Marco Antonio Vázquez Villanueva

La foto de ayer…

Comenzaba el gobierno de Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y la desgracia cayó sobre el grupo cercano de Eugenio Hernández Flores, primero eliminó a todos de las posibilidades de ocupar puestos en la administración pública, luego metió a la cárcel al más pintado de los geñistas, a Mario Ruiz Pachuca que durante seis años fungió como Coordinador de Asesores y Comunicación Social, después obligó al exilió a Ricardo Gumundí y a Manuel Muñoz Cano, finalmente le busco hasta donde pudo y poco o casi nada quedó de Oscar Almaraz a quien no le faltaban ganas de meterlo a la cárcel, pero nada le pudo comprobar.

Al ver que el rencor y el pleito eran en serio, el resto de los geñistas se refugió donde pudo, los de mucha lana y relaciones de alto nivel se fueron a otros Estados como San Luis, Chiapas, Quinta Roo, el propio Ciudad de México, los de en medio se escondían trabajando en sus empresas de muy bajo perfil y cada que podían acudían con su jefe Geño para que solicitará clemencia y le recordará a Egidio los favores que había recibido cuando su hermano fue candidato y él era constructor.

Lo que paso con el grupo cercano de Geño todos lo saben, unos le jugaron las contras al gobierno con Baltazar Hinojosa que era de los enemigos odiados por Egidio, otros se apartaron del PRI a trabajar para Morena y les va bien.

Exacto, ante todos los reclamos no se movió ni un dedo, al contrario, les pidieron aguantar vara, recordar que seis años habían gozado las mieles del poder y eran otros tiempos, al final los despedían con una palmada y la clásica frase que más o menos se puede traducir con un, “serenense, nada es para siempre”.

La historia viene a colación para ilustrar lo efímero que suelen ser los éxitos en la política, a veces hasta parecen una fotografía dentro de una larga película o el estar en la parte más alta de la rueda de fortuna mientras esta no para de girar.

Para allá vamos, a la encuesta que El Universal pública y que otra vez marca un avance de Claudia Sheinbaum, la hacen más puntera que nunca, con más del 50 por ciento de los votos, con una ventaja de más de 30 puntos sobre la panista Xóchitl Gálvez y a los otros ni en cuenta, Samuel alcanza un 7 por ciento, Eduardo Verástegui un 4.

A como van las cosas las tendencias, por lo menos ahorita, se ve que no van a variar mucho, Morena sigue haciendo los grandes amarres con los grupos y políticos independientes, es decir, con todo y los problemas de la violencia que se asoman por el patio trasero, terminarán ganando.

Igual hay que decir que la encuesta es solo una foto de hoy y pertenece a todo un largo video que se llama campaña o también que puede ser la parte más alta de la rueda de la fortuna y la bajada se puede dar aceleradamente si se cometen errores en la selección de candidatos locales, recuerde, nada es para siempre.

La encuesta de El Universal, con todo el prestigio que tiene, es muy difícil acreditarla o desacreditarla pero muy sencillo sentenciar que solo se trata de una foto del momento y que se acercan los momentos claves de la elección como es la selección de candidatos locales, luego la guerra sucia, ya en serio, los debates presidenciales donde le echarán montón a Sheinbaum, entre muchas otras cosas.

Es correcto, el 2 de junio, por más guinda que se vea en este momento, puede ocurrir de todo, lo probable hoy es que se afiance Claudia, así lo dice la historia, que gane la elección de calle, pero igual de probable es que empiece su caída si los de Morena siguen festejando los resultados en lugar de ponerse a trabajar para que sean más duraderos, en la unidad y la buena selección de candidatos, pues.

Eso es lo que hay que decir de todas las encuestas, son fotografías de un momento, de tres o cuatro días que debe durar el levantamiento de la información y todavía, en este momento, no son confiables completamente porque lo duro de la campaña no ha pasado, todavía no afectan los debates, todavía no afecta que salgan a la calle los aspirantes a presidentes municipales, entre muchos otros factores.

Por lo demás, a partir de la fecha verá encuestas todos los días y de todos los colores y sabores, usted, como bien dicen los políticos, sereno, que nada le quite la intención de investigar a todos los candidatos, de conocer sus historias, sus posibilidades de hacer bien las cosas en caso de triunfar, las ganas de trabajar y servir que han mostrado en su desempeño como político, sobre todo, no descuide a quienes tienen fama de rateros, delincuentes o corruptos, de esos hay que cuidarnos más, rechazarlos por más que las encuestas nos digan que puedan ganar, recuerde, todas pueden ser una foto de ayer…

ABRE UAT CONVOCATORIA PARA NUEVOS ASPIRANTES A SUS AULAS… MLa Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abierta la convocatoria del proceso de admisión correspondiente al período Primavera 2024, para lo cual invita a los aspirantes a conocer los procedimientos de registro y la oferta educativa que está disponible para ese ciclo escolar.

Con base en las políticas institucionales que impulsa el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, la UAT está comprometida en brindar oportunidades educativas de calidad y fomentar el desarrollo académico y profesional de sus estudiantes.

En ese contexto, está abierto el registro de aspirantes a ingresar a licenciatura mediante el sitio web aspirantes.uat.edu.mx que tiene a su disposición un tutorial para realizar con éxito ese procedimiento.

El período escolar Primavera 2024 comienza el próximo mes de enero, por ello, se exhorta a los interesados para que soliciten en las facultades o unidades académicas de su elección, la información de la oferta de licenciaturas, así como de las fechas de cierre de registro, requisitos y fechas importantes.

Uno de los pasos fundamentales en el proceso de admisión es la presentación del Examen General de Ingreso a Licenciatura (EXANI II), desarrollado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

Paras su aplicación, el calendario escolar-administrativo oficial de la UAT establece dos fechas importantes: aquellos que deseen ingresar a programas educativos que se imparten en la modalidad en línea deberán presentar el examen de admisión en línea el 22 de noviembre.

En tanto que, los interesados en cursar las carreras de la modalidad presencial deberán presentar su examen el 23 de noviembre en su respectiva institución académica. Los resultados del proceso de admisión serán publicados a través de los medios oficiales de la UAT el 12 de diciembre.

Para más información se recomienda a los interesados contactar o acudir directamente a la facultad o unidad académica de su elección. Así mismo, en el portal oficial de la UAT, pueden encontrar mayores datos de las dependencias educativas y los programas que ofrecen para el ciclo escolar primavera 2024.

BAJAN PREVALENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO… Tamaulipas es el estado con la menor tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes, de las cinco entidades que integran la región noreste de México, “la tendencia favorable confirma que esta es la estrategia correcta”, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“El cambio de estrategia ha sido eficaz. Ha sido una suerte de saneamiento y las cosas están caminando mucho mejor”, aseguró el gobernador de Tamaulipas al clausurar la Segunda Reunión Regional de la Zona Noreste 2023 de la Conferencia Nacional de Secretarios y Subsecretarios de Seguridad Pública, en el Centro de Convenciones de esta ciudad.

Acompañado por el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Luis Rodríguez Bucio y del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, el mandatario tamaulipeco conoció los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Ciudadana sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, elaborada por el INEGI, en donde Tamaulipas registra 15 mil 583 delitos, la menor cifra en comparación con los resultados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Durango.

De acuerdo al estudio del INEGI, Nuevo León suma 25 mil 159 delitos por cada 100 mil habitantes; Coahuila 21 mil 500; San Luis Potosí 20 mil 924 y Durango 18 mil 431.

“Con cambios adicionales y concurrentes se está demostrando que sí estamos acertando en el tema de seguridad. Y ahí están los indicadores, los métodos de trabajo y el compromiso con los acuerdos que se toman en espacios deliberativos y colaborativos como este”, expresó.

Villarreal Anaya indicó que la vía tomada por la Cuarta Transformación, en lo referente a la regeneración del servicio público, en general, y en particular en el rubro de la seguridad y la paz, no está circunscrito, exclusivamente, a la labor policial y las acciones de procuración o administración de justicia, en donde sí se concentra una parte sustantiva de la tarea.

“No es lo único que se atiende. Al respecto, lo primero que debemos decir, es que somos humanistas, que trabajamos con una visión distinta. De ahí que haberle entrado a limpiar, a depurar y a profesionalizar corporaciones, sea una clave que hoy se reconoce”, mencionó.

Y agregó: “El modelo de guerra anterior hacía justamente lo contrario. Aquí mismo en Tamaulipas esa estrategia de seguridad neoliberal, se distinguió por hacer alarde de una supuesta capacidad de fuego que rayó en la represión, incluso en violaciones y delitos de lesa humanidad, cometidos por los mismos elementos que tenían la misión de cuidar y proteger a las y los ciudadanos”.

En su mensaje, el gobernador de Tamaulipas consideró que, para lograr una estrategia integral, es importante que tanto las instituciones de procuración de justicia como el Poder Judicial, estén igualmente comprometidos para cumplir su parte de forma legal, ética, de hacer lo correcto, sin traicionar al pueblo.

En la Conferencia se aprobaron por unanimidad, el manual para la capacitación del protocolo nacional para la actuación policial ante casos de violencia contra las mujeres y feminicidios, así como los lineamientos para la prevención y atención del acoso sexual contra las mujeres en el transporte público colectivo.

Además, se ratificó el dictamen respecto a la validez de los elementos mínimos de seguridad verificados en el contenido de la licencia de conducir digital del estado de Tlaxcala.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio aseguró que las cinco entidades de la región noreste cuentan con el respaldo de todas las capacidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“En esta región, como en todo el país, se han planteado algunos puntos para afianzar una seguridad común, como son delimitar la realidad delictiva de la región, precisar en qué y cómo colaborar, aplicar acciones en los límites que comparten las entidades, construir confianza entre las instituciones y en la percepción de la ciudadanía, y utilizar una inteligencia que se traduzca en mejores resultados operativos”, mencionó.

DESTACAN OPERATIVOS INTERESTATALES Y TRABAJO COORDINADO CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez García, expuso las acciones emprendidas en el gobierno de Américo Villarreal y recordó que como parte de esa colaboración regional se firmó un acuerdo marco de colaboración entre los gobernadores de Veracruz, San Luis Potosí, el representante de Nuevo León y el mandatario tamaulipeco.

Agregó que, como resultado de ese convenio, se han realizado operativos interestatales y se trabaja de manera coordinada contra el tráfico de armas, el uso ilícito de recursos financieros, además de promover el intercambio de información, la capacitación y el pleno respeto a los derechos humanos.

Durante la reunión, de manera virtual, Clara Luz Flores Carrales, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se refirió a la capacitación para la correcta elaboración del Informe Policial Homologado.

Por su parte, Rocío Stefany Olmos Loya, en representación del INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y ofreció el apoyo para brindar todo tipo de información estadística que requiera cada entidad.

También la directora general de Promoción de una Vida Libre de Violencia del INMUJERES, Anabel López Sánchez se sumó a la difusión y estrategias de esta Conferencia para contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.

En la reunión moderada por Aída Fabiola Valencia Ramírez, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Secretarios y Subsecretarios de Seguridad Pública, también se contó con la presencia del vicealmirante Juan Edmundo Lozano Figueroa, comandante de la Primera Zona Naval; el general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la 8a. Zona Militar y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, Francisco Alvarado Terán.

Como parte de la delegación de Tamaulipas asistieron el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el magistrado David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas; el fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mujica; el jefe de la Oficina del Gobernador, Ricardo Guerrero Morales; el diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y Felipe Garza Narváez, representante de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas.

