El Congreso, la clave…

Como si fuera cosa menor la disputa por las candidaturas a Diputados locales parecen no importarle a nadie, ni en Morena ni en la oposición, está tan pinche el pleito por el poder legislativo que los nombres de los aspirantes a dichos cargos lo más que provocan es risa o preocupación por lo que han hecho hasta ahora, por su pasado.

De la parte oficial parecen no comprender que es ahí, en el Congreso, donde tienen atorados todos los temas, que es el poder legislativo desde donde protegen o se han visto incapacitados para anular y remover al Fiscal General, al Fiscal Anticorrupción, al Auditor Superior del Congreso, hasta a muchos jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que son los que tienen frenado el aterrizaje completo de la Cuarta Transformación impidiendo la justicia que demanda el pueblo.

Es más, desde el Congreso es que se permite, con su auditor superior, el saqueo de algunos presupuestos que le son inyectados a los aliados cabecistas para enfrentar al partido en el gobierno y quien los represente, la prueba son las auditorias a las que son sometidas muchas paraestatales en donde nunca les encuentran nada mientras la Auditoria Superior de la Federación comenzó a reclamar casi 200 millones de pesos nomás de los 9 meses de gobierno de Cabeza de Vaca en el 2022.

Por eso es poco entendible la poca atención que se ha dado en cuanto a los aspirantes a Diputados locales, parece que fueran el relleno cuando resultan, para uno u otro bando, mucho más importantes que las alcaldías, así sea la de Nuevo Laredo, Reynosa o Victoria.

Mire, sean quienes sean, sin importar partido que les patrocine, los alcaldes es un hecho que tienen que buscar al gobernador y tener disciplina sobre casi todos los temas, incluso ceder mucha parte de sus atribuciones en la búsqueda de mayores presupuestos o beneficios para sus gobernados o personales, cosa contraria es el Congreso, ahí lo que existe es poder y este no se comparte, el ejemplo es hoy y las condiciones de este poder.

Para la Cuarta Transformación sería fatal que otra vez el Congreso del Estado quede dividido o con mayoría de los cabecistas, caso contrario, si logran junto con los aliados ganar se podría garantizar que el Auditor, los Fiscales y hasta magistrados y jueces no harían huesos viejos en sus cargos, casi le podría asegurar que se irían muy mansitos a pedir disculpas y retirarse antes de que los metan al bote por sus múltiples omisiones o complicidades apoyando así realmente al gobierno.

El Congreso es la clave, quien lo gane podrá asegurar el éxito de sus proyectos mientras que los perdedores tendrán que apresurarse a buscar los mejores sitios para salir huyendo del Estado o seguir quedando mal a sus gobernados en eso de hacer justicia…

AMLO Y AMÉRICO, BRAZO CON BRAZO…

Para quienes pretendían (Cabecistas sobre todo) hacer creer que la relación de Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Américo Villarreal pasaba por mal momento al decidir la Comisión Nacional del Agua dejar sin riegos a los distritos del norte del Estado para privilegiar llevar agua a Nuevo León quizá sea conveniente mostrarles una foto de este domingo, en la misma aparecen el presidente y el gobernador de Tamaulipas casi riendo a carcajadas al momento que se anunciaban inversiones y actos compensatorios para el Estado por dicho conflicto del agua.

La fotografía fue tomada durante el informe de labores de la gobernadora de la Baja California, y de los hechos que le habló es de la confirmación de recursos para una segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, de un emisor de aguas residuales en Nuevo León para que ya tratadas lleguen estas a las presas del norte y de los acuerdos que se están dando para compensar a los productores por los daños que pudieran sufrir en este ciclo agrícola.

Ya el viernes el Director general de la CONAGUA, Germán Martínez Santoyo, había traído la confirmación del apoyo y la empatía que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para los tamaulipecos y con las imágenes de ayer se refuerzan.

En una reunión con el Gobernador Américo Villarreal Anaya y sobre el paquete de apoyos para los agricultores del norte de del Estado, se dijo que con ellos se trabaja de la mano para una propuesta que será presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la intervención de la Secretaría de Agricultura.

ORGANIZA UAT CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN… Investigadoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que desarrollan sus proyectos en cuerpos académicos, redes y grupos de trabajo científico en diferentes áreas del conocimiento, tuvieron una destacada participación en el V Congreso de Investigadoras del SNI y de Iberoamérica celebrado en Tampico, Tamaulipas.

El evento desarrollado del 9 al 11 de noviembre en instalaciones de la Expo Tampico tiene por objetivo ser el espacio más importante de discusión e intercambio de conocimientos, resultados de investigación en las diversas áreas y experiencias en el trabajo de las mujeres investigadoras; además de seguir dando visibilidad a la investigación liderada por mujeres; y contribuir al fomento de las vocaciones científicas en todas las áreas en las mujeres y niñas.

La quinta edición de este Congreso integró conferencias magistrales, paneles, mesas de trabajo y exposición de carteles de investigación, así como el programa cultural Fandangos por la Lectura, donde participó la escritora e investigadora Dra. Beatriz Gutiérrez Müller.

En ese contexto, tuvieron una destacada participación las investigadoras de la UAT, Dra. Margarita Hernández Rejón, directora del Centro de Estudios Territoriales y del Hábitat de la Facultad de Ingeniería Tampico; la Dra. Hortensia Castañeda-Hidalgo docente de la Facultad de Enfermería Tampico, reconocida por el Capítulo Internacional Tau Alpha de Sigma Nursing 2020.

Entre otras ponentes participaron la Dra. María Guadalupe Simón Ramos, investigadora en Ciencias en Matemática Educativa, adscrita a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades; y la Dra. Lidia Compeán Ortiz, de la Facultad de Enfermería Tampico, además de investigadoras de otras unidades académicas y facultades de la UAT.

Entre los eventos, la Dra. Margarita Hernández Rejón presentó la obra “Ciencia, género y multidisciplinariedad”, que reúne el trabajo de cuarenta y cuatro investigadoras de universidades nacionales y extranjeras, en temas de perspectiva de género, ciencias de la salud, ciencias duras, con las diferentes visiones y perspectivas, generadas a partir de trabajos desarrollados en diferentes países.

Además, se presentaron los libros: “Ciencia y transdisciplinariedad”; “La voz de las mujeres científicas”; “Mujeres en la ciencia: experiencias de las científicas y sus aportes”; “Las científicas y su incidencia social”; “Caminar juntas en la ciencia” y “Mujeres investigadoras y la divulgación de la ciencia”, que sintetizan el trabajo de la cuarta edición del Congreso de Investigadoras del SNI y de Iberoamérica.

En los eventos se contó con la presencia y participación de la Dra. Angelica Mendieta Ramírez, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y presidenta de este Congreso, así como la Dra. Dora Barrancos, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

En la organización del V Congreso de Investigadoras SNI y de Iberoamérica participaron el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Educación, la BUAP, la UAT a través de la Facultad de Ingeniería Tampico, entre otras instituciones.

