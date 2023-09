Por Martha Isabel Alvarado

‘El elefante en la sala’

.-Ridículo de Yuriria, ante problema del SNTE

.-Falta operación política para zanjar conflicto

.-Consejo otorga nombramiento a Sheinbaum

.-Potestad de Claudia ‘palomear’ a candidatos

En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena efectuada ayer domingo, la ex jefa de gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO recibió formalmente el nombramiento de Coordinadora nacional de Defensa de la Transformación.

Presidieron los trabajos de dicha asamblea, el presidente del Consejo de Morena y actual gobernador de Sonora, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, y el presidente del CEN morenista, MARIO DELGADO.

Un punto a destacar es, que con la recepción del llamado ‘Bastón de Mando’ (el pasado viernes) del cual le hizo entrega el presidente LÓPEZ OBRADOR, la ex mandataria capitalina recibió además la potestad de la Toma de Decisiones políticas rumbo a la elección del 2 de junio del 2024.

Es decir que, Claudia Sheinbaum ‘palomeará’ a los candidatos a 128 Senadurías y 500 diputaciones federales. Además de los integrantes de 31 Congresos Locales y 16 alcaldías de la Ciudad de México. Aunado a las alcaldías de 30 de las 32 entidades federativas.

Lo anterior, además de los candidatos a las gubernaturas de: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la jefatura de gobierno de la CDMX.

Cargo este último para el que ya emergió el nombre del primer ‘gallo’: el ex Secretario de Seguridad Pública capitalino, OMAR GARCÍA HARFUCH, funcionario muy cercano a Claudia Sheinbaum, quien se separó del cargo el pasado sábado.

Sin duda alguna, estará interesante la disputa por la gubernatura de la CDMX, considerando que otro aspirante (con el que supone existe un compromiso o preacuerdo) es el ex coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, dueño de uno de los perfiles políticos más completos de este país.

Incluso, no hace mucho, el propio dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, manifestó su aspiración de ser jefe de gobierno capitalino, y buscar la candidatura correspondiente.

Por razón de género, se supone, que luego de haber tenido una jefa de gobierno mujer, en la persona de Claudia Sheinbaum, tocaría el turno a un varón ostentar la candidatura de Morena. Pero bien a bien no se sabe cómo procedería el partido guinda en ese sentido.

De tal modo que la alcaldesa de Iztapalapa, CLARA BRUGADA, también tiene la mano levantada para ser tomada en cuenta.

Por lo pronto, durante la asamblea del Consejo Nacional de Morena, 23 gobernadores y gobernadoras emanadas de esa denominación política, entre ellos AMÉRICO VILLARREAL de Tamaulipas, ‘cobijaron’ a la coordinadora electa, Claudia Sheinbaum.

Una de las intervenciones al micrófono que más llamó la atención en el Consejo Nacional de Morena, fue la de Ricardo Monreal, que exhortó a evitar la intromisión de la delincuencia organizada, a la que aludió como “el elefante en la sala”, en las elecciones del 2024.

Aunque no aludió a MARCELO EBRARD por su nombre, en su turno al micrófono, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA lanzó un duro reproche a quienes siguen regateando el apoyo a CLAUDIA SHEINBAUM, y con ello incumplen la palabra empeñada y firmada.

A todo esto, hay que tener presente que hoy lunes es el plazo que marcó el ex Canciller, para dar a conocer su determinación en torno a los comicios del año entrante.

Muchos dan por hecho que Marcelo se irá de candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pero difícilmente el coordinador nacional del ese Partido, DANTE DELGADO, tomaría una decisión así contraponiéndose con AMLO. He ahí lo interesante del asunto.

Claudia Sheinbaum concluyó su mensaje en la sesión del Consejo Nacional, anunciando que a partir del 17 de septiembre iniciará una gira por todo el país, con fines de agradecimiento, pero además para trabajar en la unidad de su Partido.

Mientras tanto en Tamaulipas, sigue vivo el conflicto entre la sección 30 del Sindicato de Maestros representada por ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO y el Gobierno de Tamaulipas.

Mala impresión causó, por cierto, además de lo infructuoso de su realización, que la dirigente de Morena en Tamaulipas, YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ, haya aparecido públicamente -mediante un video- para exhortar a los maestros adscritos a la sección 30, a deponer el paro de labores. ¿De veras creyó que le harían caso?.

Finalmente anotaremos, que el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ se dio un tiempecito (el jueves pasado), para ‘grillar’ junto con el ex alcalde de Río Bravo, JUAN DIEGO GUAJARDO, y otros personajes, en una amplia mesa del restaurante “Republic of the Rio Grande”, en McAllen. ¿Lejos de los ‘mirones’ de Reynosa?.

CONTRAFUEGO: Los problemas no se arreglan con videos.

