A finales del mes de julio un escándalo de dimensiones que parecían incontrolables se gestó en Tamaulipas, las tiendas de conveniencia llamadas Oxxo, en Nuevo Laredo, cerraron sus puertas por varios días, se quejaron de inseguridad y de no tener condiciones para operar con tranquilidad, ni para los empresarios ni trabajadores, obvio, la preocupación fue doble, empresas dedicadas al turismo estaban preparadas para su mejor temporada del año, las vacaciones de verano, y la situación amenazaba con tirarles los sueños.

Sin embargo se pudo contener el problema, más que eso, se pudo contrarrestar la amenaza que representaron los adoradores del cabecismo que pretendían que el turismo se olvidará de Tamaulipas y comenzaron una guerra mediática con el asunto de los Oxxos e inventando escenarios de violencia en los 43 municipios del Estado, por fortuna, y ya con datos en la mano, no se les cumplió su sueño de ver nuestro Estado emproblemado, al contrario, el tema sirvió para sentar las bases de un nuevo desarrollo, ayer mismo Roberto Campa Cifrián, un alto directivo de FEMSA que es la operadora de esas tiendas, estuvo en la reunión de las mesas de seguridad de Tamaulipas y no se cansó de reconocer los cambios que se han realizado en materia de seguridad pública en este sexenio, aplaudió los avances, la estrategia, los actos que permitieron comenzar de nuevo a ellos y a la sociedad en general.

Pero no solo el empresariado tenía o tiene la confianza en Tamaulipas, ayer se adelantaron cifras del periodo vacacional y se informó que se han contabilizado más de dos millones de turistas en cinco principales puntos, Playa Miramar, Tampico, Tula, Ciudad Victoria y La Pesca, más de dos mil 500 millones de pesos en derrama económica.

¿Qué desactivo la guerra contra Tamaulipas?, sin duda la reacción inmediata del gobernador Américo Villarreal Anaya que esos mismos días anunció la vigilancia aérea, terrestre y en las aguas tamaulipecas, pero no solo fue eso, hay que decirlo, sin confianza no hay turismo y este gobierno la ha generado.

Porque además, si seguimos con la lista oficial Playa Bagdad estuvo en el séptimo lugar; octavo lugar, Jaumave; noveno lugar, Barra del Tordo y en el 10 está el Pueblo Mágico de Mier que son los que más se vieron beneficiados, es decir, todas las regiones de Tamaulipas tuvieron una reactivación económica vía turismo.

Y sí, de la lista se tiene que distinguir Ciudad Victoria, un municipio que por muchos años fue catalogado de “no tener nada” y que con la promoción que se hizo por parte del alcalde Eduardo Gattás este año pasó a ocupar la cuarta posición a nivel estatal como los más visitados, se dejó constancia de nuestras bellezas y atractivos, casi 100 mil visitantes, un crecimiento del 30 por ciento respecto al año pasado, poco más 80 millones en derrama económica y con un agregado, por primera vez “pinto” el turismo extranjero.

Es la Victoria de Gattás, sin duda, pero le insisto, todo tiene un origen y es la confianza y coordinación que se comenzó a gestar en la sociedad y autoridades a partir de que aterrizó en Tamaulipas un gobierno diferente, el de Américo Villarreal Anaya, un gobierno que le ha invertido fuerte en reparar daños causados por la anterior administración que nos odió y castigó por seis años, los cambios se notan, se reflejan en la confianza, en mayor bienestar para la población, ahora lo que sigue es cruzarse de brazos, al contrario, hay que trabajar más para que no vayan a resultar efímeros estos números, es decir, que todo lo logrado se consolide para los próximos años…

LA MARCHA DEL PODER JUDICIAL… Por donde quiera que se le vea la marcha de los trabajadores y el paro de labores en el poder judicial de la federación debe tomarse en serio, atenderse, sobre todo en los puntos de la carrera judicial y en evitar caer en la locura, torpeza o capricho de elegir jueces en una tómbola, créalo, México ya no está para jugarse su futuro a la suerte, por Dios que no…

