Tuca Ferretti sobre Siboldi: “Me hicieron lo mismo”

Tras el comunicado en redes del técnico Robert Dante Siboldi, quien se siente calumniado y mal tratado por la directiva de Tigres, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti señala que le hicieron lo mismo, solo que no tan grave.

El analista de ESPN ‘Tuca’ Ferretti afirma: “Normal. A mí me hicieron lo mismo, nada más no tan grave”.

“Lo que llama la atención y tiene razón Siboldi, es que la gente de CEMEX llega y dice a los periodistas: ‘nosotros vamos a dar información de que esto y de lo otro’, y los periodistas se lo creen”, agregó ‘Tuca’ Ferretti en Futbol Picante de la tarde.

“A mí me dijeron que iban a dar prueba a los periodistas, que les iban a demostrar a los periodistas que yo recibía dinero de los jugadores, que yo tenía jugadores, y el periodista callado”, siguió hablando el ex entrenador de Pumas, Chivas y Tigres.

Señaló ’Tuca’ Ferretti que periodistas le dijeron que seis meses después de su salida del club, acudieron ante los dirigentes para conocer las pruebas prometidas y no hubo tales. “No, no hay pruebas… no hay pruebas y siguen callados”.

Afirma ‘Tuca’ Ferretti que en Tigres, “es calumnia tras calumnia, de veras, e involucran a los medios de Monterrey; coludidos los medios”. Álvaro Morales comentó que él y ‘Tuca’ se reunieron con periodistas, “y nos dijeron que está prohibido decir, pronunciar su nombre (de ‘Tuca’) y se refieren a él como la gestión anterior”.

Por su parte, Dionisio Estrada apuntó que en Tigres hay una maquinaria para armar historias, a lo cual ‘Tuca’ complementó: “Sí, maquiavélicas”.

La salida de Ricardo Ferretti de Tigres se confirmó el 10 de mayo de 2021 mediante un comunicado del club; Tigres enumeró los logros del brasileño-mexicano, al tiempo que le agradeció el compromiso mostrado a lo largo de los 11 años consecutivos que defendió los colores del club.

Muchas especulaciones se dieron luego que Tigres no le renovara contrato al estratega; se habló de supuestos incumplimientos de ‘Tuca’ y que se beneficiaba económicamente en contrataciones de jugadores, junto con Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres durante la última parte de la era Ferretti en la dirección técnica de la institución.

El presidente de Tigres es Mauricio Culebro, quien se integró al club universitario en junio de 2021 en sustitución del ingeniero Alejandro Rodríguez. Por su parte, Mauricio Doehner, quien ha hecho buena mancuerna con Culebro, es el presidente del Comité de Enlace Tigres-CEMEX.