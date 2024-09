Me voy contento, dice AMLO en último informe

AGENCIAS

Al término de su Sexto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó un mensaje de despedida, a un mes de concluir su sexenio.

En la Plaza de la Constitución, López Obrador terminó su mensaje con unas palabras de despedida.

Este fue el mensaje final de AMLO, tras concluir su Sexto Informe de Gobierno:

“Amigas y amigos, como es sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar, aquí en la plaza principal de este país, en la principal plaza pública de México, en este Zócalo en donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia, me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento, nada me hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos reducir la pobreza y la desigualdad en el país.

“Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo, de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios e ideales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía: Claudia Sheinbaum Pardo.

“Además, me retiro con el orgullo y con el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador e inteligente fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos. Heredero de la dignidad, de patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo, es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política llamada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados”, expresó.

“Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el Gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear y a impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo es indispensable, seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna.

Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena, y no olvidemos nunca jamás que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, ni en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder, la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, por último gracias, gracias de corazón, que viva el pueblo de México. ¡Viva México, viva México, viva México, viva México! concluyó.