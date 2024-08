Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cayeron en la trampa…

El paro en el Poder Judicial de la Federación lejos de sumarle adeptos los pondrá del lado de los enemigos del sistema, de un sistema qué, les guste o no, tiene un atractivo muy, muy alto, es decir, lo que hagan en su contra resultará contraproducente, nomás van a alentar que la sociedad crea todo lo que se dice de ellos, hasta poquito más, y si eso fuera poco que también los tache de flojos y enemigos del pueblo.

Por supuesto, la Reforma al Poder Judicial de la federación en muchos aspectos resulta una vacilada, en otros es un riesgo para México, porque no te puedes jugar el futuro de la nación a la suerte para elegir jueces en una tómbola o no puedes votarlos en las urnas porque te van a ganar el mandado los poderes facticos, la delincuencia pues.

Hay algo más, tienen mucha razón los trabajadores del Poder Judicial en defender la carrera judicial, igual en exigir los privilegios que se han ganado y la Constitución les otorga, así como tienen la obligación de defender la autonomía que en la teoría debería existir aunque a ciencia cierta nadie sepa de ello.

El caso es que el Poder Judicial de la Federación cerró sus puertas desde este lunes 19 de agosto y no atiende casos, quienes lo sufrirán será parte del pueblo que demande una justicia pronta y expedita, algún detenido que sea inocente o tenga otros medios de pagar sus culpas además de la cárcel, es decir, serán miles de personas las que se verán afectadas, pero no quienes presuntamente los están atacando.

Le insisto, es una mala estrategia eso del paro, el tema tiene que razonarse discutirlo, si bien es una triste realidad que podrían lanzarles la aplanadora para barrer con ellos en una reforma en el Congreso, también es una verdad que el pueblo no tiene la culpa.

Mire, es un hecho que la reforma judicial tiene preocupada a la comunidad internacional, parece que era más efectivo ese camino, a Estados Unidos, por ejemplo, no le conviene para nada dar visos de gobiernos contrarios a sus “ideales” como socios y hacían lo posible por controlar algunas cosas, hasta en el tema de la sobrerepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados querían opinar, quizá la presión exterior hubiera sido más efectiva, pero a alguien ofreció la mala idea del paro y se les hizo fácil lo que les dejará en la indefensión, si de por si era difícil que los apoyara el pueblo con esta actitud casi lo harán imposible.

Para sintetizar, todo parece indicar que los jueces y magistrados del poder judicial cayeron en la trampa de Andrés Manuel y se echarán al pueblo encima con su paro, digo, a menos que tengan la suficiente habilidad para mover la opinión pública a su favor no se observa un solo beneficio con la estrategia que han implementado, porque va en contra de los intereses del pueblo, le insisto, no del gobierno ya que su movimiento no afecta en nada a la administración federal ni a ninguna otra…

LA CERCANIA DE LA UAT CON EL GOBIERNO, PUNTO A FAVOR… El gobernador Américo Villarreal Anaya y el Rector de la UAT, Damaso Anaya Alvarado pusieron en marcha el ciclo escolar en la UAT, se observan nuevo tiempos en nuestra máxima casa de estudios, una coordinación real, actos que serán de beneficio para los muchachos, uno y otro saben perfectamente lo que necesita Tamaulipas y solo juntos pueden crear los profesionistas que necesitamos, eso garantiza oportunidades para los egresados, buenos empleos, más posibilidades de desarrollo, aquí lo que sucedió con la información oficial…

Al presidir la ceremonia cívica de inicio de actividades académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el gobernador Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida a la comunidad universitaria y expresó que es satisfactorio confirmar que la casa de estudios avanza a buen paso, con logros y más expectativas.

En este marco, el mandatario estatal refrendó todo su respaldo a la UAT y el compromiso de seguir apoyando la transformación institucional impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

El Dr. Américo Villareal destacó que es un orgullo contar con una institución de calidad como la UAT, que ha expandido su oferta a la formación de profesionales con vocaciones productivas, respondiendo a las necesidades de nuestro tiempo.

Subrayó también la trascendencia de las obras que se están impulsando con una inversión de más de 400 millones de pesos en lo que va de este 2024, para mejorar laboratorios, aulas, y espacios deportivos y culturales.

“La casa de estudios avanza a buen paso; se dignifican espacios, se mejora la infraestructura de todo tipo y se invierte lo que antes se perdía en el camino de la opacidad”, aseguró el gobernador.

“Pero a todo esto sumemos la renovación del compromiso social de la Universidad; su esfuerzo por dotar al estado de una investigación aplicada, dirigida a solucionar problemas y lograr mayores oportunidades de desarrollo. Su esfuerzo —añadió— está dirigido a ser la universidad del pueblo de Tamaulipas y a formar a todas y todos en el humanismo”, puntualizó.

Felicitó al MVZ Dámaso Anaya por estar dentro de los rectores mejor calificados del país, así como a la comunidad universitaria por el trabajo en equipo, señalando que la UAT está revitalizando su espíritu, recuperando sus valores fundamentales y su imprescindible misión social.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya agradeció la presencia del mandatario y resaltó que, en este año de profundas transformaciones en el sector educativo, la UAT se posiciona a la vanguardia con iniciativas que promueven la innovación y la transformación del entorno.

“Señor gobernador, en la UAT estamos comprometidos a seguir contribuyendo al progreso de Tamaulipas, alineándonos con sus proyectos y políticas educativas y, por supuesto, con las políticas que en materia de educación establezca el gobierno federal que próximamente encabezará la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”, asentó.

“Tenemos claro y definido el rumbo hacia dónde vamos, el nuevo rostro de la UAT está en marcha. No tendremos pausas ni limitaciones para que todos estemos orgullosos de pertenecer a la más grande y mejor universidad de Tamaulipas”, concluyó.

Al evento que se realizó en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria asistieron secretarios del Gobierno de Tamaulipas, representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como funcionarios, docentes y estudiantes de la UAT.

REHABILITAN PAVIMENTOS EN CIUDAD VICTORIA… Con la rehabilitación y aplicación de carpeta asfáltica en más de 3,950 metros cuadrados en cinco colonias, calles de la zona centro y avenida del Estudiante, el gobierno de Victoria, con apoyo de Obras Públicas del Estado, logró avanzar en el intenso programa de bacheo que aplica en diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo al informe semanal de la dependencia, las colonias beneficiadas fueron Las Flores, Pedro J. Méndez, Bugambilias, Camino Real y Valle de Aguayo, dónde 9,500 ciudadanos se vieron beneficiados con acciones de reparación de superficie de rodamiento afectada por las recientes lluvias y constante tráfico vehícular.

En la avenida del Estudiante, entre Justo Sierra y boulevard Guadalupe Victoria, se aplicó nueva carpeta para mejorar la vialidad hacia el Centro Universitario; al igual que en las calles Mier y Terán, 5 de Mayo, 20 de Noviembre, entre otras de la zona centro que forman parte del Centro Histórico de la Capital del Estado.

A partir de este lunes, personal del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio dará continuidad a trabajos de pavimentación con carpeta asfaltica en las colonias Ampliación Tamaulipas, La Libertad y fraccionamientos Industrial y La Escondida.

