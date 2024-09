Marco Antonio Vázquez Villanueva

Mentiras no se dijeron…

Apenas iniciaban los escarceos en el Senado por la discusión de la Reforma Judicial y los “representantes del pueblo” iban dispuestos a decirse sus verdades, con lenguaje florido se llamaron traidores, vendepatrias, corruptos, se pendejearon y cualquier palabra que se le parezca era lo que fluía de Morena hacía opositores y viceversa.

Luego todo fue lengua, iban de locura en locura, en lo que parecía serio, se acusaba que nos hemos regresado muchos años y otros hablando de un segundo piso de la Cuarta T, nomás para que se de una idea del interés que tienen unos y otros en el país, les valemos madre.

Soy de los detractores de la reforma, de los convencidos que un país no puede inventarse cada sexenio, de los convencidos que el poder judicial es un mundo de corrupción, transas y nepotismo, pero también con la certeza de que no se puede tumbar el bosque por un árbol enfermo, es más, si hay un árbol que se puede salvar de ahí debe comenzar la reforestación, sin embargo también debo dejar claro que se engañan los prianistas si creen que muchas personas con la misma idea les respaldan sus actos, nada más alejado de la realidad, no se puede defender lo indefendible y ellos están en esa condición, por eso no podrán frenar nada, por eso el pueblo no les seguirá la corriente, estamos conscientes que nos saquearon, nos vendieron a la delincuencia, nos entregaron en canal a los criminales con tal de saciar su apetito voraz por el dinero y el pueblo no hace otra cosa que vengarse, darles la espalda.

Con todo y eso se tiene que decir que es un riesgo la elección de jueces, magistrados y ministros por la vía del voto, constitucionalmente no aplica, no se puede permitir que entren a ser parte de una sociedad porque pueden caer en la tentación de favorecerla en sus fallos, además el riesgo de llevarlos a las urnas es muy alto, pueden ser apadrinados por los grandes delincuentes y ganar elecciones, podríamos ver de juzgadores a personajes nefastos, así como ocurre en muchas regiones donde los alcaldes son electos de acuerdo a la voluntad de los grupos de poder de facto, o ¿van a negar que en muchas partes de México es la delincuencia la que patrocina a los ediles?, entonces, el voto no purificará esos intereses al contrario, nos hará una nación donde los malos manden y, hay algo más, mi presidenta Claudia Sheinbaum no necesita esa reforma, tiene una inmensa mayoría en las cámaras como para decidir quien puede ocupar esos cargos, vaya pues, nomás necesita mover un dedo si en realidad quiere acabar con la corrupción en el Poder Judicial, agregue que también tiene en la lona a la oposición y no tiene caso crearse o inventarse un enemigo, me explico, al PAN, PRI, PRD, MC y lo que se sume les puede ganar elecciones en el senado, la cámara de Diputados o los Congresos locales y quién sabe si a la delincuencia le pueda ganar elecciones en las urnas, en muchas regiones del país ahora mismo las puede dar por perdidas.

Con todo y lo anterior, es una tontería que la oposición diga que con dicha reforma o con la nueva composición de las cámaras, del poder legislativo que tiene una mayoría aplastante de color guindo, nos hemos regresado 30 años, o cuarenta, la verdad es que este México tiene como 100 años de atraso comparado con naciones del primer mundo, exacto, no podemos regresar a donde nunca salimos.

Mire, dele una revisada a la economía de hace cuarenta años y luego compare con lo que ocurría hace seis años y con lo que ocurre hoy después de un sexenio completo de color guinda, no son muchas las diferencias salvo los programas de asistencia que parecen más reales o por lo menos de mayor impacto para bien.

Ojo, también hay que dejar claro que dichos programas de asistencia no generan riqueza y se financian sacrificando a una parte de la sociedad, que se debe buscar que no se requieran en corto plazo, a lo mucho a mediano plazo, porque no habrá forma de sostenerlos si no es golpeando más la economía de los trabajadores y hay que recordar que no existe nada más peligroso para un país que una clase media enojada.

También queda claro que existe la mínima probabilidad de que la realidad nos sorprenda, es decir, que con los procedimientos que se desean si vaya purificándose el poder judicial, desde el punto de vista personal no es necesario el riesgo, vaya, tenemos la certeza que no es verdad que el voto obliga o hace compromisos, lo vemos con muchos alcaldes, Diputados y los mismos Senadores que son una bola de transas y son electos por mayorías.

Claro está, lo que pase hoy no es nada diferente a lo que hemos vivido, no podemos espantarnos, sabemos que la oposición de Morena es cínica y transa, entonces lo que nos dicen no necesariamente debe ser real, más aún, nunca hicieron nada para corregir los problemas que tiene el poder judicial, Morena tampoco es la madre Teresa, pero nada puede ser peor de lo que hemos vivido, quizá tenga una visión errónea y si sea necesario tomar nuevos caminos, ya el tiempo nos lo dirá, por lo pronto no deje de ver la discusión del tema que mentiras no se han dicho, así como se han dibujado entre ellos, así son, vendepatrias, traidores, transas, corruptos y lo que a usted se le ocurra…

ENTREGA GOBIERNO DE TAMAULIPAS 16 MIL BECAS… Ante la presencia de estudiantes universitarios reunidos en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de las becas Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, hizo la entrega simbólica de este programa de becas, que corresponde al periodo de enero a junio de este año, con una inversión de 18 millones 184 mil pesos.

Un total de 16 mil 923 estudiantes de toda la geografía tamaulipeca reciben las becas Futuro Tamaulipas, de los cuales 9 mil 92 cursan su educación superior en los diferentes campus de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Durante su mensaje, Castillo Pastor señaló que gracias a que el Gobierno del Estado administra correctamente los recursos, se pueden entregar estas becas universitarias e invitó a las y los jóvenes a que cierren este círculo virtuoso, aprovechando esta oportunidad, para que al ser profesionistas pongan sus capacidades al servicio de la comunidad.

“Ustedes tienen en el futuro, en esa esperanza, en esa construcción de paz, en el incorporarse en un relevo generacional, para tomar las riendas de esta nación y de este estado, una gran oportunidad”, puntualizó.

En la ceremonia de entrega de becas Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior también estuvieron en el presídium, Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social; y Juan Guillermo Mansur Arzola, director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos.

TRABAJARÁ UAT PROYECTOS CON AUSTRALIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha dado un nuevo paso en sus relaciones internacionales, al afianzar la vinculación con la Embajada de Australia en México para impulsar la colaboración académica y científica con universidades de ese país.

En ese marco, el rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado; y la representante diplomática de Australia, Penny Toledo; encabezaron una reunión de trabajo en la cual se abordaron los temas de interés común que permitan concretar programas conjuntos en diferentes rubros de cooperación.

En representación de Rachel Moseley, embajadora de Australia, la jefa de misión diplomática Penny Toledo dio la bienvenida al rector Dámaso Anaya y funcionarios de la Rectoría.

Durante la reunión celebrada en la sede de la embajada en la Ciudad de México, se puso de relieve generar acuerdos con universidades y centros de investigación científica de Australia para potenciar la colaboración.

Se acordó crear grupos de trabajo de investigadores para iniciar proyectos conjuntos de alto impacto en el sector energético.

En este tema, el rector Dámaso Anaya destacó que, de la mano con el Gobierno del Estado, se ha establecido un convenio con la empresa australiana Woodside, que desarrolla proyectos para el sector energético en Tamaulipas. Dicho convenio contempla la participación de la UAT mediante sus programas académicos, de investigación y servicios especializados.

En la sesión se presentaron las capacidades y áreas de colaboración de la UAT y del sector educativo australiano, resaltando la disposición de generar acuerdos con universidades australianas para el intercambio académico y científico de docentes, estudiantes e investigadores.

Por parte de la Embajada de Australia estuvieron también, Barbara Klompenhouwer, consejera educativa, así como Laura Díaz y Andrea Valencia; y por parte de Woodside Energy acudieron Raymundo Piñones y Alfonso Solís.

INFORMA GATTAS PROYECTOS Y ACCIONES PARA CIUDAD VICTORIA… Para dar a conocer acciones y obras en la recta final de su administración, y la organización de toma de protesta para su segundo periodo, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez retomó este martes la conferencia semanal con medios de comunicación.

Acompañado de los titulares de la Secretaría de Obras Públicas, Servicios Públicos, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Coordinación de Protección Civil del Municipio, informó de los trabajos y atención de reportes ciudadanos realizados por el Gobierno Municipal del 24 de agosto al 8 de septiembre.

A través de redes sociales de medios de comunicación, dio a conocer que el martes 24 de septiembre a las 6:00 pm en el Centro Cultural Amalia G. de Castillo L. rendirá ante los victorenses protesta como presidente municipal de Victoria por un segundo periodo que iniciará a partir del 1 de octubre del 2024 y concluirá en septiembre del 2027.

En la conferencia, Marco Cantú Mercado, secretario de Servicios Públicos indicó que se realizaron 619 acciones destacando la descacharrización conjunta con la Jurisdicción Sanitaria N° 1 en el combate al dengue con 242 acciones y la recolección de 2,695 toneladas basura en la última semana.

Eusebio Alfaro Reyna, titular de Obras Públicas presentó los trabajos de bacheo en 940 m2 de pavimento mejorado y el beneficio directo para 3,900 habitantes de 11 colonias, mientras que en rastreo y nivelación se atendieron 5,400 m2 en 7 calles de dos colonias del sur-oriente de la ciudad beneficiando a 1,100 habitantes.

El gerente de COMAPA Eliseo García Leal reportó que, gracias a las lluvias, las fuentes de abastecimiento dotan actualmente de 1,628 m3 por segundo a la ciudad, la presa Vicente Guerrero cuenta con un almacenamiento del 56.9 por ciento y en cuanto a la reparación de fugas, drenes, mantenimiento de equipo y atención de reportes ciudadanos se realizaron unas 300 acciones.

En tanto que Juan José Perales Jaramillo, de Protección Civil, destacó en su informe la labor de atención a la ciudadanía por lluvias, en la que personal a su cargo presto auxilio a 31 automovilistas varados, el retiro de 8 árboles caídos, se atendieron 12 casas inundadas, 3 bardas colapsadas y se rescató una persona.

