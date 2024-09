Por Carlos López Arriaga

La apretada agenda guinda

Cd. Victoria, Tam.- Confirma AMLO que uno de sus hijos aspira a un cargo partidista. En su mañanera de este lunes habló sobre el futuro inmediato de los tres vástagos que engendró en su primer matrimonio.

El dato oficial dice que nacieron en 1982, 1987 y 1991. Según sus propias palabras, ni el mayor, JOSÉ RAMÓN, ni el tercero, GONZALO ALFONSO estarían por lo pronto interesados en la vida pública.

Será ANDRÉS MANUEL (ANDY) LÓPEZ BELTRÁN quien buscaría hacer carrera, aunque no dentro del gobierno sino en MORENA, para un cargo que (adelantó el Presidente) requiere del voto partidista.

En el contexto, morenistas de Tabasco habían destapado la semana pasada al propio ANDY para la Secretaría General, en mancuerna con la todavía titular de Gobernación LUISA MARÍA ALCALDE.

El anuncio tuvo lugar el 6 de septiembre en Villa Hermosa, Tabasco, y estuvo a cargo de JOAQUÍN BAÑOS JIMÉNEZ, presidente del comité estatal morenista en dicha entidad, principal operador político del gobernador electo JAVIER MAY RODRÍGUEZ.

Con esas credenciales de LUISA y ANDY, difícilmente tendrán competencia. Pinta, desde ahora, para fórmula ganadora, incluso única. No imagino a una figura oponiéndose, ni compitiendo siquiera.

Ambas personalidades son obradoristas químicamente puras. La extitular de STPS y encargada saliente de SEGOB, así como el empresario chocolatero, hijo del presidente.

El pasado día primero, LUISA MARÍA dio muestras de que su transformación está en marcha y se regresa a lo que mejor sabe hacer, el activismo político.

En su asistencia a la Cámara Baja, donde tendría que entregar el sexto informe por escrito, la dama propinó a la pluralidad legislativa un mensaje eminentemente partidario, que arrancó aplausos sinceros entre la mayoría oficialista, pero un clamor de repudio en el resto de las bancadas.

Por su estridencia poco usual, dio la impresión de encontrarse en algún mitin estudiantil y no en una espacio tan importante como es la sede del Poder Legislativo.

RENOVACIÓN GUINDA

MORENA tiene programado su VII Congreso Nacional Extraordinario para el próximo 22 de septiembre, donde elegirá a sus nuevos dirigentes. La nueva cúpula entrará en funciones el entrante primero de octubre para entregar el mando en la misma fecha de 2027.

Es decir, los inminentes relevos de MARIO DELGADO y CITLALLI HERNÁNDEZ, quienes ya traen en la bolsa sus cargos en el nuevo gabinete. El primero como secretario de Educación y la segunda en la nueva Secretaría de la Mujer.

Caray, puros enroques. Desde ROSA ICELA que deja Seguridad para mudarse a Gobernación, hasta la referida LUISA MARIA, quien de la titularidad en SEGOB prepara ya sus baterías para asumir la presidencia de MORENA, sin olvidar al segundo ANDRES MANUEL (LÓPEZ BELTRÁN), quien se trasladaría de su empresa de chocolates “Rocío” al cargo número dos del partido.

Lo cual nos lleva de alguna manera a recordar que fue precisamente ANDY quien hizo en 2018 aquella declaración de “no somos los juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que eso es una lacra más de este sistema.”

Se alargan, pues, los tiempos interesantes. Todo un reto para informadores y opinólogos. Por razones naturales, la presente coyuntura genera toneladas de información, no siempre completa ni fidedigna.

Y cuando es medianamente cierta resulta sumamente volátil pues suele variar de la noche a la mañana, de una tarde al día siguiente. Incluso en horas.

LA RUTA DE CLAUDIA

Este lunes, en su conferencia también matutina, la presidenta electa CLAUDIA SHEINBAUM ofreció detalles sobre su agenda próxima. Marcas importantes en su calendario.

En principio, tendría pensado asistir el día 22 al Congreso Extraordinario de MORENA, según dijo, para despedirse de su partido, explicando en tono coloquial que “al momento que entra uno como presidente o presidenta… ya velas por el bienestar de todos los mexicanos, dejas de ser partido y te conviertes en presidente de todas y todos.”

Tras asumir el mando el martes primero de octubre, tiene previsto un almuerzo en Palacio con los invitados extranjeros, entre ellos (dijo) el presidente carioca, LUIZ INÁCIO, LULA, DA SILVA.

Por la tarde asistirá a una concentración popular en el zócalo para rendir protesta ante su gente. Al día siguiente, 2 de octubre, será su primera mañanera, donde rendirá homenaje a la lucha estudiantil de 1968.

Informó que piensa vivir en Palacio, es decir, no tiene planes de regresar a Los Pinos ni (menos) al Castillo de Chapultepec como los mandatarios anteriores, recordando que no tiene casa propia dónde vivir, pues su actual residencia es un departamento rentado. Ya notificó, incluso, a su arrendador que dejará de habitarlo en diciembre próximo.

El jueves 3 de octubre encabezará la salutación de las Fuerzas Armadas. El viernes 4 celebrará el 200 aniversario del Constituyente de 1824, para más tarde asistir a la toma de protesta de la jefa de Gobierno capitalino, CLARA BRUGADA.

La mención de LULA DE SILVA sin duda pone en un predicamento a las delegaciones que envíen los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, cuyos presidentes NICOLÁS MADURO MOROS y DANIEL ORTEGA SAAVEDRA, traen por estos días pleito casado (y con lujo de insultos) contra el brasileño, por no haber reconocido el resultado en las más recientes elecciones de la patria bolivariana.

La pregunta aplica también al ingeniero MIGUEL DÍAZ-CANEL, presidente de Cuba, por igual cercanísimo a MADURO y ORTEGA, aunque bastante más prudente y conciliador hacia países como Brasil y México.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com