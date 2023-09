Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los alcaldes, dos años después…

Con dos años de gobierno se conoce a la perfección quienes de los presidentes municipales hacen bien la chamba y los que chafearon, el pueblo los ha sufrido para bien o para mal y viene a colación el tema porque en los siguientes días vendrá una lluvia de informes de los ediles de Tamaulipas y son tiempos de recordarles que deben ser honestos en los mismos.

En esas fiestas que ellos se organizan con dinero público todos parecen iguales, sus informes están llenos de obras, beneficios sociales y hasta de atención al pueblo, sin embargo, en la época de las redes sociales mentir en un suicidio porque el pueblo les restregará la realidad a los que no fueron capaces de honrar la palabra empeñada allá cuando tocaban puertas en busca del voto.

Y ni crea que el pueblo se traga los cuentos de algunas encuestas que los pintan mejores que la madre Teresa, la ciudadanía sabe que gobernar no es comprarse calificaciones como los más buenos del planeta y sus alrededores sino hacer obras, cumplir con los servicios públicos, tener una ciudad ordenada.

Pero ojo, tampoco se deje engañar por los expertos en destrozar honras, habrá alcaldes que trabajaron, que se levantaban temprano para servir, pero simple y llanamente con los presupuestos que tenían no alcanzaron ni a cubrir el desgarriate que dejaron sus antecesores y sí tienen enemigos que los desprestigian acusándoles de algo que no son responsables.

Por eso siempre habrá casos dignos del estudio, los que se tiene que analizar a fondo que ocurrió porque se pueden ver las acciones de los alcaldes y no corresponden al respaldo o rechazó que sufren.

Algo más, muchos quedaron marcados por el año inicial en que el cabecismo fue voraz y se quedaba con todo, en eso hay que ser muy precisos a la hora de ponerles una calificación, le repito, hay casos para un análisis más a fondo.

Por lo demás, Tamaulipas tiene muy malos alcaldes, muy ladrones, otros muy muy ladrones, y unos más de plano depredadores del presupuesto, muy flojos, por fortuna, también tiene otros que hicieron más de lo que se esperaba por la forma como les habían dejado las ciudades, en ruinas tanto física como presupuestalmente, por eso es por lo que todo tamaulipeco debe escuchar con mucha atención los informes municipales para que pueda deducir en que bando colocar a su alcalde dos años después…

SALVÓ ARNULFO A LUCÍA AIMÉ… Aún cuando parece que el conflicto magisterial subió de tono y es un hecho la renuncia de Lucía Aimé Castillo Pastor por mandato del dirigente sindical Arnulfo Rodríguez, la realidad es que ella es la más firme de todos los funcionarios de gobierno en este momento y es por dos razones, la principal es que tiene toda la confianza del gobernador sobre su desempeño en el cargo, es decir que hace bien las cosas a secas y la segunda, Américo no puede permitir que el dirigente del SNTE se vea más poderoso que él.

Exacto, fue mala la estrategia de Arnulfo y puede ser peor si, como se presume, Lucía Aimé es llamada por Claudia Sheinbaum primero a la campaña y luego al gobierno federal.

La verdad es que resulta extraño que un dirigente de maestros con tanta experiencia haya personalizado un conflicto, peor aún, que haya pensado que tiene más poder que un gobernador que apenas va en su primer año de gobierno y cuenta con todo el respaldo popular, con todo el respaldo del gobierno federal, con todo el respaldo de quien se presume será la nueva presidenta de México.

Entonces, parece que Arnulfo salvó a Lucía Aimé desde el primer raund, claro, por lo pronto…

MODERNIZA UAT ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN EL SUR… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, inauguró en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico) las nuevas oficinas administrativas que brindarán atención en el área de servicios escolares a estudiantes y egresados de esta región del estado, quienes ya no necesitarán trasladarse a las oficinas centrales de Ciudad Victoria para realizar sus trámites.

En la inauguración de estos nuevos espacios en el Edificio Administrativo del Campus Sur, el rector Guillermo Mendoza Cavazos estuvo acompañado de la secretaria de Gestión Escolar, Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, y directivos de las facultades y dependencias universitarias.

En su mensaje, el rector subrayó que con las nuevas áreas administrativas se da solución a una necesidad de los estudiantes y comentó que es importante brindar servicios escolares en esta zona del estado ya que un tercio de la población estudiantil de la UAT está en este campus:

“La tercera parte de nuestra población estudiantil se encuentra concentrada en las ocho facultades del Campus Tampico, y consideramos importante bajar este servicio a nuestros alumnos. Estoy seguro de que tendrá el mayor de los éxitos, que apoyará y ayudará mucho en los trámites que se gestionan a través de las diferentes escuelas”, indicó.

Asimismo, agradeció el apoyo de los planteles de la zona sur para hacer realidad este proyecto de gran importancia debido a que sus egresados “ya no tendrán que ir a Victoria por sus títulos; podrán recogerlos aquí mismo. Es un objetivo que queríamos cumplir”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Escolar, Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, reconoció que el proyecto se concretó gracias al trabajo y apoyo del rector Guillermo Mendoza Cavazos, quien persistió en traer a esta zona todos los servicios escolares que presta la UAT a sus estudiantes en la administración central.

“El rector insistió en dar atención a los estudiantes en la zona sur. Aquí tenemos el treinta y cinco por ciento o un poco más de la matrícula de la Universidad; entonces, es justo darles la atención aquí”, asentó la funcionaria.

Mencionó que estas oficinas de Gestión Escolar proporcionarán servicios escolares, pero también atenderán otros trámites, como becas, movilidad académica y prácticas preprofesionales; además, los estudiantes contarán con los programas del área de participación estudiantil.

Luego del corte de listón inaugural, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos hizo en este lugar la primera entrega de diez títulos profesionales a egresados de las diferentes facultades del Campus Sur. Finalmente, y acompañado de titulares de las secretarías de la Rectoría, así como de directores de las facultades del Campus Tampico, el rector efectuó un recorrido por las nuevas instalaciones de la UAT en esta zona de la entidad.

