Marco Antonio Vázquez Villanueva

Movimiento Naranja…

Con un optimismo que raya en lo soñador, aspirantes de Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular como Luis Torre Aliyan que quiere ser alcalde de Victoria, y hasta el mismo Arturo Diez que jugará por la senaduría, han metido todo su resto en la persona de Samuel García para que sea el candidato a la presidencia de la República y, creo, por primera vez no se han equivocado, deje me explico.

La lucha por los derechos, la igualdad y la paridad en México tienen más de cien años, se puede mencionar que fue en la época de la Revolución cuando el movimiento feminista tomó forma y hoy, un siglo más tarde, podría alcanzar el mayor logró al colocar a una mujer en la presidencia de la República, si todo sale como lo dicen los números de las encuestadoras, a Claudia Sheinbaum.

Y sin embargo, hay que colocar con letras mayúsculas y en negritas eso de “si todo sale como dicen los números de las encuestadoras”, porque estas no pasan de ser una fotografía del momento y porque en el horizonte se asoma la candidatura del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezando un Movimiento Ciudadano cuyo mayor activo será la candidatura joven de un hombre.

¿Este México lindo y querido dejó de ser machista?, replanteo, ¿este México lindo y querido ha digerido por fin la paridad y la igualdad de géneros?, le hago las preguntas porque en Nuevo León, cuando ganó Samuel, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, arrancó la contienda constitucional muy arriba en las encuestas y todo parece que se desinflo por su condición de mujer (sin que esto pueda comprobarse porque no hubo estudios en su momento) en medio de la violencia que se registraba en ese Estado, los del PRI y PAN cayeron al mismo ritmo y una estrategia de mercadotecnia naranja, con mucho dinero de por medio, hizo el resto para que ganara Movimiento Ciudadano.

Hoy, deje insistir, en el escenario nacional es una locura imaginar siquiera que no ganará Claudia, todavía sería una locura más grandes darle siquiera posibilidades al gober de Nuevo León aún con todos sus millones y su Tesla, peroo, las nuevas encuestas revelan datos muy interesantes que se tienen que analizar para provecharse según las conveniencias, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México, no es tan fuerte como se pensaba, ya con más de seis meses de campaña El Universal la colocó apenas en un 20 por ciento de atractivo poco más de 30 puntos por debajo de Claudia, ¿qué significa?, pues que Movimiento Ciudadano puede crecer para ocupar su lugar, rasguñar pronto la segunda posición electoral y aquí es donde viene lo interesante para nosotros los tamaulipecos, detallo:

Al crecer Samuel como candidato de Movimiento Ciudadano los aspirantes naranjas en Tamaulipas verán más puntos en su atractivo nomás por el efecto nacional, podrían arrebatar la primera minoría en el Senado, triunfar en algunas diputaciones locales y federales, tal vez hasta presidencias municipales, más si se empeña el cabecismo en encabezar candidaturas porque los odios en contra de todo lo que significa el exgobernador tamaulipeco con el crecimiento nacional de los naranjas, que está visto son sus enemigos, podría ser una combinación mortal para sus representantes en las urnas.

En Victoria, por ejemplo, el presidente municipal Eduardo Gattas, ahora mejor posicionado en las encuestas que traen los de Morena, es un hecho que al día de hoy tiene seguro repetir en su cargo por el golpe anímico en el pueblo respecto al candidato o candidata que pusiera en este municipio El Frente Amplio por México, es más, sería probable que en la recta final, allá por mayo del próximo año, su preocupación sea Luis Torre Aliyan como candidato de Movimiento Ciudadano y no Almaraz o Alejandra Cárdenas que son los mejores atractivos del PAN-PRI y PRD, y lo mismo pasaría en la mayoría de los municipios y candidatos a Diputados locales y federales.

Entonces, pues será muy interesante seguir la contienda electoral, bajo que contexto se desarrolla, en años anteriores, en todas las elecciones anteriores, los puntos con los que llegaban los aspirantes a la presidencia ya no tenían mucha variación en las campañas, por eso le decía, es un optimismo que raya en lo soñador lo de Movimiento Ciudadano y sus tiradores aunque no se si en la época de las redes y la mercadotecnia, con mucho dinero y apoyos del sistema, si se podría poner todo a favor del movimiento naranja…

ORGANIZA DIF PROGRAMAS DE APOYOS PARA EL SUR DE TAMAULIPAS… Con la asistencia de poco más de 2 mil personas, el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María Santiago de Villarreal, trajo hasta este puerto, la brigada denominada “Transformando Familias”, con la que se logró entregar más de 8 mil apoyos asistenciales en el Centro de Bienestar de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.

Adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños, pudieron accesar a los beneficios que los diferentes organismos les ofrecieron, como los de Liconsa, Fondo Tamaulipas, Injuve, Coepris, Itavu, el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, entre muchos otros.

El director general del DIF Tamaulipas, Geancarlo Bonetta Cavazos agradeció a Aida Féres de Nader por la anfitrionía del evento, así como a todas las dependencias del Gobierno Estatal, a las que se les sumaron las del orden federal y municipal con el objetivo de atender a las familias que más lo necesitan. En su mensaje, el funcionario mencionó: “El DIF Tamaulipas viene a estar cerca de cada uno de ustedes, bajo esa visión humanista de nuestro gobernador el doctor Américo Villarreal Anaya de poner en el centro de todo nuestro actuar a cada uno de ustedes”.

De la misma manera Bonetta Cavazos, invitó a las y los presentes a aprovechar cada uno de los apoyos y servicios que se ofrecieron y reiteró la disposición de todas las autoridades de seguir al pendiente de las necesidades del sur de la entidad, trabajando no solo desde las oficinas, sino en el lugar en donde la población lo requiera.

UAT UNE ESFUERZOS CON EL IMSS POR LA SALUD DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se ha destacado una vez más como una institución comprometida con la salud y el bienestar de la comunidad al llevar a cabo la “Jornada de Detección de Cáncer de Mama y Cervicouterino”.

Dentro de las políticas de colaboración institucional que impulsa el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, esta noble iniciativa se realizó en diversas dependencias de la UAT en Ciudad Victoria en un esfuerzo conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se ofrecieron servicios gratuitos mediante pruebas de papanicolaou, exploración mamaria y mastografía a mujeres mayores de 40 años, así como pruebas de glucosa y toma de presión, con el principal objetivo de promover la detección temprana de enfermedades que afectan significativamente a las mujeres mexicanas, como el cáncer de mama y cervicouterino.

La campaña contó con la colaboración de personal médico del IMSS, quienes trabajaron en estrecha coordinación con la Dirección de Recursos Humanos de la UAT para llevar a cabo las pruebas en cuatro ubicaciones estratégicas: el edificio de rectoría, la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, el Centro de Desarrollo Infantil y el Círculo de Desarrollo Infantil de la UAT.

Desde el 25 de septiembre hasta el 6 de octubre, la campaña brindó atención a poco más de 180 pacientes, incluyendo miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Esto subraya la importancia de estos chequeos, ya que la mastografía se recomienda cada dos años y el papanicolaou anualmente, como medidas cruciales para la detección temprana y el tratamiento oportuno.

Cabe señalar que la realización de esta jornada coincide con el inicio del mes de octubre, que se conoce a nivel mundial como el “Mes Rosa”, dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, el tipo de cáncer más común y la principal causa de mortalidad en mujeres en todo el mundo.

