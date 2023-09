Va Américo Villarreal al plantón de maestros; exhorta que retornen a las aulas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- De manera sorpresiva, el gobernador Américo Villarreal Anaya acudió la tarde de este lunes al plantón de la Sección 30 del SNTE, en donde exhortó al líder sindical, Arnulfo Rodríguez Treviño, que concluya el paro y los maestros regresen a las aulas.

El mandatario tamaulipeco llegó por la calzada General Luis Caballero, hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), acompañado del secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González.

Al tomar el micrófono saludó a los maestros, quienes estaban bajo la gran cantidad de toldos que se han instalado, “vengo primero que nada a pedirles su anuencia para poderme dirigir a ustedes brevemente, y que podamos escucharnos”, expresó.

Dijo que le daba mucho gusto estar con los maestros, y como siempre lo ha hecho, atento a sus demandas laborales.

“Que sepan que el gobierno sigue estando abierto al diálogo, en un diálogo tienen que haber dos partes, y que de nuestra parte siempre tendrán extendidas las manos y buscar en mejora laboral de la base magisterial”, expresó Américo Villarreal.

“Muy importante para nuestro país y para nuestro estado, lo he dicho y ustedes me han escuchado, que sin educación no hay transformación, así que cuentan con el gobernador del Estado y con su gabinete para poder resolver los problemas que nos aquejan”.

Como número dos, el mandatario agregó que, “le quiero decir aquí al maestro Arnulfo que, de palabra del gobernador, que no corre usted ningún riesgo, no hay ninguna amenaza, ni por parte de la Secretaría de Educación, ni por el secretario general de Gobierno, y menos por mí persona; estamos saliendo de un gobierno que hostigaba, que amedrentaba, que jugaba, que extorsionaba con la gente y eso no lo vamos a permitir y espero que ustedes estén también en esa misma consideración”.

Y como punto número tres, el gobernador les dijo lo siguiente: “Lo que les quiero pedir es que podamos por la representación de los padres de familia, pero sobre todo de las niñas y niños, en su derecho a la Educación, que podamos retornar a las aulas, que podamos tener nuevamente clases. Estamos atentos de que si en su momento no hay todavía disposición de diálogo, bueno, tienen las oficinas administrativas, pero que podamos reiniciar y darle a nuestros niños, niñas y adolescentes, este derecho que es a la Educación”.

En cuanto terminó de hablar surgieron los gritos de ¡Fuera Aimé!, hasta que los tranquilizó Arnulfo Rodríguez, quien al micrófono le dijo al gobernador que no era lo que él decía, sino el sentir de los maestros, “y se van a venir mañana todos… No se ha ganado la confianza de los maestros la secretaria de Educación, nosotros estamos con usted, con el presidente”.

Insistió que la secretaria no los valora y no los respeta, “yo soy un cero a la izquierda, pero hay un sindicato, si usted tiene amigos, somos nosotros los maestros, cuente con nosotros”.

Añadió que no se trata de imponer nada, “se trata de escuchar una serie de comentarios absurdos, negativos, de lo peor, de ciertas gentes que trabajan con Lucía, yo no tengo nada en contra de ella”.

Arnulfo Rodríguez mencionó que era un hijo de campesino, humilde a quien le ha costado todo.

Mientras hablaba, Rodríguez le dijo al gobernador:

-“No se enoje”.

-“No, no me enojo”, respondió y sonrió.

“Porque mañana nos va a obligar López Obrador y la candidata Claudia a andar juntos por Tamaulipas y por México”, expresó Arnulfo Rodríguez.

Tras retirarse del lugar, los maestros se quedaron coreando la frase “¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!”.

Después del sorpresivo encuentro, el líder de la Sección 30 del SNTE convocó en la transmisión en vivo a que este martes los maestros trasladen el plantón a la plaza Benito Juárez, frente al palacio del Gobierno del Estado.