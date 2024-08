Marco Antonio Vázquez Villanueva

Parecen chamacos…

¿Quién quiere a Lucía Aimé fuera de la Secretaria de Educación?, hay dos sospechosos, a uno por ser muy visible se le puede poner el nombre de Ulises, el otro parece más encandilado que realmente capaz de tejer una estrategia que pueda pasar por sobre la autoridad del gobernador, digo, la realidad es que Américo Villarreal Anaya lo dijo claramente al concluir el proceso electoral en junio, no se moverá el gabinete, los cercanos afirman que hasta se le vio muy contento con los resultados de todos. Pero hay algo más, los datos y la situación confirman que hay un mejor trabajo en el área educativa, con sus errores, muchos, por cierto, pero con más aciertos y me explico:

Para iniciar este ciclo escolar se entregaron útiles escolares, uniformes, los libros ya están en las escuelas y se gestionan más inversiones para albergues, algunos espacios en las escuelas Normales, más otras necesidades que tiene el Estado.

El gobernador informó que se han destinado 350 millones de pesos a esta última tarea, ¿los beneficiarios principales?, niños y niñas de las escuelas donde hay mayores necesidades, es decir, se intenta hacer el piso más parejo para todos, el objetivo es la igualdad y están conscientes que eso se logra manteniendo a todos los niños en las aulas, es lo que se pretende.

En la inauguración del ciclo escolar, en la primaria del Ejido San Antonio, de Jaumave, el gobernador Américo Villarreal Anaya habló de ello, del sentido humanista que se le ha dado a los presupuestos destinados a la educación, de los éxitos que ha tenido el sistema, del reconocimiento que se va ganando la nueva escuela mexicana que se implementa en Tamaulipas con el apoyo de todos.

Por supuesto, en el discurso reconoció al dirigente sindical Arnulfo Rodríguez por trabajar en armonía, pero no hay duda que va implícito el aplauso a Lucía Aimé Castillo Pastor, su Secretaria de Educación, digo, ni modo que alguien más se pueda adornar con los resultados obtenidos por su administración, con tener un sistema educativo funcionando, privilegiando el buen uso de los recursos y no el saqueo que se acostumbró en los últimos cinco sexenios.

Américo necesitaba que se observará el humanismo del gobierno de la cuarta transformación y requería de una operadora eficiente, que conociera de educación, pero sobre todo, diferente a lo que se había tenido, comprometida y leal con su proyecto, que primero atendiera las instrucciones que bajan del mismo mandatario y no las ambiciones de una runfla de saqueadores que sexenio tras sexenio se llevaron los presupuestos y todavía merodean esos espacios.

Por eso la pregunta, ¿quién se atreve a desafiar las instrucciones del gobernador?, es decir, si ya explicó que nadie se va, más aún, si aplaude las condiciones del sistema educativo, por qué se pretende hacer un escandaló con la ausencia de Lucía Aimé en el acto donde el mandatario puso en marcha el ciclo escolar acompañado de autoridades sindicales, estatales y federales.

La realidad es que no hay razón de ello, el propio mandatario explicó que mando a todos los miembros de su gabinete a inaugurar cada uno el ciclo escolar a diferentes municipios, la estrategia fue estar presentes en todo el Estado, palpar la situación, recoger peticiones, darles seguimiento, resolver lo que haya que resolverse y gritar presente a los maestros y padres de familia.

Y sí, quienes siguen haciendo ruido son los mismos de siempre más otros que sabían perfectamente la instrucción del mandatario, pero hay algo más, quienes golpearon lo hicieron con alevosía y ventaja, a sabiendas de la situación.

Un hecho, hasta hoy, es que el gobernador tiene la certeza que cualquier otro se habría arrugado o habría cometido torpezas con las trampas que le han puesto a Lucía Aimé, con los problemas que tuvo y tiene, es más, hasta para cumplir con sus encargos, con todo el desgarriate que se recibió de la pasada administración no ha sido nada fácil cumplir su promesa de dar educación, educación y más educación y hasta el momento se ha logrado de buena manera, con éxitos incluso.

Así que la ausencia de Lucía Aimé de la ceremonia de honores no crea que fue por la grilla que todos los días le hacen desde la oficina de un tal Ulises, ni porque sufrirá una pronta remoción, aunque un día se tendrá que ir ya que no tienen los puestos comprados esto no será en este mes, ni los dos siguientes, no, el no estar en la ceremonia de honores tiene una explicación más sencilla, todo se debe a disciplina, a que tuvo que cumplir con una instrucción del gobernador que, créalo, si preguntará por la situación personal que atraviesa la secretaria con una posible enfermedad de su padre enteraría que le fue más difícil alejarse por eso que por difundir los logros de este gobierno cuatroteriano.

Así qué, quienes se quieren pasar de listos para agandallar esos presupuestos la verdad otra vez se han exhibido, otra vez se equivocaron, otra vez se vieron muy inocentes, sí, hasta parecen chamacos…

ANUNCIA RECTOR MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA UAT… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Anaya Alvarado, anunció la realización de cincuenta y cinco nuevas obras de infraestructura distribuidas estratégicamente en los campus de las zonas norte, centro y sur del estado.

Con el inicio del ciclo escolar universitario, el rector Dámaso Anaya destacó los avances de los proyectos de infraestructura de la institución, y el objetivo de mejorar y expandir los espacios destinados a la educación, la investigación y actividades académicas.

Informó que el plan de trabajo contempla un total de cincuenta y cinco obras de infraestructura, de las cuales catorce están en la zona norte, veinte en la zona centro y veintiuna en la zona sur de la UAT.

Entre los proyectos, destacó el acondicionamiento del rastro TIF y sala de deshuese operado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que incluirá instalaciones para la cría, engorda, sacrificio y deshuese de ganado, beneficiando directamente tanto a la comunidad universitaria como a los productores locales.

En la Facultad de Veterinaria se destaca también la construcción de once aulas que ampliarán oportunidades de estudio a la juventud; al igual que en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, donde se construyen aulas en segundo nivel, la ampliación del edificio de posgrado e investigación y el acondicionamiento de diversos espacios.

De igual forma, destaca la construcción de aulas en tres niveles en la Facultad de Enfermería Tampico, en respuesta a la creciente demanda de formación de profesionales en el sector salud, lo que permitirá un incremento en la matrícula.

En el plan de trabajo se encuentra también el proyecto para la remodelación del Aula Magna Herman Harris Fleishman del Centro Universitario Sur, que busca fortalecer su papel como un espacio clave para actividades culturales y cívicas, beneficiando a la comunidad universitaria y a la población de la zona conurbada.

Entre otros proyectos, la UAT lleva a cabo una serie de obras de infraestructura adicionales, destinadas a la creación de espacios innovadores que fomentan el aprendizaje y la investigación, así como la construcción de áreas de esparcimiento y el refuerzo de instalaciones deportivas, a fin de ofrecer a la comunidad universitaria un entorno integral que impulse tanto el desarrollo académico como el bienestar y la cultura.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com