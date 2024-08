Por Martha Isabel Alvarado

Del cielo al infierno

.-Susana Prieto ‘truena’ contra Morena y la 4T

.-Los días felices del “20-32”, que no volverán

.-Ni reelección, ni 40 horas, ni pago a asesores

.-Comapa de Reynosa, rebasada por desabasto

Parece mentira, ver a la -aún- diputada federal SUSANA PRIETO TERRAZAS, quejándose amargamente de Morena, y del trato que le está dando la aplanadora guinda, en el Poder Legislativo Federal.

“Abandoné la fracción parlamentaria de Morena el último de febrero, la violencia política de género que han ejercido en mi contra, es una verdadera vulgaridad”, declaró Prieto Terrazas ante reporteros, en pleno recinto legislativo.

A lo cual añadió: “No le han pagado desde febrero a mis asesores, no me han depositado las subvenciones a mí, me sacaron de la Comisión de Puntos Constitucionales, y nadie me informó”.

“Me pueden separar de Morena, pero no sacarme de la Comisión de Puntos Constitucionales, y me sacaron”, agregó en tono llorón Prieto Terrazas.

“La violencia política por razones de género que han ejercido en mi contra, no ha tenido…ya estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo, presenté 27 reservas y dicen que no voy a hacer uso de la palabra, para eso me sacaron, para que no hiciera uso de la palabra”, subrayó, refiriéndose en esta última frase, a su postura contraria a la Reforma al Poder Judicial impulsada por AMLO.

“Soy abogada postulante con 40 años litigando diversas áreas del Derecho, fueron ellos los que traicionaron al pueblo de México al no pasar las 40 horas, y por congruencia con los trabajadores, me retiré de su bancada”, recalcó Susana Prieto, muy a su manera, al borde del llanto.

El punto más dramático vino con el ‘remate’ de Prieto Terrazas a esta declaración, cuando manifestó: “A partir de ese momento han hecho de mi vida un pinche infierno en esta Cámara de Diputados”.

¡Válgame Dios!. Definitivamente, esta Susana Prieto no parece la misma que estuvo en Matamoros, en 2019, creando el Movimiento Sindical “20-32”, que causó estallidos de huelga en 48 maquiladoras.

Aquella Susana del “20-32” era muy ‘picuda’, y hasta se daba ‘lujos’ como obtener una Toma de Nota para su Sindicato, del mismo nombre, sin contar con los requisitos que dispone la ley.

La Susana Prieto de 2019, traía ‘azorrillados’ a los empresarios, bajo la exigencia de un aumento del 20 por ciento a los salarios de sus trabajadores, más el pago de un bono de 32 mil pesos. De ahí el nombre de su “movimiento”.

Aquello fue como “un robo en despoblado”, pero nadie pudo hacer nada, porque presuntamente, el socio del Despacho de Susana Prieto, era nada menos que ARTURO ALCALDE JUSTINIANI, papá de LUISA MARÍA ALCALDE, que en esas fechas era Secretaria del Trabajo, y hoy cobra como Secretaria de Gobernación.

Hay a quienes les funciona muy bien la ‘estrategia’ de victimizarse (quien no lo crea, que le pregunte a Maki Ortiz), de modo que, en julio del 2020, al declararse “perseguida política” de los gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas, Susana Prieto fue recibida por AMLO, quien le dio audiencia en Palacio Nacional.

“El señor Presidente de México, a 24 horas de recibir mi carta, me otorgó audiencia. Sus atenciones a mi caso de persecución política, por parte de los gobiernos panistas de Chihuahua y Tamaulipas”, publicó Susana Prieto en sus redes sociales, junto con una foto, acompañada del propio presidente de México, así como de la entonces Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO y la propia LUISA ALCALDE, Secretaria del Trabajo.

En aquellos días, Susana Prieto tocaba con sus manos el ‘cielo’ de la “4T”, y hoy por hoy, todo indica que el oficialismo trae “por los suelos” a la bravucona abogada.

Todo esto a partir de que no le permitieron reelegirse como diputada federal, ni le aprobaron su iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo, de las 40 horas. ¡Se acabó el amor!.

En Reynosa, por fin se le conoció la voz al gerente general de la Comapa, FELIPE CHIW VEGA, quien presionado por la crisis de desabasto de agua que se ha prolongado por varias semanas en diversas colonias, incluso en la zona centro de la ciudad, salió a dar una explicación muy ‘peregrina’.

Argumentó el funcionario, en forma tardía, por cierto, que “la Conagua cerró las compuertas que abastecen de agua el canal Anzaldúas donde a la par con el Canal Rodhe, realizan obras de rehabilitación, por ello, se dejó de enviar agua a las plantas potabilizadoras”.

A la población eso no le importa, lo que quieren es abrir la llave y que salga agua. Y “Makito” diciendo que va a poner 5 millones.

CONTRAFUEGO: No entienden que no entienden.

Hasta la próxima.