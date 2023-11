Marco Antonio Vázquez Villanueva

El misterio de Morena…

El pasado viernes 3 de noviembre se cerró el registro de aspirantes a Senadores y Diputados federales en el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, desde ese día hasta hoy solo conocemos a los que no serán, los que ellos solos hacen alharaca porque juntaron los papeles que les exigía la convocatoria y tuvieron la habilidad de agarrar una computadora y seguir los pasos de la misma aunque casi podríamos jurar que en un 95 por ciento ni siquiera serán tomados en cuenta, nadie los conoce y a quienes se les conoce no votarían por ellos, así de claro hay que decirlo, porque cualquiera se pudo haber apuntado, sin embargo, será hasta enero cuando se conozcan los que realmente podrán competir por los cargos de Senador o Diputado federal.

Lo extraño es que no se den a conocer todos los registros, quizá sea porque de esa lista, por muy larga que llegue a ser, se identificaría claramente a los serios aspirantes o, tal vez, porque las convocatorias emitidas hablan de la imposibilidad de registrarse como aspirante a más de un cargo y tengan que proteger a algunos o algunas, es decir, si alguien se apunto para ser Senador ya no podría aspirar a ser Diputado o viceversa y quizá el partido las requiera en otro lugar diferente al que pensaron.

Como sea, tanto misterio no abona en mucho a la forma democrática como deben desarrollarse los procesos internos en los partidos y quizá se pueda prestar más a desencuentros con votantes y militancia que a incrementar el atractivo de ese partido a nivel nacional.

Porque todavía hay algo más, la realidad es que resulta irrelevante la lista de los aspirantes a los diferentes cargos porque todavía no se conoce a fondo el convenio de coalición que hayan firmado con el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, y tiene razón, no olvide, por ejemplo, que hace tres años los Distritos de San Fernando y Victoria, de la noche a la mañana (esos convenios, aunque se tienen que firmar un día antes de que inicien las precampañas, se pueden modificar hasta un día antes de los registros de candidatos) tuvieron que entregarse al Verde y, por lo que se sabe, los dirigentes de ese partido siguen presionando fuerte para que sea otra vez de la misma manera.

Vaya pues, con los amarres en México podría resultar que todos los tiradores de Morena a ser candidatos a Diputados federales por el Distrito V con cabecera en Victoria se hayan calentado sin necesidad alguna y que al final Manuel Muñoz o alguien de su partido les ganen la posición sin sudar ni mortificarse.

Por supuesto, tampoco debe olvidarse del PT que reclamará otro u otros espacios en los Distritos de Tamaulipas, digo, si es que como hace tres años la coalición con dichos organismos va completa en lo nacional, lo que todavía no conocemos todos porque igual son datos que se guardan muy celosamente.

Pero no se desespere, en realidad todo tiene fechas en el calendario electoral, el INE y los propios estatutos de los partidos se tienen que respetar porque los abogados electorales cada día están más pendientes de dichos actos lo que de una u otra manera beneficia la democracia y transparencia.

Bueno, eso de las fechas que otorga la autoridad electoral a veces parecen pura referencia, aún cuando se puedan atacar, por ejemplo, la convocatoria de Morena, también la que emitirá el PAN, adolecerán de muchas cosas que no sabemos qué tan adentro de la ley estén, los tiempos principalmente, la calidad de cada uno de los registros, la publicación de nombres, es más, no hay que olvidar que de entrada ya tienen candidata cada uno de esos organismos.

Por ello le digo, resulta algo extraño el misterio en Morena, más extraño todavía que haya abierto convocatorias a todos los cargos a sabiendas de que no podrán encabezar todas las fórmulas, y si, lo mismo le pasará a los panistas junto con los tricolores y amarillos, pero de eso ya le hablaremos pronto…

CIENTIFICOS DE LA UAT DESARROLLAN SENSORES PARA MONITOREAR CALIDAD DEL AGUA… Mediante el impulso a la investigación científica que promueve el rector Guillermo Mendoza Cavazos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se refirma como una institución líder en el desarrollo de proyectos e innovaciones que abordan cuestiones fundamentales para la sociedad y el medioambiente, lo que contribuye significativamente al avance del conocimiento.

Actualmente, investigadores de la UAT se encuentran colaborando en un proyecto de relevancia científica centrado en el desarrollo de sensores de fibra óptica y su aplicación en la protección, conservación y cuidado del agua.

El Dr. René Fernando Ramírez Cruz, profesor de la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) de la UAT, es uno de los investigadores involucrados en este proyecto, junto con un grupo destacado de colegas, incluyendo al Dr. Gerardo Romero, la Dra. Yadira Fuentes, el Dr. Alberto Reyna, la Dra. Lucida Balderas, el Dr. Leopoldo Garza y el Dr. Aldo Luis Pérez.

Comenta el investigador que el proyecto en cuestión se concentra en la creación de sensores de fibra óptica que utilizan la emisión de la fluorescencia para detectar mercurio en soluciones acuosas.

El objetivo fundamental es crear un sistema de monitoreo de la calidad del agua, especialmente diseñado para medir partículas o concentraciones de mercurio.

Una característica distintiva de este sistema es su capacidad para realizar un monitoreo en varios puntos espaciales, lo que lo hace aplicable en una amplia variedad de contextos, incluyendo la supervisión de cuerpos de agua de gran tamaño y la evaluación de la sustentabilidad agrícola.

Los logros alcanzados por estos investigadores han resultado en la publicación de artículos de alto impacto en la revista científica Journal Citation Reports (JCR) y la participación destacada en congresos internacionales.

TULA RECIBE A JUGADORES DE TOCHITO Y DERRAMA DE 4 MDP… En el pueblo mágico de Tula, inició la primera edición del Gobertazón, un evento deportivo que reunió a más de 450 jugadores y 40 equipos de las ciudades de Nuevo Laredo, Tampico, Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria, así como del estado de Nuevo León y San Luis.

Este torneo marca el comienzo de un ciclo itinerante que se llevará a cabo en las seis regiones del estado en los próximos años. El objetivo principal es generar una derrama económica significativa para los prestadores de servicios de los municipios anfitriones, además de promocionar el estado en el proceso.

En colaboración con el Instituto Nacional del Deporte, trabajando en sinergia intersecretarial, se organizó el torneo estatal de tochito, que incluye siete categorías: 17 años, 19 años, varonil, femenil, mixto, varonil +25 y femenil +35.

La subsecretaria de Desarrollo y Promoción Turística del estado, Verónica Loredo Hernández, en representación del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que este evento está alineado con el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Américo Villarreal Anaya, que busca generar productos turísticos para impulsar el desarrollo económico de los municipios de Tamaulipas.

El torneo cuenta con una bolsa de premios de más de 100 mil pesos, con 10 mil destinados a cada categoría. El objetivo principal es promover el deporte, fomentar la convivencia familiar y estimular el desarrollo económico de activos turísticos y las familias dentro de la cadena productiva del turismo.

El evento incluyó una auténtica callejoneada al estilo de Tula, que ofrecía jarritos artesanales, actuaciones en vivo de grupos norteños y un DJ. Durante esta experiencia, familias y jóvenes tuvieron la oportunidad de interactuar, explorar y conocer los encantos del Pueblo Mágico de Tula.

Se anticipa que esta actividad deportiva tenga un impacto económico estimado de más de 4 millones de pesos, con una asistencia proyectada de más de 2 mil personas, incluyendo jugadores, acompañantes y turistas.

