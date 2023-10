Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se les llegó la hora…

La semana anterior el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó reformas en la Fiscalía Anticorrupción, ante los nulos resultados, la presunción de que el actual fiscal Raúl Ramírez estaba lento o protegiendo a los anteriores funcionarios, los Diputados decidieron crear dos vicefiscalias, una para investigación y otra para dar seguimiento a los procesos penales, en ambas se nombraron personajes muy lejanos al panismo, mejor dicho, muy lejanos de los cabecistas que saquearon todo un sexenio a Tamaulipas, la novedad es que este lunes 29 de octubre les tomaron protesta y entraron en funciones, claro, ya afilan la guillotina, la guadaña que cortará cabezas, de vaca.

Hay una realidad, la Fiscalía Anticorrupción tenía acuerdos, conflicto de intereses o de plano complicidad con el anterior gobernador a quien las múltiples denuncias de la actual administración demandaban enjuiciarlo, pero no se le quiso tocar, ni siquiera lo han llamado a declarar, nomás para que se dé usted una idea.

Lo que sigue será diferente, por obligación los recién nombrados vicefiscales tendrán que conocer de los casos de corrupción que han sido denunciados, no solo eso, les tendrán que dotar de Agentes Investigadores y Ministerios Públicos que perseguirán las denuncias, concretamente, las que tienen que ver con los anteriores gobernantes.

Exacto, parece que por fin concluirá la impunidad de Cabeza de Vaca y secuaces, se les llegó la hora y parece que ahora si tienen motivos para ponerse a temblar por tanto daño que nos hicieron a los tamaulipecos, a un pueblo que ya exige justicia…

BLANCA, LOS NUEVOS TIEMPOS…

La forma como Blanca Valles fue electa Secretaria General del SUTSPET legitima su liderazgo, se ganó el cargo con el voto universal, libre y secreto de los burócratas, entonces es incuestionable que los cuatros años siguientes serán de nuevos tiempos y nuevos compromisos aún cuando cumplirá ya 30 años en ese mismo escritorio.

Blanca tomó protesta como Secretaria General del SUTSPET para un periodo más y en el evento estuvieron el gobernador Américo Villarreal Anaya, todos los Secretarios de Estado, los liderazgos de burócratas y las bases que le vitorearon.

Parecía un deja vu o un evento de hace 10, 15 o 20 años atrás, Blanca bastante hábil para iniciar la gestión de beneficios para la burocracia, los gobernantes apapachando y reconociendo su liderazgo.

“Con su papá nos fue bien, ahora estamos seguros que nos va a ir mejor”, le recetaba a un Américo Villarreal Anaya que palpó por primera vez y en carne propia la institucionalidad de la burocracia.

¿Es mala una dirigencia sindical tan larga?, la verdad es que para los trabajadores resulta de beneficio, por eso lo reconocieron, porque saben que Blanca podrá trabajar en la negociación del contrato de trabajo y, sin embargo, le insisto, vienen nuevos tiempos.

Las reglas en las negociaciones salariales son diferentes, tendrá que haber más transparencia, los miembros del sindicato ser llamados a observar que se negocia, entre muchas cosas más.

Entonces no todo tendrá que ser miel sobre hojuelas, pero es un hecho que el liderazgo sindical está legitimado, también que el gobierno esta en la mejor disposición de negociar y en esto, créalo, los más beneficiados serán los trabajadores de gobierno, son los nuevos tiempos, en los que si bien no hay duda que políticamente se va a jalar para el mismo rumbo también será un hecho que las negociaciones no siempre tendrán que ser tan tersas o llenas de felicidad…

RESPETO Y COMPROMISO, OFRECE GOBERNADOR A BUROCRACIA… El Gobierno de Tamaulipas es garante de los derechos y la mejora en las condiciones laborales en retribución de las y los trabajadores, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya quien convocó a mantener un trato franco, respetuoso e institucional en la relación entre el Gobierno del Estado y el sindicato, guiados por un compromiso común de servicio a las y los tamaulipecos.

Al presidir la toma de protesta del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), para el periodo 2023-2028, encabezados por la secretaria general, Blanca Valles Rodríguez, el gobernador aseguró que la puntual aplicación de la norma en la entrega de bases sindicales y el respeto a la relación con el sindicato impactará de manera directa en la calidad de la prestación de servicios a la sociedad tamaulipeca.

“De nuestra parte hemos cumplido al garantizar certidumbre en sus puestos de trabajo, de generar un clima de cordialidad, de colaboración, en el que se respeta y se valora la dignidad de cada uno, que es el trato que debe existir siempre entre compañeras y compañeros que se aprecian y se respetan entre sí en sus diferentes instituciones y ámbitos laborales”, expresó.

Acompañado por los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, la diputada Úrsula Salazar Mojica y el magistrado David Cerda Zúñiga, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que en el Gobierno de la Transformación todas las reformas jurídicas que promovió a su paso por el Senado de la República son ahora una realidad en Tamaulipas y puso de ejemplo, la nueva política laboral que en apego y congruencia con el espíritu de la reforma de 2019, ha permitido elecciones democráticas y transparentes en los sindicatos de Salud, de Trabajadores de la Educación y del SUTSPET, mediante voto personal, libre y directo.

“El Gobierno del Estado, en su calidad de empleador, ha dado esa garantía desde que iniciamos nuestra responsabilidad y quienes han decidido los relevos de las dirigencias sindicales, han sido sus miembros”, señaló.

SOMOS ALIADOS DEL GOBERNADOR: BLANCA VALLES

Por su parte, la secretaria general del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez aseguró que los trabajadores del Gobierno del Estado son aliados del gobernador Américo Villarreal y están listos para ir juntos uniendo voluntad y trabajo, uniendo esfuerzos sindicato y gobierno, para encontrar soluciones innovadoras y asegurar un futuro más próspero para los trabajadores y sus familias.

“Hoy más que nunca se requiere estar unidos, encontrar y privilegiar las coincidencias, trabajar juntos en beneficio del bien común, para seguir consolidando nuestro sindicato, un sindicato más sólido y fuerte; no permitamos que las diferencias nos dividan, porque un sindicato dividido, será un sindicato detenido”, mencionó.

“Cuente con nosotros para hacer de la transformación la vía más corta para el crecimiento y desarrollo de Tamaulipas. Porque para los hombres y mujeres del SUTSPET nuestra única bandera es y será Tamaulipas”, reiteró.

