo Laredo, se desarrollará en Tampico, durante el mes de octubre.

El compromiso de la Universidad con la sociedad se hace evidente con esa iniciativa, la cual busca no solo promover la literatura y la lectura, sino también establecer un espacio de convivencia y aprendizaje a través de un variado programa de actividades académicas, literarias y artísticas.

Con la colaboración del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, esta edición reúne la participación de más de veintiséis casas editoriales nacionales e internacionales, dos foros, una sala interactiva, áreas infantiles, talleres y actividades de emprendimiento, cultura y arte; la FUL ofrece una experiencia completa para personas de todas las edades.

