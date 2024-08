Por Carlos López Arriaga

Cultura y Artes, al banquillo

Cd. Victoria, Tam.- La opacidad en las instituciones tamaulipecas de cultura es un problema más antiguo de lo que parece. Casi una tradición. En distintas etapas, los (las, les) responsables del área han dispuesto de grandes presupuestos con una discrecionalidad pavorosa, para usufructo y regocijo de bolsillos privados.

Muchas cosas sorprenden de la extitular del ITCA, BRENDA DENISSE DE LA CRUZ. En principio, cheque usted:

(1) Su perfil ajeno al cargo, siendo contadora por la UAT con estudios de educación superior en la UPN.

(2) Su pobre experiencia. Además de dar clases en una secundaria, fue encargada de cultura municipal en Altamira.

(3) ¿En dónde? en el ayuntamiento panista de ALMA LAURA AMPARÁN.

(4) Y, finalmente, su penosa salida (que no fue renuncia, sino cese fulminante) algo inusual en cultura.

Haciendo memoria, cuando se anunció su designación en aquel octubre del 2022, se barajaban otras opciones con mayor experiencia en el ramo, mejor perfil y trayectoria.

Hoy sabemos que ante la ausencia de un proyecto y por sus limitadas capacidades, la dama se concentró en el cultivo de su fortuna personal. El motivo de su salida se esboza en el muy genérico descubrimiento de “irregularidades”. Pero extraoficialmente se filtraron datos, ominosos todos para la directora destituida.

PECADOS, VARIOS

Un tren de gastos caro como lo demuestran el pago de servicios inflados hasta diez veces su valor. La erogación excesiva por mobiliario de uso efímero para una exposición de feria.

Y también por mantenimiento a los climas de la institución, servicios de limpia al teatro AMALIA, adquisición de un sistema de cómputo y un taller de danza contemporánea.

Amén de nepotismo. Abundante parentela trepada al presupuesto, todos cobrando bien, en unos casos desquitando de alguna manera el pago. En otros sin mayor esfuerzo, pura cobranza. La dama metió hasta a la niñera de su hija en la nómina.

Le señalan la retención de las “compes” de los trabajadores de la cultura, a cambio de conservar su empleo, restringiendo su ingreso al puro sueldo.

El pasado cabezón de la susodicha explicaría su amor por los dineros públicos. Versiones hay de que en los dos años (o casi) de su encargo, siguió cobrando su plaza en la Secundaria Técnica No. 55 de Altamira.

No dio la talla, ni en capacidad, ni en preparación, ni en el manejo prudente de los recursos. No será, por cierto, la primera vez en dichos ámbitos.

VIVIR ENTRE SAURIOS

En fin, los “animalistas” acaso se incomoden, pero la abundancia de cocodrilos en la desembocadura del Pánuco es noticia y revive una inquietud recurrente en redes.

La necesidad de un mayor impulso oficial a la industria curtidora centrada en la piel de dicha especie, en la desembocadura del Pánuco y la zona lagunaria de Tampico, Madero y Altamira.

Según fuentes consultadas, México tiene un mercado considerable para la producción y comercialización del producto, con una demanda anual calculada en 80 mil pieles. Lo saben los industriales de Quintana Roo, con experiencia en la explotación del denominado cocodrilo de pantano (Crocodylus Moreletii).

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) tiene información al respecto donde aborda precisamente la pregunta que se hace el ciudadano común. La coexistencia posible entre personas y saurios. https://is.gd/4hAevt

Duda que hoy estremece a los habitantes del profundo sur cuando se cruzan con un ejemplar de la especie. Menos traumático al verlos nadando en Playa Miramar. Más impresionante cuando deambulan por las calles y siembran pánico entre vecindarios.

ESCÁNDALO ANUNCIADO

Y, mire usted, cada final de sexenio nos hereda casos punzantes de corrupción que marcan agenda al nuevo gobierno y, por su gravedad, resultan inevitables.

Con VICENTE FOX destacó la empresa naviera OCEANOGRAFÍA, en una millonaria danza de servicios prestados a PEMEX que involucró a sus hijastros, los hermanos BRIBIESCA.

Al respecto, hay textos de época en el semanario PROCESO (https://is.gd/xoCrAm), el diario LA JORNADA (https://is.gd/BBs9PA) y algo más reciente en CÓDIGO MAGENTA (https://is.gd/fkkKRT).

Con FELIPE CALDERÓN, amén del millonario fiasco que representó su ESTELA DE LUZ (https://is.gd/M3gYVL), llegó a México el CASO ODEBRECHT, mismo que luego escalaría bajo el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO (https://is.gd/T84kNo).

En cuanto a PEÑA, junto al tema de ODEBRECHT destaca la ESTAFA MAESTRA, investigación que mereció el Premio Nacional de Periodismo 2017 en el renglón de reportaje, amén de recibir el Premio Ortega y Gasset de 2018 en la categoría de “Mejor Historia” (https://is.gd/gDHa8w).

El obradorismo, por su parte, deja entre su saldo negro el caso SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) megaempresa estatal creada originalmente para impulsar la autosuficiencia nacional en maíz, trigo, arroz, frijol y leche.

Abunda la información sobre el manejo turbio de sus operaciones. Pero un resumen muy completo puede verse en el portal de Mexicanos Contra la Corrupción (https://is.gd/s8WQVT).

Entre los involucrados, no solo está el echeverriísta NACHO OVALLE y su exdirector administrativo RENÉ GAVIRA, hoy preso. Versiones periodísticas incluyen también en tan espeso caldo a dos personajes del partido naranja, su dueño DANTE DELGADO y el gobernador neoleonés SAMUEL GARCÍA, en un subtema de dicha trama conocido como “La Estafa Lechera” (https://is.gd/q9UIGN).

Carne para los leones, por supuesto, bastante tema de dónde cortar cuando el equipo entrante lo considere necesario.

