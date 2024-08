Brenda Bezares exige disculpa pública a Shanik Berman o enfrentará demanda

AGENCIAS

Después de ser eliminada de “La casa de los famosos México”, Shanik Berman podría enfrentar serios problemas legales, pues hace tan solo unos minutos, Brenda Bezares advirtió que demandará a la periodista de espectáculos por las acusaciones que hizo contra Mario Bezares a nivel nacional.

Y es que Berman, durante la posgala, no sólo tachó al conductor de hipócrita y de ser una mala persona; también, revivió los señalamientos que, hace 25 años, llevaron a “Mayito” tras las rejas, cuando fue involucrado en el asesinato de Paco Stanley.

En ese entonces se dijo que Bezares había confabulado en el tiroteo donde Stanley perdió la vida, y aunque tiempo después fue absuelto y puesto en libertad, ahora Berman se dijo convencida de la culpabilidad del conductor: “Sí creo que lo hizo. Tú crees que iba a decirme: ‘sí lo puse'”, dijo a Mauricio Garza y “El Borrego Nava”.

Las palabras de la presentadora de “Hoy” llegaron hasta los ojos y oídos de la esposa de Mario, quien ya reaccionó y a través de las redes sociales puso un ultimátum a la comunicadora.

Brenda reprobó las fuertes declaraciones en contra de su esposo y dejó claro que con ellas Shanik no sólo está lastimando a Mario, también a ella y sobre todo a su familia: “lamentablemente el día de ayer Shanik, con todas las acusaciones tan grandes y graves que hizo, vuelve a poner en mí un estado como su hubiera ido a la posguerra, lastimando no solamente a mi familia”, dijo en un video a manera de comunicado oficial.

Aunque esta consciente de que la exparticipante de “La casa de los famosos” habló desde su enojo, Brena aclaró que no dejará pasar esta situación; incluso, le exigió una disculpa pública, de lo contrario, adelantó, tomará acciones legales: “yo quiero que Shanik haga una disculpa pública para Mario, para mi familia que también la dañó. Mario no se merece eso, y de no ser así actuaremos conforme a derecho”, agregó.