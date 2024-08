Marco Antonio Vázquez Villanueva

No merecen nada…

Tremendo escándalo hacen los partidos políticos por la forma como se está conformando el Congreso de la Unión con una mayoría calificada, aplastante diría yo, del color guinda, los opositores alegan que los agandallan, Morena sonríe y les lanza dos puyazos mortales, “es su ley, ustedes la reformaron, no nosotros”, “y les va a ir peor”.

En la calle a la gente le vale madre la situación, nadie sabe a ciencia cierta para que sirven los Diputados o Senadores, tampoco le ven valor alguno al color que les patrocine y, pa´acabar pronto, ni siquiera tienen la mínima idea (y si la tienen no les importa) de qué es la sobrerrepresentación.

Obvio, los partidos políticos opositores nos dibujan escenarios catastróficos con lo que viene, hablan de que se cocina una dictadura, del riesgo de que se aprueben leyes para hacernos comunistas o en el mejor de los casos, que México puede terminar como Cuba o Venezuela.

Para desgracia nuestra son opositores farsantes, cínicos, hasta de pacotilla y quizá esto último les siente mejor.

Pregunta sería. ¿cuándo el PRI tuvo esas mismas mayorías en las cámaras nos convertimos en un país de primer mundo?, ¿Algo hicieron los panistas para llevarlos a ser una derecha responsable como la europea?, la respuesta es negativa, y ya lo sé, aquí también preguntará si Morena bajó el precio de la gasolina, la luz, disminuyó la inseguridad y también tendrá respuestas negativas, ni siquiera cercanas a lo que imaginamos con la ilusión de brincar a la “izquierda”, pero hay un cambio significativo en el país, los de abajo están adquiriendo un poder adquisitivo más alto y oportunidades de no morir de hambre, quizá no se les ha enseñado a invertir bien el dinero, quizá lo están tirando, pero es más fácil cambiar esa situación que regresar al pasado, cuestión de que el segundo piso de la cuarta transformación quiera, se anime.

Y sí, también hay otra realidad, en México no hay ideologías, son muy pocos los políticos que entre el bien común y una maleta de dólares se quedarían con lo primero, por eso la forma de gobierno que tenemos es sui generis, no llega a ser de izquierda, más bien es un modelo a la mexicana y tal vez por ello no servirá de nada tener una mayoría de un color si los legisladores no piensan primero en sus votantes, en tomar decisiones atendiendo la responsabilidad con sus electores y no los compromisos con sus patrocinadores, pero le insisto, contamos con mayores posibilidades de salir adelante que en el pasado, es una verdad que los otros robaron más, como también que tuvieron la oportunidad de cambiar a México y decidieron saquearnos, por eso, aunque lloren y lloren, aunque le digan a la gente que nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba o en una dictadura, el pueblo no les respalda, la razón es más que obvia, en la calle se sabe que ellos, los que ahora chillan antes nos mataban de hambre, por eso hoy también están conscientes que más que apoyo merecen una mentada, un recordatorio de progenitora…

LOS CORRECAMINOS… otra historia que merece contarse es lo que ocurre con El Correcaminos, el equipo de Futbol de Victoria, creo que, para los oriundos de la capital, el primer amor pasional que tuvimos.

Como en todos los amoríos, entre El Correcaminos y el pueblo se han dado pleitos de verdad, la pasión solo provoca desencuentros del mismo calibre y hubo partidos en los que había más personas en la cancha que en las gradas, como siempre, quienes se encargaban del equipo han sido los culpables, lo saquearon, lo usaron, hasta intentaron vernos la cara para que nadie volteara a ver la violencia, pero nunca pensaron en la institución, menos en el tamaulipeco, a qué vamos, a que oficialmente se ha anunciado lo que todos los universitarios creíamos que era la solución desde siempre, revisar lo que se hace en Estados Unidos y muchos países del mundo, es decir, hacer visorias en las unidades académicas, sacar al talento local, llevar al profesionalismo de manera adecuada a chavos que tienen tanto ganas de un titulo profesional en un área del saber como en el deporte.

El Correcaminos esta temporada ha sacado lo que se llama canteranos, tres, cuatro, juegan bien e igual cometen errores, pero nadie puede negar que están siendo un éxito, cuestan menos, tienen compromiso, dan espectáculo y cada vez llevan más gente a la tribuna, no, no van a campeonar, o no parece, pero si van a crecer y en dos o tres temporadas lo podrán hacer, es más, quizá con puro tamaulipeco o la mayoría del equipo lo puede ser, y hay algo más, por lo menos ya no se seguirá atentando contra los presupuestos, hacemos votos para que haya éxitos, ojala haya éxitos, y bien por el rector Damaso Anaya Alvarado, aquí abajo la información oficial…

“Por primera vez en la historia, el equipo de fútbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevará a cabo visorias dirigidas a los estudiantes de las facultades y unidades académicas de sus diferentes campus.

Este proyecto, desarrollado en conjunto por la UAT y el Club de Futbol Correcaminos, tiene como objetivo captar talento deportivo, con la meta de identificar y reclutar a los jóvenes deportistas con mayor potencial e integrarlos a los equipos profesionales de la Liga TDP, Segunda Premier, Liga de Expansión y la Selección Universitaria, de acuerdo con sus habilidades y edad.

Las visorias están abiertas a estudiantes varones nacidos entre los años 2000 y 2006, y a estudiantes mujeres nacidas entre agosto de 2002 y septiembre de 2009.

Este esfuerzo de captación será inaugurado por el rector Dámaso Anaya Alvarado el jueves 5 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario Prof. Eugenio Alvizo Porras de Ciudad Victoria.

Posteriormente, las visorias se realizarán en Tampico los días 6 y 7 de septiembre, y continuarán en Reynosa y Matamoros los días 20 y 21 de septiembre, simultáneamente. Las fechas para las sedes de Mante y Nuevo Laredo aún están por definirse.

El Club Correcaminos enviará visores a cada sede, quienes serán los encargados de seleccionar a los mejores talentos, los cuales pasarán a la fase final de evaluación que se llevará a cabo en Ciudad Victoria, el martes 1 de octubre, en el Estadio Olímpico Universitario.

Este histórico evento reafirma el compromiso de la UAT con el desarrollo integral de sus estudiantes, brindándoles una plataforma única para demostrar su talento y potencial en el deporte.

ATENCIÓN MUJERES, EL MUNICIPIO DE VICTORIA ABRE OPORTUNIDADES… El Gobierno de Victoria, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio, anunció la Jornada de Empleo para Mujeres con la participación de 30 empresas que ofertarán puestos laborales exclusivos para el género.

Diana Céspedes González, explicó que la jornada de reclutamiento, en la que la dependencia a su cargo será facilitadora y vinculante, se llevará a cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal el próximo jueves 5 de septiembre.

Destacó que con la Jornada de Empleo para Mujeres se concluirá el 2024 con la generación de 2 mil 700 empleos, para cerrar la administración municipal con más de 57 mil que ofertaron empresas del ramo farmacéutico, automotriz, tiendas de autoservicios y 60 negocios locales.

“Para 2025 se vislumbra un buen año de inversión, la instrucción del alcalde Eduardo Gattás es seguir con la estrategia del gobernador Américo Villarreal de preparar las condiciones para que los inversionistas sigan llegando a Victoria y con ello generando empleo” puntualizó.

