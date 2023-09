Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ya no es tan chistoso…

No existe, por más que se insista, la forma de regatearle liderazgo entre los maestros a Arnulfo Rodríguez Treviño, tiene a cientos de ellos, a veces miles, bajo carpas o en pleno sol, bajo la inclemencia de los 40 grados, con el riesgo real de que no les paguen sus quincenas, de que truenen sus finanzas o les quiten sus carros las agencias y, aún así, de nada se quejan.

Es más, los maestros bailan, se emborrachan (o por lo menos fotos de ese tipo circulan en el feis), igual dice una vecina de ese sector que hasta los coches toman ritmo en las noches y se mueven solitos, vaya usted a saber.

Los maestros están tan divertidos y echados para adelante en su paro laboral y apoyo su líder que hasta se les hace chistoso tener cerrada una de las principales calles de la ciudad, más que eso, les parece divertido que los niños, de por sí con muchas deficiencias y enfrentando nuevos materiales y programas de estudio, este lunes vayan a cumplir su primera semana sin clases aunque formalmente no haya estallado una huelga como lo demanda la ley.

Con esas circunstancias, más los dichos, hay que reconocer que Arnulfo tiene liderazgo, sin duda, pero también que ha sido caprichoso o mal asesorado, que ha tomado un pleito personal como bandera, que la gente ya rumora que una mano le mueve para inestabilizar al gobierno y lo peor es que tiene de rehenes a los maestros e igual quienes están pagando los platos rotos son nuestros hijos.

Menos de dos semanas que comenzaron las clases y ya tienen cuatro días sin poder ir a las aulas los niños y todo porque Arnulfo o sus asesores no quieren entender que ellos nunca van a tener más poder que el gobierno, que ellos no mandan y por lo tanto no pueden pedir la renuncia de la Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor.

Es, lo de Arnulfo y su SNTE, una mala estrategia, reta al gobierno a que no habrá clases hasta que no corran a Lucía Aimé y es obvio que no la pueden despedir por una cuestión de poder, de orden, de mando, de fuerza política, de que el gobernador no puede ser puesto en tela de juicio o ninguneado.

Hay algo más, Arnulfo también retó a que no les pagaran, y créalo, le van a tomar la palabra, y no por capricho sino porque el lugar donde se hacen las nóminas o los sitios donde se pasa lista están tomados por los maestros de la SNTE, es decir, no hay forma de saber cuantos días habrán de pagarles y tampoco forma de hacer las nóminas.

Arnulfo no va a poder más que el gobierno, eso es un hecho, quizá sea más fácil que Lucía Aimé se vaya por una necesidad de Morena o de su amiga Claudia Sheinbaum, es más, quizá hasta ya se hubiera ido en estos días, pero ahora no lo podrá hacer por no dejar mal parado a su jefe, a quien la estima y le ha dado el espaldarazo, parece hasta capricho del destino, pero quien pretendía correrla solo la ha fortalecido.

Entonces, pues entonces Arnulfo y el SNTE tendrán que evaluar bien su posición, entender que la imagen de los maestros la están deteriorando, que con sus paros de labores no presionan al gobierno sino que lesionan a la sociedad a la que ya no le parecen tan chistosos los bailes de los profes mientras sus hijos son condenados a vivir pobres de adultos porque con sus bajos conocimientos no podrán ser competitivos, y tampoco le parece chistoso a la sociedad que mientras algunos maestros bailan y se emborrachan haya niños cuya vida se puso en riesgo porque de adultos no podrán trabajar de nada, es más, otros literal, no podían llegar al hospital.

También tiene que evaluar Arnulfo qué tanto se deteriorará su liderazgo frente a los maestros que si quieren dar clases, que conocen de su obligación o que conocen que no habrá forma legal de reclamar sus salarios sino trabajan, es más, que algunos hasta pueden ser despedidos por tomar las escuelas.

Por eso le digo, ya no es tan chistoso el paro, vendrá una exhibida de liderazgos dentro del magisterio, también de políticos que escondidos apoyan el paro y, al final, tendrán que entender, todos juntos, quien tiene el poder y hasta donde puede ejercerlo, y de mi se acuerda…

OFRECEN TRABAJO EN CRUCEROS… Cerca de 200 personas asistieron a las entrevistas realizadas en Tampico y Ciudad Victoria para obtener una de las vacantes que ofrece la compañía de clase mundial MSC Cruceros, ofertadas por la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas.

La empresa reconoció el talento de los perfiles preseleccionados a través del Servicio Nacional del Empleo de Tamaulipas, e informó que se contratará un alto porcentaje.

Al respecto la secretaria del Trabajo y Previsión Social Olga Patricia Sosa Ruíz, informó que aproximadamente 180 tamaulipecas y tamaulipecos, con distintos grados de estudios, manejo de idioma inglés y diversas profesiones participaron en los reclutamientos efectuados los días 5 y 6 de septiembre en Tampico y 8 en Ciudad Victoria, como parte del último filtro para ocupar una de las vacantes disponibles.

Por su parte, la compañía turística destacó que los perfiles entrevistados recibirán un sueldo justo y competitivo. Las entrevistas con personal de la empresa naviera se celebraron previa revisión y acreditación de la documentación necesaria.

“La instrucción del señor gobernador Américo Villarreal Anaya es seguir propiciando las condiciones, para que más tamaulipecas y tamaulipecos tengan acceso a oportunidades laborales que mejoren su calidad de vida, lo que ha sido posible gracias a la confianza de las y los empresarios generadores de empleo”, sostuvo el subsecretario Abelardo Flores Mendoza a nombre de la secretaria Sosa Ruíz en acto protocolario celebrado en la capital tamaulipeca.

En este evento participaron, la directora del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas Beatriz del Toro Cázares; Virginia Grimaldo, de LATAM Caribbean Crew Agency Área Manager MSC Cruises y la coordinadora del Servicio Nacional del Empleo en Tampico, Haydée Moreno Llanos.

VA UAT POR EXCELENCIA ACADEMICA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha dado un paso significativo hacia la promoción de la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes con la implementación del nuevo modelo de tutoría efectiva.

En respuesta al Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025 del rector Guillermo Mendoza Cavazos, la iniciativa tiene como objetivo revolucionar la experiencia educativa de sus estudiantes en su trayecto por la institución.

La Secretaría Académica, a través de la Dirección de Tutorías y Trayectoria Formativa, ha desempeñado un papel fundamental en la capacitación docente para la implementación de ese innovador modelo.

Para ello, se llevó a cabo un curso de capacitación a los docentes que fungirán como tutores en el uso de la plataforma tecnológica habilitada para ese enfoque vanguardista de tutoría.

En el evento, la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica de la UAT, enfatizó que el modelo es parte de la implementación de la nueva reforma curricular, el modelo educativo y modelo académico, los cuales representan la visión innovadora que la UAT fomentará en su comunidad, para atender y dar soluciones a las problemáticas sociales del entorno actual.

Durante la apertura del curso, desarrollado los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2023, a través de Microsoft Teams, se destacó que la tutoría efectiva es un proceso que fortalece la integración de los estudiantes a la vida universitaria, contribuyendo a su formación integral y al desarrollo de sus proyectos de vida.

El modelo se centra en la comunicación efectiva, afectiva y asertiva entre tutores y tutorados, abordando aspectos clave de su trayectoria académica, escolar y formativa.

De acuerdo con el programa de trabajo, una de las características distintivas es la asignación de un tutor para cada tutorado, desde su ingreso hasta su egreso, asegurando un acompañamiento personalizado.

Además, se ha implementado un tablero compartido entre tutores y tutorados que proporciona recursos, materiales e información relevante sobre la trayectoria académica y la vida universitaria del estudiante.

Las tutorías efectivas son valoradas con Unidades de Formación Integral, denominadas también como UFI.

Las acciones clave incluyen conocer a los tutorados, reuniones presenciales, análisis de trayectoria formativa, contacto con tutorados en riesgo, gestión de apoyos y orientación en relación con próximas inscripciones.

El nuevo modelo de tutoría efectiva entró en vigor a partir de este período 2023-3, demostrando el compromiso continuo de la UAT con la mejora constante de la experiencia educativa de sus estudiantes y su formación como ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad.

