Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sorpresa, es Claudia…

Ayer por la noche Marcelo Ebrard se llevó la sorpresa de su vida, su partido, su todo, le anunció que sus berrinches no sirven de nada contra una cultura ancestral como lo es el dedazo (aunque en esta ocasión, hay que aceptarlo, fue aderezado con chamba) y por ello sería Claudia la candidata de Morena, aunque por lo pronto solo invistieron a la exjefa de gobierno como la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pero ya tiene segura la candidatura a presidenta.

No es difícil suponer porque fue Claudia, en Tamaulipas, por ejemplo, Ebrard no tenía nadie que chambeara a su favor, no se le conoció coordinador de su campaña, los pocos eventos que realizó fueron más que deslucidos y, por si eso fuera poco, los cinco años que duró en el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores ni siquiera se dignó a visitarnos, aprovechar para convencer a quien tenía que hacerlo de ser un buen futuro, y es el ejemplo de lo corto, en el resto de los Estados hizo más o menos lo mismo o es lo que cuentan los conocidos.

La verdad es que fue muy poco comprensible, casi podría tildarse de tonta, la actitud de Ebrard, inició encabezando la lista de todos los aspirantes a suceder a Andrés Manuel y despilfarró el cariño del presidente en sus ambiciones personales, en olvidarse del pueblo que lo hubiese aceptado sin chistar.

Marcelo tenía una ventaja más, era el único que conocía y podía trabajar para crecer en las encuestas que serían las que definirían al candidato, fue codo, incapaz de gestionar recursos para su campaña, no supo hacer política y confió demasiado en la lealtad del presidente a su persona olvidándose que con sus contrincantes existía el mismo, o un mayor, lazo de cariño.

Claudia, por el contrario, en menos de dos años convenció a los gobernadores de que les iría bien si gana, tiene operadores en cada Estado y de peso, otra vez el ejemplo de Tamaulipas donde Américo Villarreal Santiago y Marco Batarse la hicieron crecer.

Del resto de los aspirantes no hay mucho que decir, eran verdaderos convidados de piedra, comparsas, aunque Adán Augusto haya tenido un fuerte crecimiento y su cercanía con el presidente lo respaldaba le pasó lo mismo que a Marcelo, no pudieron convencer a quien tenían que hacerlo y a sabiendas del método de selección arrancaron muy tarde en la búsqueda del respaldo popular.

“Sorpresa”, fue Claudia, ahora a ver como se van acomodando las calabazas en Morena, saber quien va a brincar a otros partidos, da la impresión de que Ebrard se prestará a dividir los votos siendo candidato de Movimiento Ciudadano, aunque, la verdad, es que a los naranjas ya no les queda mucho en este momento, es más, parece que ni para eso tendrán capacidad en este…

POR CIERTO, AMÉRICO GANÓ también con Claudia, el gobernador del Estado, si todo sigue como pintan las encuestas, será el primer mandatario en toda la historia moderna del Tamaulipas en atinarle en el tema de la sucesión y eso es bueno para todos…

¿CASUALIDADES?, IMPOSIBLE… Al ritmo que subió de tonó el conflicto con los maestros al grado de parar labores en muchas escuelas, tomar edificios y cerrar calles en Ciudad Victoria y otras ciudades, en palacio de gobierno otra protesta se hizo presente, ahora de trabajadores de salud que demandaban atención a sus problemas como basificaciones y demás, ellos eran liderados por, eso hay que recalcarlo, un nefasto líder sindical llamado Adolfo Sierra.

Los libritos dicen que en la política no existen las casualidades, y no, este ambiente de caos no parece serlo, manos oscuras se mueven pero de ellos no es la culpa de la magnitud de los problemas o de la percepción de los mismos, no, el grave problema está en el área política y de atención a esta clase de conflictos en el gobierno, en su Secretaria General que parece inoperante, que ni siquiera tiene información confiable y precisa para que quien manda en Tamaulipas tome las decisiones en ambos casos, insistimos, los conflictos no nacen de la noche a la mañana, más aún, siempre deben tener una solución y esta la debe aplicar a tiempo él o la titular de cada área, cuando no puedan el Secretario General de Gobierno y, al final, quien debe lucirse y exponer las bondades debe ser uno solo, ¿casualidades?, no, en política eso es imposible y parece que alguien quiere molestar a Héctor Villegas o de plano a muchos que lo acompañan les ha quedado grande el cargo, tanto que no saben ni que ocurren en las otras dependencia y, a veces, ni en la propia…

LUCÍA AIMÉ LLAMA AL DIALOGO Y EXPONE PUNTO POR PUNTO LAS ATENCIONES QUE HA DADO EL GOBIERNO A LOS MAESTROS… En rueda de prensa Lucía Aimé Castillo Pastor, titular de la Secretaría de Educación, dio a conocer de manera puntual, el resultado que se ha obtenido en las mesas de trabajo SET-SNTE de febrero a la fecha, señalando que por indicaciones del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, se han resuelto las problemáticas del gremio magisterial, que se acumularon por el abandono y la indiferencia de la pasada administración estatal.

Indicó que luego de revisar con atención las demandas presentadas vía redes sociales por la Sección 30 del sindicato de maestros en la entidad, era necesario hacer varias precisiones a las mismas, explicando cómo se han solucionado o están en proceso de solventarse cada una de ellas.

Explicó que desde el 2014, por acuerdo del Consejo Nacional del SNTE y su Comité Ejecutivo Nacional, se firmó con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales un Convenio de Automatización de la Negociación Salarial Única, donde se estableció que anualmente, habría solo una revisión salarial y de prestaciones sociales, entre el SNTE y a la SEP a nivel nacional.

Resaltó que desde esta perspectiva, se dio respuesta a dos pliegos de demanda que presentó la Sección 30 del SNTE, en dos momentos distintos durante los últimos meses.

Enfatizó que desde el 23 de febrero se efectúan mesas de trabajo entre la Secretaría y el Sindicato, celebrándose hasta el momento más de 50 reuniones entre el Comité Seccional y los titulares de las Subsecretarías y Direcciones de la SET, en diferentes momentos y con distintas agendas.

Señaló que se ha realizado el pago retroactivo correspondiente al periodo comprendido de la quincena 1 a la 12, pagado en nómina extraordinaria de la quincena 12 del presente año. Así como el apoyo para la compra de lentes y aparatos ortopédicos a 6 mil 682 trabajadores de la educación.

También se reactivaron los Fideicomisos de Programas de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Tamaulipas, beneficiando a alrededor de mil docentes de las zonas más vulnerables y el de Crédito para el Mejoramiento de la Vivienda.

Se regularizó el pago de bono y estímulos a personal homologado no transferido activos y jubilados, el pago a personal jubilado de nivel básico, pago de marcha, el pago de estímulo de directivos en funciones de un solo turno, estímulo de 40 años a personal docente “Maestro Altamirano”; estímulo de 30 años a personal docente “Maestro Rafael Ramírez”. Además del pago del retroactivo al incremento salarial 2023 y la segunda parte de la compensación nacional única.

Aseguró que en las mesas de trabajo se recibieron un total de 601 movimientos sobre coberturas de licencias del año 2022, de los cuales 278 carecían de soporte, siendo la organización sindical la responsable de integrar los expedientes, recibiéndose 323 expedientes, de los cuales han sido cubiertos 212. Mientras que 111 fueron rechazados por inconsistencias previstas en la normatividad vigente.

Explicó que en lo que va de este año, se recibieron un total de 125 trámites, de los cuales 53 resultaron improcedentes, siete se encuentran en revisión y dos en proceso de validación. Mientras que el resto tienen estatus de recibidas, han sido pagados 55 y el resto están en proceso de pago.

Sobre el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) se recibieron 98 propuestas en las mesas técnicas realizadas, de los cuales fueron devueltas a la organización sindical 46 por no haber integrado de manera adecuada los expedientes.

Otras 26 se encuentran en atención, de estas se han cubierto 19 y 7 se encuentran en proceso. Del resto, 15, se encuentran en revisión del nivel educativo y 11 en proceso de validación; aquí, enfatizó que las propuestas para la asignación de las plazas administrativas se realizan a petición del SNTE y el requisito que se solicita es que sea familiar directo del trabajador que causa baja, con la finalidad de que no se pierda el ingreso familiar.

Destacó que de los 19 mil trabajadores que menciona la organización gremial, precisó, se refiere a claves presupuestales y no a personas, además de ser el número con el que se recibió la administración en octubre del año pasado, por lo que enfrentan un alto rezago, luego de seis años en los que no se atendió este rubro.

Dijo que, de este total, se abatieron 3 mil 615 regularizaciones en la misma zona económica y se encuentran en proceso otras 3 mil 840 más.

Castillo Pastor expresó que de las convocatorias emitidas por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) se realizaron un total de 399 cambios de centro de trabajo, se reasignaron de manera definitiva 239 docentes de nuevo ingreso no basificados y se realizaron 71 movimientos intrazona.

Mientras que de octubre del 2022 a agosto de este año, se han realizado 508 movimientos a través de proceso de optimización y en las mesas SET-SNTE se ha recibido 60 solicitudes de cambio de centro de trabajo por inseguridad, emitiéndose favorablemente 25 casos, 16 se encuentran en proceso de validación y 13 en análisis jurídico.

Además de procesarse 10 solicitudes de cambio de centro de trabajo por motivo de salud, se emitieron 8 nombramientos y dos se encuentran en proceso de validación.

En relación con el número de estudiantes por grupo resaltó, del total de escuelas secundarias generales, sólo una escuela, en Matamoros, tiene grupos de 41 alumnos, otras 6 cuentan con 40 alumnos por grupo, todas por aceptación de sus directivos y el resto, es decir 107, el número de alumnos por grupo varía entre 18 y 39 alumnos. Caso similar en las secundarias técnicas.

Respecto a los trabajadores de la educación que solicitan protección del acuerdo presidencial 754, artículo 67 referente al cambio de actividad y pensión por invalidez total y permanente, señaló que estos trámites se inician en el Sindicato y demoran para su entrega a la Secretaría.

Así mismo, la Dirección Jurídica de la Secretaría, efectúa la verificación de la legalidad de los documentos ante el ISSSTE, procedimiento variable de tiempo y puede durar de dos a tres semanas, para posteriormente, con la evidencia documental proporcionada, la comisión bipartita investigadora pueda dictar el fallo correspondiente.

En relación con la petición de creación de plazas para atender la cobertura educativa, explicó que la federación otorga las plazas de acuerdo con las necesidades de atención a la matrícula escolar de los niveles educativos, sin embargo, como existe una gran cantidad de personal docente, que ostenta plaza sin ejercer la función en los niveles de preescolar, primaria, secundarias generales y técnicas, la federación considera que en el estado no hay necesidades de mayores recursos para este rubro.

Manifestó que en cuanto a la petición para que en la Escuela Normal Rural de Jaumave ingresen nuevos alumnos, se cumplió con el ingreso de 90 estudiantes, pero por una petición extraordinaria por parte del SNTE, se autorizó el ingreso de 19 alumnos más, siendo la limitación inicial en el ingreso obedece a la capacidad física instalada en la institución.

Para finalizar, exhortó a las y los trabajadores de la educación que han bloqueado las instalaciones y suspendido clases a actuar con cordura y sensatez por el bien de las niñas, niños y jóvenes y que sea, a través de las mesas SET-SNTE el mecanismo para la resolución de las problemáticas detectadas.

“Hago un llamado también al respeto de la normatividad, nadie gana si anteponemos casos específicos a la generalidad. Por el bien de México y Tamaulipas los invitamos a anteponer el interés superior de la niñez y juventud”, finalizó.

