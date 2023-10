Marco Antonio Vázquez Villanueva

Morena y sus luchas…

Motivada por el Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, que le tomó especial cariño, la dirigente de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mujica, se mueve sin cautela alguna, se siente segura de ser candidata a presidenta municipal de Tampico, reparte cargos futuros en la administración porteña, sobre todo, sueña con olvidar aquellas gestiones (que algunos bautizaron como moches) que le costaron periodicazos y dolores de cabeza para convertirse en la que reparte el queso.

Parece que Úrsula se ilusiona de más, su camino además de espinoso por su pasado en aquella región le ha puesto enfrente a dos pesos pesados de la política estatal si se trata de mujeres de su partido, a la Secretaria del Trabajo, Olga Sosa y a Mónica Villarreal Anaya, hermana de quien Manda en Tamaulipas, actual regidora y quien afirma, desde ya, que está apuntada para que la midan en la encuesta que se aplicará para elegir la mejor prospecto, que no pretende le regalen nada, menos agandallar candidaturas si no las merece.

“Es mi hermano el gobernador, es una ventaja, pero ya nos ha dicho que no tenemos privilegios, hay que participar en la encuesta, hay que ganarla y por supuesto que me voy a apuntar”, dijo Mónica en entrevista reciente.

El caso es que Úrsula, la segura dirigente del Congreso luego de una resolución de los Tribunales, ya no tiene su futuro tan cierto en cuanto a sus aspiraciones de ser presidenta municipal de Tampico, la que además se duda que gane en una elección constitucional porque es una ciudad gobernada por un panista, Chucho Nader, que tiene buenos números aunque no buena fama con quien lo conoce, que además alienta con fuerza y por cariños especiales a Nora Gómez y José Schekaibán, a quienes se le suman dos diputados locales, Rosa María González Azcárraga y otro que se autodenomina Mon Marón.

Y también vamos a que la situación en Tampico es muy ilustrativa de lo que pasa en Morena en todo Tamaulipas, dejó de ser aquel partido que batallaba para encontrar candidatos y llegó a convertirse en una arena donde se disputarán los espacios de poder sin dar ni pedir cuartel porque además son alentados por diferentes liderazgos, por una razón, los políticos que se han puesto la camiseta de la cuarta transformación tienen la certeza de que quien gane las disputas internas del partido casi tienen en su bolsa los cargos, como se lo apunté líneas arriba, con sus honrosas excepciones o con otros y otras que tendrán mayor dificultad para ganar.

En esa revisión por encimita que se hace de Tampico, sin duda el municipio más disputado políticamente hablando entre Morena y los del Frente, nos damos cuenta que van a aparecer infinidad de tiradores por los de Guinda, digo, si donde no tienen nada seguro son muchos aspirantes pues donde tienen la seguridad de ganar pues más, obvio, serán unos malos, otros buenos y otros muy buenos y es en esa tesitura que las encuestas, obligatoriamente, se tendrán que convertir en un filtro, es decir, será una necesidad de que en el partido del presidente y del Gobernador no solo busquen al más popular si no que esa popularidad sea respaldada con la confianza de la gente, de ser posible, con el pasado de los aspirantes.

Vaya pues, Morena no debe caer en los vicios de los partidos que nos han gobernado en el pasado en los que para ganar agarraban de todo, a veces hasta presuntos delincuentes que compraban cariño con mucho dinero y arrasaban, se hacía con tal de triunfar en las urnas y con la seguridad de que quien pagaba los platos rotos era el pueblo.

Porque además no hay ninguna necesidad en Morena de agarrar lo que sea o lo mejor posicionado, la marca es suficiente en muchos casos, el respaldo a los gobiernos emanados de ese partido y a sus liderazgos suman otro poquito, y la desacreditación de la oposición termina por inclinar la balanza.

Conclusión, las luchas de Morena serán intentas, a matar o morir, con infinidad de aspirantes, pero más que eso, Morena y sus luchas deben ser para garantizar una cuarta transformación que a todos nos convenga…

ACTUALIZARÁN ATLAS DE RIESGO… Debido a que la normatividad estatal se encuentra totalmente desarmonizada con relación a la Ley General de Protección Civil y no se le prestó ninguna atención en el sexenio anterior, el Gobierno del Estado, desde el mes de octubre de 2022, a través de la Subsecretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Enlace Legislativo trabaja para contar con una nueva legislación en este rubro y además se actualiza el Atlas de Riesgo de Tamaulipas, el cual fue no ha recibido ninguna modificación desde su elaboración en el año de 2009.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González De la Fuente dio a conocer, que a más tardar el próximo mes de noviembre se presentará la nueva legislación que marcará un precedente en Tamaulipas.

“Esperamos tenerla lista para el mes de noviembre y con esto queremos tener las herramientas necesarias para justificar legalmente todas las acciones que realiza Protección Civil y ser más efectivos en cada una de las actividades”, dijo.

En conferencia de prensa, junto al vocero de Seguridad en Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, el coordinador de Protección Civil agregó que con la nueva legislación y la actualización del Atlas de Riesgos, todos los establecimientos deberán contar con un programa interno de protección civil, en cual deberán plasmar que hacer antes, durante y después de una emergencia, además de incluir dictámenes estructurales, eléctricos y, en su caso de gas.

REPORTE SOBRE EL NÚMERO DE VÍCTIMAS… Por su parte, el vocero de Seguridad informó la actualización del reporte sobre el número de víctimas y lesionados por el colapso de una iglesia en Ciudad Madero y lamentablemente dio a conocer la defunción de otra persona, ocurrida la mañana de este jueves.

“La actualización más reciente es confirmar que lamentamos el fallecimiento de la víctima número 12 de esta desgracia que tuvimos en nuestro estado y esto se acaba de informar por el área de salud y lamentamos este hecho”, informó.

Agregó que tras el colapso de la iglesia, se registraron 60 lesionados, pero al día hoy solo seis permanecen en los hospitales, cinco de ellos en condiciones estables y desafortunadamente uno grave.

COMIENZA FUT AMERICANO UNIVERSITARIO… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, inauguró la Temporada 2023 de la Liga Universitaria de Fútbol Americano (LUFA UAT) Categoría Novatos, en el escenario del Estadio Olímpico Eugenio Alvizo Porras del Centro Universitario Victoria.

Al hacer la declaratoria de apertura, el Rector Guillermo Mendoza, reafirmó el compromiso de impulsar la actividad deportiva entre los estudiantes, con la finalidad de añadir más herramientas a la formación de los jóvenes.

Subrayó que, con la nueva reforma curricular de la UAT, el deporte se vuelve una parte muy importante para el desarrollo integral de los jóvenes, a través del Programa Vida UAT.

En ese contexto, añadió que se han abierto más espacios para la práctica deportiva universitaria, por lo cual esta actividad se fortalecerá aun más para el beneficio de la comunidad de esta casa de estudios y de la sociedad en general.

Por su parte, el director de Deportes UAT, Ing. Miguel Ramos Márquez, agradeció al contador público Guillermo Mendoza el apoyo que permite seguir fortaleciendo la actividad deportiva entre los universitarios.

El juramento deportivo correspondió al jugador Eduardo Antonio Ponce Sosa y conminó a sus compañeros a dar lo mejor en la cancha y a privilegiar los valores deportivos.

Acompañado por titulares de las diferentes facultades y unidades académicas de la UAT, el rector se trasladó al centro del campo para dar la patada inicial del torneo y del encuentro inaugural entre los Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y los Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Cabe señalar que en el torneo participan también: Castores de la Facultad de Ingeniería Tampico; Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe; Búfalos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán; Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria; Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, y el equipo invitado, Mulos Salvajes del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

