Encuestas de Morena dan por ganadora a Claudia Sheinbaum

AGENCIAS

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, informó que Claudia Sheinbaum es la virtual candidata presidencial del oficialismo al obtener el mayor porcentaje en las cinco encuestas realizadas.

Con 10 puntos de diferencia de Marcelo Ebrard, la exjefa de gobierno obtiene la ventaja para encabezar el movimiento de la Cuarta Transformación. El tercer lugar se debate entre Adán Augusto López y el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, mientras que Manuel Velasco queda en quinto lugar y Ricardo Monreal en sexto, de acuerdo con la encuesta general del partido.

“Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación”, expresó Durazo.

En el World Trade Center y acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado y de la propia Claudia Sheinbaum, así como el resto de las corcholatas, con excepción de Marcelo Ebrard quien descalificó el proceso, informó que existieron eventualidades pero no incidieron en el resultado final.

Durazo señaló que concluyeron todas las fases contempladas de la convocatoria, por lo que agradeció a los aspirantes por su participación “en la vida interna del movimiento” y al líder del partido, Mario Delgado, así como a la secretaria general, Citlalli Hernández.

En el mensaje, el líder del partido, Mario Delgado calificó de “simulado” el proceso del Frente Amplio por México; Morena es el partido de la democracia, dijo.

Sheinbaum, quien se enfrentará a Xóchitl Gálvez, es licenciada en Física por la UNAM, así como obtuvo la maestría y doctorado en ingeniería energética; su carrera política ha estado ligada al presidente López Obrador; fue jefa de Gobierno en la CDMX, delegada en Tlalpan y secretaria de de Medio Ambiente en la capital.

Reacciones de corcholatas

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López reconoció la derrota y felicitó a Claudia Sheinbaum; “aquí no sobra nadie, vamos todos juntos a ganar el 2024.

Ricardo Monreal también reconoció los resultados aunque no le favorecieron; llama al diálogo, incluyendo a Ebrard, “todos lo necesitamos”.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña expresó su respaldo Claudia Sheinbaum tras ganar la encuesta. Dijo que Marcelo Ebrard tiene su lugar en el Movimiento, pero subrayó que quien rompa por ambición “se lo va a chupar la bruja”

“Todos tenemos un lugar en este movimiento. Y yo hice mi mayor esfuerzo y mejor esfuerzo, no tengo nada que reclamar: di todo y más a contracorriente en las condiciones más adversas y quise ganar, soñé con ganar y no fue mi momento, no hasta ahora”, expresó.

“Que la derecha no se haga ilusiones tienen su lugar bien ganado en el basurero de la historia”, concluyó.

Asimismo, el representante del Partido Verde de México, Manuel Velasco también extendió su apoyo y reconoció el resultado, enfatizó la legalidad de las cuatro encuestadoras.

“Habrá presidenta de la 4T”:, dice Claudia Sheinbaum

Tras ganar la encuesta de Morena, Claudia Sheinbaum afirmó que en 2024 habrá presidenta de la República de la Cuarta Transformación.

Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones, vamos a ganar la senadurías, vamos a ganar la gubernaturas y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación”, celebró.

Sin mencionar a Marcelo Ebrard, agradeció al resto de las corcholatas por contribuir en este proceso.

“La unidad es fundamental. Las puertas siempre están abiertas y nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional defensa de la transformación”, expresó.

Al señalar que este jueves inicia el proceso electoral de 2024, subrayó que comenzará con reuniones a partir de mañana porque “no hay tiempo que perder”.

