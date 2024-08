Por Carlos López Arriaga

OEA ayer y hoy, 1962, 2024

Cd. Victoria, Tam.- La crisis hídrica que fue noticia permanente en Tamaulipas durante la primera mitad del año vuelve a las primeras planas en la región de Reynosa.

El fantasma de la sed azota al consumo humano y también a la actividad agropecuaria. Problema nacional con alivios temporales, aunque el caos climático a escala planetaria sigue ahí.

Alerta roja para las autoridades encargadas de racionalizar el recurso, buscar fuentes alternativas de suministro, combatir el dispendio y adoptar medidas de mediano y largo plazos.

El doctor AMÉRICO VILLARREAL logró un oportuno acuerdo con la CONAGUA para enfrentar la emergencia. El secretario estatal de Recursos Hidráulicos RAÚL QUIROGA y el titular del Consejo de Cuenca del Río Bravo, LUIS CARLOS ALATORRE, acordaron la extracción desde la planta de bombeo Anzaldúas-Rodhe.

Lo cual aporta un suministro de mil 200 litros por segundo para Reynosa, 103 millones de litros diarios, cantidad superior al volumen que hoy se extrae de la presa “Vicente Guerrero” para Ciudad Victoria.

El Consejo de la Cuenca tiene a su cargo la gestión territorial del agua en varios estados, desde Chihuahua hasta Tamaulipas, con el concurso de los gobiernos federal, estatal y municipal, usuarios y organizaciones sociales.

Su proyección de futuro que ha sido nombrada “Visión 2050” y su programa hídrico regional (2020-2024) puede ser consultado en formato PDF (https://tinyurl.com/2xmcd9rh) y también en video dentro de la plataforma #YouTube (https://tinyurl.com/26zn5rj2).

El Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa (CCER) emitió asimismo un comunicado otorgando apoyo a las tareas del gobierno estatal y CONAGUA.

De paso confirmó que los cortes programados en la zona obedecen a las intensas tareas de mantenimiento que de manera simultánea se están llevando en Rodhe y Anzaldúas.

SIN SOLUCIÓN

Muy comprometida para el gobierno mexicano la situación de Venezuela, donde nuestra diplomacia ha postergado su definición respecto al conflicto postelectoral, en extremo polarizado, entre un gobierno de NICOLÁS MADURO que se declara ganador absoluto, sin publicar las actas que lo confirmen.

Ello, frente a una coalición opositora que tiene en sus manos la mayor parte de las papeletas donde aparece como ganador amplio su candidato EDUARDO GONZÁLEZ URRUTIA.

La posición del presidente LÓPEZ OBRADOR, coincidente con los gobiernos de Colombia y Brasil, fijó como condición para asumir una postura, el que dichas actas fueran presentadas por la autoridad electoral venezolana.

Pero ese tiempo se agotó el viernes pasado, al momento en que el Poder Judicial (la Corte Suprema) de aquel país ratificó el presunto triunfo de MADURO, sin documentación alguna.

Es decir, sin mostrar las actas. Coyuntura que marca un parteaguas. Ya no habría que esperar más de un gobierno bolivariano asentado, básicamente, sobre sus afirmaciones de triunfo y sin probanza que lo avale.

El oficialismo dice haber obtenido el 51.95% de los votos frente al 43.18% del bloque opositor. Ello, mientras su contraparte asegura que GONZÁLEZ URRUTIA habría logrado un 67.1%, contra el 30.4%.

No habiendo evidencia empírica del lado gubernamental, es su palabra contra los documentos de los partidos contrarios, certificados por diversos organismos internacionales. Su palabra contra la del mundo.

COSA TAN FEA

De gran importancia la postura que asuma el presidente LÓPEZ OBRADOR a partir de este lunes 26 en su conferencia matutina. El tiempo para ver boletas ya caducó..

Y es por ello que la Organización de Estados Americanos (OEA) definió mejor su postura dando por vencedor a GONZÁLEZ URRUTIA. Aunque no es suficiente la postura de la OEA.

La memoria histórica nos remite a una confrontación similar ocurrida en febrero de 1962, durante la Octava Reunión de cancilleres de dicho organismo, en Punta del Este, Uruguay.

El acusado de entonces era el gobierno de Cuba y le reclamaban asuntos como la violación de principios democráticos, la instauración de un modelo de partido único, supresión de partidos políticos, represión de la disidencia, persecución de grupos opositores y censura a la prensa.

La defensa de Cuba (avalada entonces por México) fue que estaba siendo condenada por una OEA dominada, básicamente, por representantes de dictaduras militares. Es decir, por gorilas.

Con ello les estaría negando autoridad moral. Se recordará que en dicho encuentro, el gobierno de Cuba fue expulsado de la OEA, decisión impulsada por el presidente JOHN F. KENNEDY.

Conocimos también la célebre respuesta del músico CARLOS PUEBLA: -“Cómo no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa”.

Añadiendo el célebre estribillo de la risotada, que midiendo tiempos, se cantaría como endecasílabo: “Jaja-jaja-jaja-jajajá-jaja” (https://tinyurl.com/27cqvx7h).

Melodía (gracejada incluida) que el propio AMLO ha citado en sus mañaneras (https://tinyurl.com/28ouracl), a propósito de la misma Organización de Estados Americanos.

Aunque, más allá de la anécdota, queda la pregunta: ¿es la misma OEA, la que condenó a CASTRO en 1962 y la que este 2024 (62 años después) se alza contra MADURO?… Lo que hoy priva en la región son gobiernos emanados de las urnas. Quedaron atrás los gorilatos.

Ni siquiera presidentes de izquierdas como LULA de Brasil, PETRO de Colombia y BORIC de Chile, respaldan a NICOLÁS en su barbarie. El maestro PUEBLA murió en 1989. No sabemos si en el caso que nos ocupa, pudiera repetir su carcajada.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com