Apenas un mes atrás Brenda Denisse de la Cruz López, directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el ITCA, fue denunciada en la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos como nepotismo y malos manejos financieros, el escándalo fue mayor, se habló de nóminas infladas con cercanos a ella, que beneficio a familiares, que hizo de las instituciones a su cargo verdaderos aeropuertos para sus aviadores favoritos y ya fue cesada de su cargo, “relevada” dice elegantemente un boletín emitido por la dependencia responsable de esta área.

La Contralora Estatal Norma Angélica Pedraza Melo, en su momento, habló en el sentido que la denuncia también se atendería por su dependencia, que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es no permitir practicas del pasado, nunca condenó ni hizo señalamientos, pero precisaba que en todos los casos se tomarán las medidas necesarias para solventar, prevenir o castigar actos reñidos con la ley.

Ahora, ¿cuál fue la razón para destituir a la directora del ITCA?, oficialmente no se conoce, no se sabe si todo obedece a la denuncia anónima que se interpuso en su contra o pesó más el actuar de la Contraloría estatal qué, vale la pena decirlo, por primera vez se le reconoce como una dependencia actuante, participativa, viva y no el clásico elefante blanco que tradicionalmente fue, o en casos peores, que solo era utilizada para legitimar los saqueos como se hizo en el sexenio anterior, según consta en denuncias.

Hay algo más en contra de la exdirectora del ITCA, no se supo nada de su área por los largos dos años y medio que ocupó el cargo y, por si ello fuera poco, las personas ligadas a la cultura y las artes en el Estado parecen estar congratuladas con su salida y satisfechas con quien ocupará la encomienda en forma interina.

Es difícil saber si la exdirectora del ITCA fue cesada por malas acciones administrativas, no porque sea imposible revisar las nóminas de los institutos en los cuales se señala fueron saqueados en forma irregular, sino porque aún no existe un pronunciamiento oficial al respecto, pero seguramente lo habrá, lo que si vale la pena reconocer es que no pasó mucho tiempo para atenderse el caso y, aiga sido como aiga sido, es una realidad que el relevo a todas luces será de beneficio para el área.

Exacto, la que cubra el interinato también debe entender que son tiempos de activar el ITCA, de darle a la cultura y las artes su importancia debida, entender que desde ahí se puede hacer mucho para gestionar la paz, reestructurar el tejido social, para fomentar la creatividad y el sentido de pertenencia de todos los pueblos tamaulipecos de tal forma que con ello vengan nuevos tiempos para el Estado.

Obvio, el hecho también debe ser observado por el resto de los funcionarios públicos, se actúa de una u otra manera para corregir los señalamientos y de manera pronta, no ha ocurrido como en anteriores administraciones que cada señalamiento fortalecía a sus titulares, no, ahora salen de ser necesario, ya sea para mejorar cada área o para corregir y castigar lo mal hecho.

Por supuesto, quedó claro que en este gobierno no hay mucha tolerancia a los excesos, ni a la ausencia de trabajo en beneficio de la sociedad, el “relevo”, así se tenga que escribir entre comillas, es un buen ejemplo, es una seria advertencia para quienes piensen que todavía se vive en el pasado o que pueden hacer lo que les pegue la gana en sus encargos, hoy no hay tanta paciencia para quien no de resultados…

ANUNCIA GOBIERNO DE TAMAULIPAS CAMBIOS EN EL ITCA… La secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia L. Casas González, dio a conocer relevos en las áreas directivas del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

En la Dirección General fue designada como encargada de despacho Aracely Sosa Álvarez, oriunda de Matamoros, quien actualmente se desempeña como directora del Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas en dicho organismo.

En la Dirección Administrativa ocupará el puesto Héctor Rafael Adame Lerma, quien cuenta con amplia experiencia en el ramo.

La secretaria de Bienestar Social invitó a Aracely Sosa Álvarez y a Héctor Rafael Adame Lerma a mantener la visión humanista y transformadora del gobernador Américo Villarreal Anaya, en esta nueva encomienda que tiene el propósito de promover acciones culturales y artísticas en nuestra entidad, como un medio para fortalecer la cohesión social.

REANUDA UAT ACTIVIDADES ADMISTRATIVAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se prepara para retomar sus actividades académicas y administrativas correspondientes al ciclo escolar Otoño 2024 después del periodo vacacional de verano, que comprendió del 22 de julio al 2 de agosto de 2024.

Conforme al calendario escolar-administrativo oficial, el ciclo de verano concluyó con la finalización de las clases y actividades administrativas programadas, incluida la aplicación del examen de admisión EXANI II del CENEVAL durante el mes de julio para los aspirantes a ingresar en el periodo 2024-3, también denominado periodo de otoño.

A partir del lunes 5 de agosto de 2024, la UAT reanuda las inscripciones y reinscripciones para el ciclo de otoño 2024 (2024-3), con el inicio de clases programado para el 19 de agosto.

El ciclo académico se extenderá hasta el 6 de diciembre de 2024, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de ajustar sus horarios durante la semana del 19 al 23 de agosto, periodo destinado para altas y bajas de materias.

La UAT invita a cada aspirante a mantenerse en contacto con la facultad, unidad académica o escuela de su interés para obtener la información necesaria durante el proceso de inscripción, resolver sus dudas y estar atento a los anuncios proporcionados por los planteles universitarios a través de sus respectivos sitios web y redes sociales.

Con el inicio de este ciclo escolar, la máxima casa de estudios de Tamaulipas, bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, implementa un nuevo modelo académico bajo el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028 “La UAT se Transforma”.

Este plan se presenta como un instrumento clave para alinear los objetivos institucionales con las metas estatales y nacionales, promoviendo una formación integral humanista, el desarrollo de capital humano especializado, y la innovación educativa para fortalecer principios cívicos y morales.

La UAT reafirma su compromiso con la calidad educativa y el desarrollo integral de sus estudiantes, invitando a consultar el calendario oficial y estar al tanto de las fechas y eventos importantes en el portal oficial www.uat.edu.mx.

