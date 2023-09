Llega credencial AMA al ejido La libertad, en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La entrega de credenciales AMA “Mi Descuento Te Quiero Más”, que distribuye el gobierno de Victoria en todo el municipio, llegó al ejido La Libertad donde más de 200 habitantes fueron afiliados para acceder a descuentos en productos, servicios, transporte, material de construcción, entre muchos más.

“Gracias por esta tarjeta alcalde, nos va ser de gran necesidad; si tenemos su apoyo para nuestra comunidad y nuestra gente le vamos a responder igual, cuente con nosotros para su reelección” expresó Dalila Manzano Ramírez a nombre de los beneficiarios reunidos en la techumbre pública de esa comunidad.

En respuesta, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, quien estuvo acompañado de su esposa Lucy de Gattás, y del secretario de Desarrollo Rural del Municipio Víctor Gómez Pérez, reiteró su compromiso de seguir trabajando con el gobernador Américo Villarreal Anaya por el bienestar de las comunidades rurales y su gente.

“Es la segunda vez, pero no la última, que vengo al ejido La Libertad, me gusta visitar la zona rural porque el cariño, la sencillez y honestidad de su gente me carga de energía positiva para seguir trabajando por Victoria” señaló al confirmar su asistencia al 99 aniversario de este ejido a celebrarse el día 18 del mes de octubre.