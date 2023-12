Por Carlos López Arriaga

Fosfo-Fosfo, game over

Cd. Victoria, Tam.- La imagen lo dice todo. Un meme anónimo, sin texto ni edición, resume de golpe el drama de Movimiento Ciudadano, el desenlace de una ambición presidencial abortada por sus excesos.

La cámara mirando al cielo, hacia el cableado urbano, registra unos tenis color naranja unidos por sus agujetas y trepados a los alambres.

En efecto, colgaron los tenis. Frase de barrio, costumbre propia de la cultura urbana, práctica de significado luctuoso, referencia al fallecimiento de alguien conocido.

Al caso que nos ocupa, es la muerte de un sueño. El fracaso de una precampaña que el marketing más grosero identificó de manera machacona con ese calzado deportivo de ingrata fosforescencia.

El gober fosfo y su parejita fosfo-fosfo, con más fósforo en los pies que en el cerebro. Carne joven, ideas viejas. Nulo respeto por leyes, reglamentos y protocolos. Esto es así porque yo lo digo y la letra escrita me vale pura chingada.

Alegría festiva con arrebatos del más rancio autoritarismo. Chiflazón individualista de imponer la voluntad a rajatabla, atropellando derechos y pasando por encima de interlocutores y adversarios.

De tiempo atrás, la parejita tóxica, SAMUEL y MARIANA, ya había probado las primeras mieles de una campaña nacional, violentando toda suerte de leyes electorales, con una soberbia acaso comprensible en las competencias deportivas o en el showbiz, pero impropia para una justa electoral.

EL SUPLENTE

Caprichoso, el regiomontano hizo todo para imponer su relevo por decreto, al boletinar como “encargado de despacho” al Secretario General de Gobierno JAVIER NAVARRO VELASCO.

Decisión fuera de la ley. La constitución marca que, en ausencia de gobernador, el sustituto sea nombrado por el poder legislativo. Y nadie más. Nunca el mandatario con permiso, pues se trata de un cargo político.

Por esta razón, el 25 de octubre, el mismo día en que fue aprobada la licencia de SAMUEL, el Congreso nombró como reemplazo al magistrado presidente del tribunal estatal, ARTURO SALINAS GARZA.

Lo cual no prosperaría por un error de procedimiento. Antes de ser electo, SALINAS debió separarse del cargo. Muy a la mexicana, hicieron las cosas al revés, primero el nombramiento y después la licencia de su chamba anterior.

Dieron motivos, pues, a la impugnación de los abogados naranjas. La promoción de SALINAS fue desechada y SAMUEL lo festejó diciendo que había caído la “manzana podrida”, en referencia al apodo del magistrado (“la manzana”) por su rostro rojizo.

Pero era apenas un primer round ganado por los naranjas, no la pelea completa. El congreso perdió esa batalla pero no la guerra.

OTRA CARTA

Vino entonces una contrapropuesta de la legislatura en la persona del vicefiscal LUIS ENRIQUE OROZCO, quien resultó electo y juramentado como mandatario interino el 29 de noviembre de 2023. Furioso, SAMUEL contraatacó de inmediato en dos frentes.

(1) Azuzando a grupos porriles para que tomaran por asalto el palacio legislativo buscando abortar el nombramiento de OROZCO. Tumbaron puertas, vandalizaron el inmueble.

Episodio equiparable a la turba que irrumpió en el Capitolio incitada por DONALD TRUMP en enero del 2021, para impedir una decisión del congreso.

Igual las huestes de SAMUEL, pero en chiquito. Cínico, el mandatario alegó que la agresión habría sido un “autogolpe” de las bancadas opositoras.

Aunque mentiras así no se sostienen en la era de las cámaras de vigilancia y los celulares con video. Uno a uno fueron identificados los líderes del motín. Puros operadores de SAMUEL, cuadros medios del MC.

(2) Y luego vino la embestida legaloide. Para casos así, nunca falta un juez fariseo dispuesto a obsequiar el más alegre de los amparos al gusto del peticionario que acude presuroso y con chequera abierta. Lo saben (entre otros) los cabezones tamaulipecos.

Tocó el caso al juez tercero de distrito en la Ciudad de México, GABRIEL DOMÍNGUEZ, quien echó abajo el interinato de OROZCO y justificó su fallo con una extravagancia.

Que los diputados debieron elegir un reemplazo cercano a la plataforma del MC con la que SAMUEL ganó en las urnas. Detalle que el congreso no está obligado a considerar, pues la ley solo estipula la facultad del legislativo para nombrar suplente y punto.

ÚLTIMA PALABRA

Todavía en la víspera del “Día D”, SAMUEL festinaba su capricho, pensando que había logrado imponer a NAVARRO. Pero aún quedaba la Suprema Corte y esta intervino media hora antes de vencer el plazo, cuando GARCÍA SEPÚLVEDA se disponía a dejar la gubernatura en manos de un testaferros.

Por boca del ministro JAVIER LAYNEZ POTISEK, la Corte emitió un fallo inapelable que daría el vuelco definitivo a dicha comedia, al reconocer a OROZCO, el vicefiscal votado por el Congreso.

Sería el escenario más temido por SAMUEL. Dejar las riendas en manos del enemigo durante seis meses. Tiempo en que podrían investigar sus corruptelas, publicar decretos legislativos congelados y liberar presupuestos retenidos a municipios de otros partidos.

Tuvo que reasumir la gubernatura y bajarse de la lucha presidencial. Frentazo seco, golpe de realidad a quien todo el tiempo pensó que podría imponer su regalada gana.

Game over, el juego terminó, sus apoyadores perdieron la apuesta. Y falló también la brujería de DANTE DELGADO. Tendrá que elegir otro gallo y le quedan pocos, pues el plazo ya venció para quienes tienen cargo público, como COLOSIO y ALFARO.

Se confirma que la puja presidencial será entre dos: CLAUDIA y XÓCHITL. No habrá un tercero con fuerza suficiente. Y acaso este sea el origen profundo de tan curioso episodio. Nunca fue un litigio jurídico, siempre se trató de un enconado pleito político.

