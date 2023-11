Delitos van a la baja en Tamaulipas, confirma Observatorio Ciudadano

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas afirmó que sigue a la baja la incidencia delictiva en el estado, lo cual se demostró con un estudio realizado por la Red Estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, a través del Observatorio Ciudadano para conocer los principales delitos en los municipios de Tamaulipas en el 2023 y compararlo con los dos años inmediatos anteriores.

Durante la rueda de prensa semanal, Jorge Cuéllar Montoya, titular de la Vocería, expuso que tal como se ha puesto de manifiesto en los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe una tendencia a la baja, “el reto es continuar con esa tendencia”, indicó.

En el encuentro con los medios de comunicación también presentó el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado, correspondiente al mes de octubre en el que se lograron 31 órdenes de aprehensión cumplimentadas con un total de 31 personas detenidas por diversos delitos; 53 detenidos en flagrancia por delitos como robos, lesiones, daño a propiedad, abuso sexual, narcomenudeo, entre otros, así como 77 personas vinculadas a proceso por diferentes delitos como lesiones, abuso sexual, violencia familiar y robo domiciliario y 32 sentencias condenatorias que van desde los cuatro meses hasta cien años de prisión.

De igual manera, Cuéllar Montoya expresó que no tiene ningún reporte sobre posibles robos de vehículos en las carreteras aledañas a la capital del estado y exhortó a la ciudadanía a presentar la denuncia en caso de que ser víctima de algún incidente y recomendó no dar credibilidad a todo lo que se da a conocer en redes sociales.

“Yo lo que les pido es que denuncien si hay eso, porque el problema es que si no hay denuncia no hay delito; no tenemos denuncias”, expresó.

“Sí hemos visto en redes sociales, pero en redes sociales también ha habido muchos inventos, en redes sociales también ha habido muchas notas falsas, en redes sociales también ha habido muchas publicaciones que ni corresponden a Tamaulipas, que ni corresponden a México y que ni corresponden a estos tiempos y esa irresponsabilidad es de malos tamaulipecos, que por fortuna son muy poquitos, porque los buenos somos mucho más yo lo que les pido es que denuncien”, agregó el vocero de Seguridad, durante la conferencia de prensa de este viernes en Palacio de Gobierno.

Aseguró que por parte de la Guardia Estatal y Guardia Nacional existe una vigilancia permanente en las carreteras del estado y se está trabajando diariamente para mantener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva.

“Tenemos miles de visitantes, miles de personas que vienen de la frontera para visitar a sus familiares, somos el estado de la frontera norte con mejores resultados en este año 2023; esto hay que decirlo, los tamaulipecos tenemos que sentirnos orgullosos de los logros e ir dejando ese estigma del pasado del Tamaulipas violento”, mencionó.

También mencionó que durante los recientes eventos culturales, como el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, en la Feria Tamaulipas y durante las celebraciones como motivo del Día de Muertos no se presentó ningún incidente y en todos se reportó saldo blanco.