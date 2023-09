Por Carlos López Arriaga

El mal del bombero pirómano

Cd. Victoria, Tam.- Buenas causas y oscuras intenciones comparten espacios estelares en el presente conflicto magisterial. En principio, es cierta la denuncia por el adeudo abusivo que hoy tiene la SET en materia de salarios, compensaciones y prestaciones.

Es real y muy justa la movilización en demanda de pagos. Para eso existen gremios y sindicatos, para enarbolar las banderas de la justicia laboral. Y la principal de ellas es el salario.

Sin embargo, importa mostrar la otra cara de la moneda. El adeudo a los trabajadores educativos se fincó y acumuló durante la administración del panista CABEZA DE VACA.

Un gobierno donde también el número de aviadores y comisionados creció como nunca. Lo cual permite una paradoja absurda, vergonzante, que merece un lugar en las primeras planas de la prensa nacional.

Mientras en las escuelas de enseñanza media abundan salones y materias sin maestro, en la burocracia educativa hay saturación de maestros sin quehacer. Salones sin maestro, maestros sin salón.

Compadritos y comadritas nomás cobrando por checar tarjeta y dejarse ver por los pasillos, pero sin carga laboral visible. Y otros ni siquiera eso, parapetados en alguna comisión de la cual nadie rinde cuentas y termina en simple aviaduría.

De aquí deriva el otro absurdo. Que personajes del viejo régimen albiazul se rasguen ahora las vestiduras en defensa de los maestros. Vaya desplante brutal de cinismo, cuando todos sabemos que fueron ellos quienes incubaron el gravísimo problema de pagos que hoy estalla en las escuelas de Tamaulipas.

Ver para creer. Los hermanos CABEZA, al igual que los hermanos VERÁSTEGUI dicen apoyar la lucha del magisterio. Pero ese fuego para el cuál se ofrecen de bomberos, es el mismo que ellos atizaron bajo el gobierno de los cuernos.

El incumplimiento salarial es herencia cabezona, al igual que el saqueo de las arcas educativas, las proveedurías y plazas fantasmales. No había dinero para pagar salarios o compensaciones, pero si hubo multimillonarios recursos para financiar la campaña del TRUKO en 2022.

Y desde luego es una burla el que la cúpula sindical ande del brazo y por la calle con operadores y corifeos del PAN que antes fueron verdugos de sus representados.

ELECCIÓN EN PUERTA

Y al mandamás de la sección 30 ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO no parece importarle aliarse ahora con quienes generaron el problema el sexenio pasado y dañaron a los trabajadores.

¿ARNULFO es amnésico?… No, solamente acomodaticio y piensa en términos de ganancia electoral. El botín del 2024 es el detonador oculto de esta alianza contranatura entre la sección 30 y el PAN que aflora en la protesta.

Y ello no le importa al viejo lobo de Villagrán si a cambio abre la posibilidad de una buena cosecha de cargos para su círculo íntimo. Es amplio el reparto, se renuevan las dos cámaras federales, los 43 ayuntamientos de Tamaulipas y todo el congreso local.

La actitud del dirigente dibuja con nitidez el perfil convenenciero de estos liderazgos charros estilo ELBA ESTHER GORDILLO, que solamente de palabra dicen representar a los maestros.

¿La bolsa es primero?, por supuesto. El botín de regidurías, diputaciones, alcaldías y hasta escaños. Su lógica del poder está por encima de cualquier compromiso laboral.

No le duele al dirigente de la sección 30 pactar hoy con los abusadores de ayer si por ello incrementa las cuotas de cargos y territorios presupuestales para su grupo.

Es la misma fidelidad a la nómina que observó la señora GORDILLO, al traicionar a su padrino JONGUITUD y echarse en brazos de SALINAS; traicionar luego a SALINAS y arreglarse con ZEDILLO y apuñalar al PRI para entenderse con FOX y CALDERÓN.

Así funciona la mentalidad de ARNULFO. Priísta de origen, ahora luce empanizado. Sus enemigos dicen que, además de la vieja guayabera, de un tiempo para acá porta calzones azules. Exageran, desde luego.

Parece más probable que dicha prenda íntima conserve la coloración tricolor. Solo que ahora con unos llamativos cuernos en calidad de calcomanía, parche o pegote. La combinación se llama PRIAN.

VARIOS PLAZOS

Los planes son de largo aliento y sugieren un coctel macabro entre esa cúpula sindical que hoy luce empanizada y la élite de funcionarios cabezones apoderados de jefaturas, direcciones y hasta subsecretarías dentro de la SET.

Dependencia que solamente en el papel responde al gobierno morenista. Los cuadros que le heredó CABEZA son caballos de troya. Listos para activarse en cuanto les den la orden desde el Valle de Texas.

Ciertamente, los maestros tienen virtudes envidiables que representan un capital importante cuando llega el momento de la operación política.

Son disciplinados, saben trabajar en grupo y hacerse obedecer, con metodología y programas. Justo lo que se necesita para la movilización de votantes y el acarreo electoral.

Razones hay, entonces, para preocupar a los dirigentes de MORENA en Tamaulipas, con miras al megaproceso eleccionario. Soplan vientos oscuros, pero no son de cambio sino de tormenta.

Si en los meses venideros los directivos medios de la SET y la estructura sindical del SNTE continúan gobernados a control remoto por los hermanos CABEZA, buscarán pintar de azul las urnas en los tres niveles, municipal, estatal y federal.

Tratarán de meter muchos goles y no será precisamente como premio a los buenos gobiernos del PAN. Ocurrirá en consecuencia de la actitud indolente que priva entre quienes tienen por misión defender la portería guinda.

