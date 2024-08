AMLO anuncia “pausa” en la relación con el embajador Ken Salazar

AGENCIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en “pausa” la relación con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar y con el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, hasta que rectifique sus críticas a la reforma al Poder Judicial y respeten la soberanía del país.

En febrero de 2022, el presidente López Obrador declaró una “pausa” con España debido a que no había respuesta a la carta en la que proponía disculpas públicas por los crímenes realizados durante la Conquista y por diferencias con empresas españolas que operan en México.

En su conferencia mañanera de este martes 27 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que sigue la relación bilateral con los gobiernos de ambos países, pero dejó en claro que mientras sea Presidente de México, no permitirá ninguna violación a nuestra soberanía.

“Cómo le vamos a permitir al embajador (Ken Salazar), con todo respeto, que esto no es un asunto de pleito, ni de enemistades. Cómo le vamos a permitir que opine que está mal lo que estamos haciendo. Ahora sí que no vamos a decirle que abandone el país, pero si vamos a leerle la Constitución, es como leerle la cartilla”, expresó López Obrador.

“¿Cómo está la relación con él?”, se le preguntó.

“Es buena, pero está en pausa desde que declaró eso. Sí, pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo porque ojalá y el Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada lo hacen los canadienses, que también en de pena ajena para Canadá, que también parece estado aliado”, dijo.

Confió en que haya una ratificación en el sentido que van a ser respetuosos de la soberanía de nuestro país, porque mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa.

“¿Con Canadá también?”, se le cuestionó.

“Sí, también, claro, tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, nosotros no vamos a darle consejos allá, ni decirles que está bien y que están mal, queremos que sean respetuosos y que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías”, declaró.

“¿Pausa es con las embajadas o con los gobiernos nacionales?”, se le preguntó.

“No, con las embajadas, porque él está buscando que hablemos. Subrayo, no es un asunto personal, hemos mantenido muy buenas relaciones, muy constructivas, olvídense de Andrés Manuel, es la investidura del Presidente y viene y sale a decir, vine a darle mi opinión que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, magistrados y ministros, porque eso es antidemocrático complica más las cosas, que vergüenza, ahora su como diría nuestro filósofo, ´pero que necesidad´”, comentó López Obrador.

“Mejor vamos a esperar que pase el tiempo, pero si no hay respeto, mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía, ya me voy a ir, faltan 30 días, pero mientras esté como Presidente no puedo permitir que se viole la Constitución”, añadió.