Marco Antonio Vázquez Villanueva

Protesta Arnulfo, recibe respuesta de Américo…

La novedad de este martes fue una protesta de maestros que tomaron la Secretaría de Educación de Tamaulipas, un largo pliego petitorio en mano, 22 demandas entre las que se encuentran dos que llaman la atención, trato digno y dejar de afectar a algunos maestros, a 600 cuantificaron.

Por supuesto que hay pendientes con el magisterio de Tamaulipas, el desgarriate administrativo que dejó la administración de Cabeza de Vaca que saquearon esa dependencia, más la lentitud y algunas formas no del todo sanas de poquitos funcionarios de la SET, provocan tal rezago, sin embargo, también hay que decir que todo se pudo resolver de otra manera.

Vaya pues, la forma como se lideró la movilización por el propio dirigente sindical, Arnulfo Rodríguez Treviño, que hay que decirlo tiene un amplio respaldo del magisterio y las peticiones que hacía no están del todo fuera de lugar, pues con todo y todo, semejaron más una forma de exhibir músculo que la auténtica intención de defender a los maestros, concretando, parecía más una medición de fuerzas que una petición formal de resolver conflictos.

Me explico, los reclamos que hacía la dirigencia sindical, de los que son reales, no son conflictos de ayer, muchos ni siquiera de este sexenio, tienen años y años, por lo que quizá era necesario exponerlos, visibilizarlos, pero también pudo hacerse mostrando más voluntad que ganas de pelear, que un deseo de medir fuerzas o negociar bajo presión.

Ahora, también es una realidad que la manifestación se anunció desde el lunes, que toda la tarde y noche de ese día hubo tiempo de dialogar, pero quienes son los encargados de la SET y del área política del gobierno mostraron novatez o pocas ganas de tender la mano.

Tuvo que ser el propio gobernador Américo Villarreal Anaya quien pusiera las cosas en su lugar, quien puntualizó y llamó al diálogo, es más, quien tendió la mano a los maestros y su dirigencia sindical en una sola frase “hoy tenemos la oportunidad de refrendar el buen entendimiento”, lo anterior en un video dirigido a los maestros en el que igual puso a trabajar a Héctor Villegas, Secretario General de Gobierno, y también a Lucía Aimé Castillo Pastor, Secretaria de Educación en el Estado.

El mensaje es informativo y para todos los maestros, el gobernador en un video expone que a él no le llegó ninguna de las 22 peticiones que se hicieron y también deja claro que Lucía Aimé tiene toda su confianza, todo su respaldo, “Esta mañana un grupo de maestros y maestras tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación planteando una serie de demandas de las cuales ni la Secretaría de Educación ni mi gobierno fueron notificados previamente”, precisa.

Luego hablo de su compromiso con los maestros, con los tamaulipecos, “sin educación no hay transformación y las y los maestros son la columna vertebral de este objetivo y para eso es menester tener resueltas las necesidades laborales y salariales de los trabajadores de la educación, para consolidar la calidad educativa, tarea que hemos hecho desde que iniciamos y aún con situaciones apremiantes

“Estamos en la mejor disposición de dialogar, encontrar juntos las mejores opciones de solución, a ustedes les consta en la inauguración del ciclo escolar que hemos refrendado compromisos con las autoridades sindicales nacionales y estatales con la premisa de dialogo, por eso hoy sorprende que se hayan tomado las instalaciones sin previo aviso, he dado instrucciones al Secretario General de Gobierno, a la Secretaria de Educación y al titular de la unidad ejecutiva de la Secretaria para establecer una mesa de dialogo.

“He cumplido los compromisos que se han pactado, más de 9 mil maestros atendidos en cambio de centros de trabajo, hemos entregado bonos a personal, retroactivos, estímulos por 40 y 30 años de servicio, apoyos a familiares de personal que fallece, lentes, pago a directivos entre otros beneficios que se han entregado, hay más de 208 millones al programa la escuela es nuestra, como ustedes son testigos se entregaron útiles escolares a todos los niños

“Maestras y maestros, los invito a que continuemos con el dialogo, que seamos una sociedad colaborativa, les reitero que solo con educación, educación y más educación consolidaremos la transformación en Tamaulipas, hoy tenemos la oportunidad de refrentar el buen entendimiento”, cerró.

De todo, la única exigencia de la sociedad tamaulipeca es que los niños no vayan a resultar perjudicados, es decir, que si son necesarias las protestas se realicen como este martes que no pararon escuelas, que la afectación fue en lo administrativo y con maestros fuera de sus horarios, mejor aún, ojalá haya un buen entendimiento pronto, que se negocie lo que haya de negociarse y todos contentos, digo, no era necesaria la protesta de Arnulfo y mucho menos que reciba una respuesta de Américo cuando todo puede llevarse por los causes correspondientes y en sus momentos…

CIERRAN JORNADAS VIDA UAT EN TAMPICO… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezó en el Campus Tampico el cierre de las jornadas “Vida UAT”, evento que tuvo como objetivo principal dar la bienvenida a poco más de ocho mil quinientos estudiantes que en este ciclo escolar ingresaron a las distintas sedes de la máxima casa de estudios en todo el estado.

La culminación de las jornadas se llevó a cabo en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, como cierre de una serie de actividades de bienvenida previamente ofrecidas en las sedes de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria y Mante para los estudiantes que se incorporan al ciclo escolar 2023-3 de la UAT.

En el desarrollo del programa, el rector estuvo acompañado por funcionarios de la administración central y por directivos de las ocho facultades que conforman el campus en Tampico.

En su mensaje, el rector Mendoza Cavazos enfatizó la importancia de que los estudiantes participen en las actividades y programas que la UAT les ofrece, con el fin de desarrollarse como individuos completos y sobresalir en los proyectos de vida que decidan emprender.

En ese contexto, presentó el modelo educativo que incorpora un renovado plan de estudios e innovaciones que fortalecerán la vocación y el perfil de los estudiantes mediante toda una gama de experiencias que vivirán a lo largo de su trayectoria universitaria.

La línea de enseñanza denominada Vida UAT se enfoca en el desarrollo integral de los estudiantes promoviendo la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y aptitudes, así como la incorporación de actitudes y valores que fomenten la convivencia durante su trayectoria en la Universidad.

Después del evento de bienvenida, se llevó a cabo un rally por las instalaciones del Centro Universitario Sur con el fin de presentar a los estudiantes la amplia gama de actividades y servicios que ofrece la UAT.

Estos incluyen programas de enseñanza de idiomas, actividades deportivas y artísticas, así como áreas y agrupaciones dedicadas al cuidado de los hijos de los estudiantes, la sustentabilidad y la responsabilidad social.

La jornada culminó con la conferencia “Más allá del rosa”, impartida por Jessica Fernández, ponencia que proporcionó a los estudiantes una perspectiva enriquecedora sobre temas de empoderamiento y la desmitificación de algunos estigmas relacionados con el feminismo.

Mediante el desarrollo de este evento, el rector Guillermo Mendoza Cavazos reitera su mensaje de bienvenida a un promedio de cuarenta y un mil estudiantes que se preparan en las veintiséis dependencias educativas (facultades, unidades académicas y escuelas) distribuidas en ocho sedes universitarias ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado, al tiempo de refirmar el compromiso de impulsar la cobertura educativa de excelencia con un impacto social significativo en la región.

