Marco Antonio Vázquez Villanueva

La crisis del agua…

¿Qué es lo prioritario para solucionar el problema del agua?, la pregunta surge porque en todo Tamaulipas hay una crisis del vital líquido y no crea que me refiero solo a la de riego o uso agrícola, no, también para el consumo humano.

Ya sé, dirá que cuidarla, otros que corregir los problemas administrativos y la corrupción que hay en los organismos administradores, algunos más hablarán de obras y hasta de actos para que llueva y sí, todas son buenas ideas pero me voy más allá, a sugerir la idea, la urgencia, de castigar ya la corrupción del pasado que nos dejó así como hoy estamos, es decir, se requiere poner buenos ejemplos para que no vuelva a suceder que se roben los recursos hasta el grado de dejar casi en quiebra esas paraestatales llamadas Comapa´s.

El Ciudad Victoria, por ejemplo, por cuatro o cinco días no llegó una gota de agua al 70 por ciento de las tomas domiciliarias, pero hay que decirlo, se tiene más de 10 años en esta crisis de agua, el problema es tan viejo como las promesas de resolverlo que han hecho quienes han ocupado la silla principal del palacio ubicado en el 17 e Hidalgo.

También hay que remarcar que al principio la solución era sencilla, no robarse el dinero de la Comapa habría sido suficiente para ello, con el monto del saqueo que se hizo habría alcanzado para tapar fugas, tal vez para cambiar toda la red de agua potable y de drenaje y quizá hasta para cubrir los baches que dejaron cada que los administradores de los recursos pretendían simular trabajo abriendo zanjas, pero se distrajo a los bolsillos de vivales.

¿Lo duda que la solución era sencilla?, cheque las noticias de hace algunos años y notará como sin pudor algunos los gerentes de esa paraestatal reconocían que hasta el 50 por ciento del agua potable se desperdiciaba en fugas, luego le fueron bajando sin que se supiera que hicieran algo para evitarlo, es decir, el problema solo disminuía en declaraciones, no en los hechos.

Es decir, la solución fácil era antes de que la crisis de agua fuera real, cuando los que se disfrazaron de políticos prefirieron llenarse los bolsillos de dinero y hasta se financiaron campañas políticas en lugar de trabajar en obras de infraestructura que hicieran eficiente la distribución del líquido o se pudiera evitar que cualquier lluvia o apagón nos dejará sin agua, igual prever para los días difíciles como los que vivimos.

Por supuesto, en el tema del agua todavía hay mucho que hacer en materia administrativa, apretar tuercas y cerrar llaves al dispendio, pero urge más lo esencial, el cuidado de esta, evitar fugas y no solo las que son responsabilidad de la Comapa también las de casa que ahí se tira más de la que imagina.

Y si, igual es primordial no seguir cayendo en la tentación de entrarle al juego de los vendedores de ilusiones que otra vez van a prometer llevarnos agua hasta la casa, todos los días y bien limpia, en ese aspecto, lo que he dicho siempre, revise historias, cheque capacidades, analice lo que han hecho y no lo que dicen.

Hay, sin duda, una severa crisis de agua, la solución es difícil, urge una segunda línea del acueducto a la presa, también poner a funcionar nuevos pozos como lo ha anunciado el gobierno, tapar todas las fugas y evitar el desperdicio en casa, pero, soy de los convencidos, urge más buscar a los culpables de nuestro problema para un tema de justicia y eso sea ejemplo para que no vuelvan a suceder las cosas de la misma manera.

Y como siempre le digo, Victoria solo es un ejemplo, revise lo que ha ocurrido en todos los municipios de Tamaulipas, es más, en casi todo el país y le podría asegurar que es un mal general, la crisis del agua nace del saqueo a las Comapa´s, de la corrupción y de toda una serie de delitos en los cuales el pueblo demanda justicia como un buen principio para ir solucionando el problema, los castigos ejemplares evitarán nuevos saqueos y, le aseguro, que de esa manera por lo menos habrá una mejor y mayor infraestructura que en mucho ayudará…

HABRÁ SEGUNDA LINEA DEL ACUEDUCTO… Hablando de agua, bien vale la pena que apunte que el próximo viernes estará en la capital del Estado, Germán Martínez Santoyo, Director General de CONAGUA, lo hará para reunirse con el gobernador y dar a conocer los apoyos para los agricultores que se quedarán sin riego y algo mucho más importante, se prevé que anuncie la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” entre otros proyectos que se han estado trabajando con el gobierno de Tamaulipas.

Vaya pues, podría haber dinero también para la construcción del emisor de aguas tratadas que irá de Monterrey a la presa Marte R. Gómez, para lo cual hay recursos disponibles.

“Hay conciencia de la gravedad del problema del agua, por eso Tamaulipas se abstuvo de presentar controversia por el tema del trasvase, porque Nuevo León vive una emergencia extraordinaria y es que los regios no tienen agua suficiente ni en las presas y Tamaulipas ha sido solidario, pero los agricultores tamaulipecos tienen el respaldo firme y decidido tanto del gobierno estatal como del federal y eso se verá en la reunión de Américo y Germán”, dijeron fuentes cercanas al gobernador Américo Villarreal.

MATAMOROS, UN ALCALDE ACUSADO DE SUCIO… En las redes sociales comenzó a circular que la Comisión de Regulación Sanitaria sancionará al alcalde de Matamoros, Mario López, luego de diversas denuncias en contra de su restaurante Los Magueyes en el cual presuntamente vende pollo en mal estado y comida insalubre.

Por supuesto, las denuncias se deben desprender de los deseos de sus enemigos por golpear su imagen y quitarle la tentación de seguir con su proyecto personal de dejar sucesor en la alcaldía, tal vez no sean del todo reales, pero, sea como fuera, el río suena.

Hay algo más, lo de Mario López es el típico caso de un personaje que tenía futuro político hasta que sus berrinches lo derrumbaron, lo claro hoy es que de aquellos sueños de ser aspirante a la gubernatura y después Senador ya no queda nada, hoy parece que tendrá que conformarse con no parar en la cárcel o con más daños en su imagen porque las acusaciones en su contra tienen algún sustento, hay un alcalde acusado de sucio, y créalo, no solo hablan de su actividad como empresario, es más, quizá eso solo es el pretexto más pequeño que se encontró para comenzar a minarlo…

CELEBRA UAT ANIVERSARIO 52 DE CIENCIAS… La Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), celebró el 52 Aniversario de su fundación con una serie de actividades académicas, culturales y deportivas.

El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, presidió la apertura de eventos conmemorativos acompañado por la directora del plantel universitario, Dra. Elsa Fernanda González Quintero, con la asistencia de estudiantes, docentes y ex directivos de esta institución académica del Campus Victoria.

En ese marco, el rector inauguró la remodelación del “Comedor Alces”, que ha sido reactivado para brindar de lunes a viernes el servicio de desayunos y comidas a bajo costo en apoyo a los estudiantes foráneos y locales que así lo requieran.

En su oportunidad, el C.P. Guillermo Mendoza felicitó a la comunidad UAMCEH por celebrar 52 años de mantener un compromiso inquebrantable con la excelencia educativa, formando generaciones de profesionales que han elevado el estandarte de la UAT a lo más alto en el ámbito de las Ciencias de la Educación y las Humanidades.

Sostuvo que, parte importante del éxito, es que los programas académicos contemplan dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para afrontar y resolver los desafíos del mundo contemporáneo.

Por su parte, la Dra. Elsa Fernanda González Quintero expresó su reconocimiento al rector porque con su apoyo se ha fortalecido la calidad educativa para brindar mejores servicios a los estudiantes que se preparan en los diferentes programas de licenciatura y posgrado.

A su vez, destacó la asistencia en el evento de los ex directores de la UAMCEH, Mtro. Pedro Espinoza Baca, Mtro. Valentín Ávila Márquez, Mtra. Cristina Cárdenas de la Garza y del M.V.Z. Antonio Puga Hernández, así como del decano Dr. José Manuel Capello García, a quienes expresó también su reconocimiento porque han sido partícipes de la ruta que se ha trazado para conseguir la excelencia académica.

La Dra. González Quintero subrayó también que la UAMCEH tiene como principal fortaleza a sus estudiantes y docentes, y a quienes, como egresados, reafirman el prestigio de una institución que durante 52 años ha tenido firme el compromiso de formar profesionistas que trascienden por su liderazgo en el campo de las Ciencias de la Educación y las Humanidades.

En el marco de la ceremonia conmemorativa efectuada en el auditorio de esta Unidad Académica, el rector Guillermo Mendoza hizo entrega de reconocimientos a estudiantes que durante el ciclo escolar se han destacado en la academia, la ciencia, el deporte y las artes, así como en las actividades del nuevo programa Vida UAT.

Al cierre de la jornada de actividades, se llevó a cabo un emotivo encuentro de convivencia en el espacio del Ágora Cultural, en donde el rector, estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo celebraron con el tradicional pastel de aniversario.

