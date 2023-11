Diputada del PRI corre a Jaime Maussan de San Lázaro por presentar “tonterías”

AGENCIAS

La prioridad para la Cámara de Diputados debe ser la aprobación de fondos para la reconstrucción de Acapulco, y no la presentación de las tonterías de Jaime Maussan, señaló la diputada Cynthia López (PRI).

La legisladora compartió un video en donde encaró al investigador de ovnis, que acudió a San Lázaro, invitado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), para participar en el segundo foro sobre vida extraterrestre.

Lamentó que los legisladores de Morena realicen ese tipo de foros, en lugar de buscar cómo etiquetar fondos para los damnificados de Acapulco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Vemos a Jaime Maussan, aquí en la Cámara de Diputados. Señor, estamos discutiendo el presupuesto, no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Ésta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto. No le han dado ni un peso a Acapulco, y usted de aquí de visita. No queremos a Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. Fuera Jaime Maussan sus mentiras, hay prioridades en Cámara de Diputados, que es el presupuesto para Acapulco”, señaló.

La diputada López dijo que es una vergüenza que el investigador Maussan haya acudido a la Cámara de Diputados, para presentar “tonterías”, en medio de una discusión presupuestal importante para el país.

“A mí sí me parece terrible que Jaime Maussan venga cuando estamos discutiendo el presupuesto. Aquí estamos para otras cosas, que se vaya con sus ovnis y sus creencias a otro lado. A mí me parece una vergüenza que en un día tan importante, como es la discusión del presupuesto, este señor venga aquí con sus tonterías”, dijo.